Prediksi Harga DFYN Token (DFYN) (USD)

Dapatkan prediksi harga DFYN Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan DFYN dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli DFYN

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga DFYN Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.002577 $0.002577 $0.002577 +0.74% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga DFYN Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga DFYN Token (DFYN) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, DFYN Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002577 pada tahun 2025. Prediksi Harga DFYN Token (DFYN) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, DFYN Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002705 pada tahun 2026. Prediksi Harga DFYN Token (DFYN) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DFYN pada tahun 2027 adalah $ 0.002841 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga DFYN Token (DFYN) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan DFYN pada tahun 2028 adalah $ 0.002983 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga DFYN Token (DFYN) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DFYN pada tahun 2029 adalah $ 0.003132 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga DFYN Token (DFYN) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target DFYN pada tahun 2030 adalah $ 0.003288 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga DFYN Token (DFYN) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga DFYN Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005357. Prediksi Harga DFYN Token (DFYN) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga DFYN Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.008726. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.002577 0.00%

2026 $ 0.002705 5.00%

2027 $ 0.002841 10.25%

2028 $ 0.002983 15.76%

2029 $ 0.003132 21.55%

2030 $ 0.003288 27.63%

2031 $ 0.003453 34.01%

2032 $ 0.003626 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.003807 47.75%

2034 $ 0.003997 55.13%

2035 $ 0.004197 62.89%

2036 $ 0.004407 71.03%

2037 $ 0.004627 79.59%

2038 $ 0.004859 88.56%

2039 $ 0.005102 97.99%

2040 $ 0.005357 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga DFYN Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.002577 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.002577 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.002579 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.002587 0.41% Prediksi Harga DFYN Token (DFYN) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk DFYN pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.002577 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga DFYN Token (DFYN) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk DFYN, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002577 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga DFYN Token (DFYN) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk DFYN, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002579 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga DFYN Token (DFYN) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk DFYN adalah $0.002587 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga DFYN Token Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.002577$ 0.002577 $ 0.002577 Perubahan Harga (24 Jam) +0.74% Kap. Pasar $ 443.96K$ 443.96K $ 443.96K Suplai Peredaran 171.88M 171.88M 171.88M Volume (24 Jam) $ 64.89K$ 64.89K $ 64.89K Volume (24 Jam) -- Harga DFYN terbaru adalah $ 0.002577. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.74%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 64.89K. Selanjutnya, suplai beredar DFYN adalah 171.88M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 443.96K. Lihat Harga DFYN Live

Cara Membeli DFYN Token (DFYN) Mencoba untuk membeli DFYN? Anda sekarang dapat membeli DFYN melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli DFYN Token dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli DFYN Sekarang

Harga Lampau DFYN Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live DFYN Token, harga DFYN Token saat ini adalah 0.002583USD. Suplai DFYN Token(DFYN) yang beredar adalah 0.00 DFYN , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $443.96K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000027 $ 0.002633 $ 0.002486

7 Hari -0.07% $ -0.000211 $ 0.002835 $ 0.002476

30 Days -0.17% $ -0.000556 $ 0.003332 $ 0.002476 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, DFYN Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000027 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, DFYN Token trading pada harga tertinggi $0.002835 dan terendah $0.002476 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.07% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut DFYN di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, DFYN Token telah mengalami perubahan -0.17% , mencerminkan sekitar $-0.000556 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa DFYN dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga DFYN Token lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga DFYN Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga DFYN Token (DFYN )? Modul Prediksi Harga DFYN Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga DFYN di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap DFYN Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan DFYN, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga DFYN Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan DFYN. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum DFYN untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan DFYN Token.

Mengapa Prediksi Harga DFYN Penting?

Prediksi Harga DFYN sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi DFYN sekarang? Menurut prediksi Anda, DFYN akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga DFYN bulan depan? Menurut alat prediksi harga DFYN Token (DFYN), prakiraan harga DFYN akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 DFYN pada tahun 2026? Harga 1 DFYN Token (DFYN) hari ini adalah $0.002577 . Menurut modul prediksi di atas, DFYN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga DFYN pada tahun 2027? DFYN Token (DFYN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DFYN pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga DFYN pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, DFYN Token (DFYN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga DFYN pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, DFYN Token (DFYN) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 DFYN pada tahun 2030? Harga 1 DFYN Token (DFYN) hari ini adalah $0.002577 . Menurut modul prediksi di atas, DFYN akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga DFYN untuk tahun 2040? DFYN Token (DFYN) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 DFYN pada tahun 2040. Daftar Sekarang