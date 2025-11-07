BursaDEX+
Harga live DFYN Token hari ini adalah 0.00253 USD. Lacak informasi harga aktual DFYN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DFYN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DFYN

Info Harga DFYN

Penjelasan DFYN

Whitepaper DFYN

Situs Web Resmi DFYN

Tokenomi DFYN

Prakiraan Harga DFYN

Riwayat DFYN

Panduan Membeli DFYN

Konverter DFYN ke Mata Uang Fiat

Spot DFYN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo DFYN Token

Harga DFYN Token(DFYN)

Harga Live 1 DFYN ke USD:

$0.002529
$0.002529
+0.11%1D
USD
Grafik Harga Live DFYN Token (DFYN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:31:10 (UTC+8)

Informasi Harga DFYN Token (DFYN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002502
$ 0.002502
Low 24 Jam
$ 0.00264
$ 0.00264
High 24 Jam

$ 0.002502
$ 0.002502

$ 0.00264
$ 0.00264

$ 8.35454802
$ 8.35454802

$ 0.002484240201595691
$ 0.002484240201595691

-0.44%

+0.11%

-10.32%

-10.32%

Harga aktual DFYN Token (DFYN) adalah $ 0.00253. Selama 24 jam terakhir, DFYN diperdagangkan antara low $ 0.002502 dan high $ 0.00264, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDFYN adalah $ 8.35454802, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002484240201595691.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DFYN telah berubah sebesar -0.44% selama 1 jam terakhir, +0.11% selama 24 jam, dan -10.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DFYN Token (DFYN)

No.2531

$ 434.85K
$ 434.85K

$ 67.34K
$ 67.34K

$ 632.50K
$ 632.50K

171.88M
171.88M

250,000,000
250,000,000

198,284,457
198,284,457

68.75%

2021-05-14 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar DFYN Token saat ini adalah $ 434.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.34K. Suplai beredar DFYN adalah 171.88M, dan total suplainya sebesar 198284457. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 632.50K.

Riwayat Harga DFYN Token (DFYN) USD

Pantau perubahan harga DFYN Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000278+0.11%
30 Days$ -0.000629-19.92%
60 Hari$ -0.000636-20.09%
90 Hari$ -0.000485-16.09%
Perubahan Harga DFYN Token Hari Ini

Hari ini, DFYN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000278 (+0.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DFYN Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000629 (-19.92%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DFYN Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DFYN terlihat mengalami perubahan $ -0.000636 (-20.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DFYN Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000485 (-16.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DFYN Token (DFYN)?

Lihat halaman Riwayat Harga DFYN Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DFYN Token (DFYN)

Dfyn adalah AMM DEX multichain yang saat ini berfungsi di jaringan Polygon. Node Dfyn pada berbagai rantai bertindak sebagai titik masuk dan keluar likuiditas ke dalam super mesh likuiditas lintas rantai yang sedang diaktifkan oleh Router Protocol.

DFYN Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DFYN Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DFYN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DFYN Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DFYN Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DFYN Token (USD)

Berapa nilai DFYN Token (DFYN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DFYN Token (DFYN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DFYN Token.

Cek prediksi harga DFYN Token sekarang!

Tokenomi DFYN Token (DFYN)

Memahami tokenomi DFYN Token (DFYN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DFYN sekarang!

Cara membeli DFYN Token (DFYN)

Ingin mengetahui cara membeli DFYN Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DFYN Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DFYN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya DFYN Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DFYN Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DFYN Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DFYN Token

Berapa nilai DFYN Token (DFYN) hari ini?
Harga live DFYN dalam USD adalah 0.00253 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DFYN ke USD saat ini?
Harga DFYN ke USD saat ini adalah $ 0.00253. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DFYN Token?
Kapitalisasi pasar DFYN adalah $ 434.85K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DFYN?
Suplai beredar DFYN adalah 171.88M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DFYN?
DFYN mencapai harga ATH sebesar 8.35454802 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DFYN?
DFYN mencapai harga ATL 0.002484240201595691 USD.
Berapa volume perdagangan DFYN?
Volume perdagangan 24 jam live DFYN adalah $ 67.34K USD.
Akankah harga DFYN naik lebih tinggi tahun ini?
DFYN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DFYN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:31:10 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DFYN ke USD

Jumlah

DFYN
DFYN
USD
USD

1 DFYN = 0.00253 USD

Perdagangkan DFYN

DFYN/USDT
$0.002529
$0.002529
+0.11%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$100,858.47
$100,858.47

$3,300.64
$3,300.64

$155.28
$155.28

$1.0180
$1.0180

$1.0003
$1.0003

$100,858.47
$100,858.47

$3,300.64
$3,300.64

$155.28
$155.28

$2.2078
$2.2078

$1.0151
$1.0151

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$30.55
$30.55

$0.0864
$0.0864

$0.012500
$0.012500

$0.009504
$0.009504

$3.883
$3.883

$0.0864
$0.0864

$2.304
$2.304

