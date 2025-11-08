Prediksi Harga Evrynet (EVRY) (USD)

Dapatkan prediksi harga Evrynet untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan EVRY dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli EVRY

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Evrynet % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.000655 $0.000655 $0.000655 -9.27% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Evrynet untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Evrynet (EVRY) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Evrynet berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000655 pada tahun 2025. Prediksi Harga Evrynet (EVRY) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Evrynet berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000687 pada tahun 2026. Prediksi Harga Evrynet (EVRY) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan EVRY pada tahun 2027 adalah $ 0.000722 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Evrynet (EVRY) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan EVRY pada tahun 2028 adalah $ 0.000758 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Evrynet (EVRY) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EVRY pada tahun 2029 adalah $ 0.000796 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Evrynet (EVRY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EVRY pada tahun 2030 adalah $ 0.000835 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Evrynet (EVRY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Evrynet berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001361. Prediksi Harga Evrynet (EVRY) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Evrynet berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002218. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000655 0.00%

2026 $ 0.000687 5.00%

2027 $ 0.000722 10.25%

2028 $ 0.000758 15.76%

2029 $ 0.000796 21.55%

2030 $ 0.000835 27.63%

2031 $ 0.000877 34.01%

2032 $ 0.000921 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000967 47.75%

2034 $ 0.001016 55.13%

2035 $ 0.001066 62.89%

2036 $ 0.001120 71.03%

2037 $ 0.001176 79.59%

2038 $ 0.001235 88.56%

2039 $ 0.001296 97.99%

2040 $ 0.001361 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Evrynet Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000655 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000655 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000655 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000657 0.41% Prediksi Harga Evrynet (EVRY) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk EVRY pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000655 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Evrynet (EVRY) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk EVRY, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000655 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Evrynet (EVRY) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk EVRY, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000655 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Evrynet (EVRY) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk EVRY adalah $0.000657 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Evrynet Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.000655$ 0.000655 $ 0.000655 Perubahan Harga (24 Jam) -9.27% Kap. Pasar $ 26.45K$ 26.45K $ 26.45K Suplai Peredaran 40.39M 40.39M 40.39M Volume (24 Jam) $ 32.15$ 32.15 $ 32.15 Volume (24 Jam) +32.15% Harga EVRY terbaru adalah $ 0.000655. Perubahan 24 jamnya sebesar -9.27%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 32.15. Selanjutnya, suplai beredar EVRY adalah 40.39M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 26.45K. Lihat Harga EVRY Live

Cara Membeli Evrynet (EVRY) Mencoba untuk membeli EVRY? Anda sekarang dapat membeli EVRY melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Evrynet dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli EVRY Sekarang

Harga Lampau Evrynet Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Evrynet, harga Evrynet saat ini adalah 0.000655USD. Suplai Evrynet(EVRY) yang beredar adalah 0.00 EVRY , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $26.45K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.09% $ -0.000067 $ 0.000723 $ 0.000654

7 Hari -0.58% $ -0.000935 $ 0.002073 $ 0.000654

30 Days -0.71% $ -0.001663 $ 0.00232 $ 0.000654 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Evrynet telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000067 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.09% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Evrynet trading pada harga tertinggi $0.002073 dan terendah $0.000654 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.58% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut EVRY di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Evrynet telah mengalami perubahan -0.71% , mencerminkan sekitar $-0.001663 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa EVRY dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Evrynet lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga EVRY Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Evrynet (EVRY )? Modul Prediksi Harga Evrynet adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga EVRY di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Evrynet pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan EVRY, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Evrynet. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan EVRY. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum EVRY untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Evrynet.

Mengapa Prediksi Harga EVRY Penting?

Prediksi Harga EVRY sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi EVRY sekarang? Menurut prediksi Anda, EVRY akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga EVRY bulan depan? Menurut alat prediksi harga Evrynet (EVRY), prakiraan harga EVRY akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 EVRY pada tahun 2026? Harga 1 Evrynet (EVRY) hari ini adalah $0.000655 . Menurut modul prediksi di atas, EVRY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga EVRY pada tahun 2027? Evrynet (EVRY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 EVRY pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga EVRY pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Evrynet (EVRY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga EVRY pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Evrynet (EVRY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 EVRY pada tahun 2030? Harga 1 Evrynet (EVRY) hari ini adalah $0.000655 . Menurut modul prediksi di atas, EVRY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga EVRY untuk tahun 2040? Evrynet (EVRY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 EVRY pada tahun 2040. Daftar Sekarang