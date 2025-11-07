Apa yang dimaksud dengan Evrynet (EVRY)

Evrynet is an intelligent financial service platform that allows "Evryone" to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system

Evrynet tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Evrynet Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa EVRY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Evrynet di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Evrynet dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Evrynet (USD)

Berapa nilai Evrynet (EVRY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Evrynet (EVRY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Evrynet.

Cek prediksi harga Evrynet sekarang!

Tokenomi Evrynet (EVRY)

Memahami tokenomi Evrynet (EVRY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EVRY sekarang!

Cara membeli Evrynet (EVRY)

Ingin mengetahui cara membeli Evrynet? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Evrynet di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EVRY ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Evrynet

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Evrynet, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Evrynet Berapa nilai Evrynet (EVRY) hari ini? Harga live EVRY dalam USD adalah 0.00081 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EVRY ke USD saat ini? $ 0.00081 . Cobalah Harga EVRY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Evrynet? Kapitalisasi pasar EVRY adalah $ 32.72K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EVRY? Suplai beredar EVRY adalah 40.39M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EVRY? EVRY mencapai harga ATH sebesar 0.6237858675687351 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EVRY? EVRY mencapai harga ATL 0.001175738247995547 USD . Berapa volume perdagangan EVRY? Volume perdagangan 24 jam live EVRY adalah $ 6.25K USD . Akankah harga EVRY naik lebih tinggi tahun ini? EVRY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EVRY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Evrynet (EVRY)

