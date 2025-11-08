Prediksi Harga First Digital USD (FDUSD) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga First Digital USD % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.9976 $0.9976 $0.9976 +0.03% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga First Digital USD untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga First Digital USD (FDUSD) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, First Digital USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.9976 pada tahun 2025. Prediksi Harga First Digital USD (FDUSD) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, First Digital USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0474 pada tahun 2026. Prediksi Harga First Digital USD (FDUSD) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FDUSD pada tahun 2027 adalah $ 1.0998 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga First Digital USD (FDUSD) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan FDUSD pada tahun 2028 adalah $ 1.1548 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga First Digital USD (FDUSD) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FDUSD pada tahun 2029 adalah $ 1.2125 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga First Digital USD (FDUSD) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FDUSD pada tahun 2030 adalah $ 1.2732 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga First Digital USD (FDUSD) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga First Digital USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.0739. Prediksi Harga First Digital USD (FDUSD) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga First Digital USD berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.3782. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.9976 0.00%

2026 $ 1.0474 5.00%

2027 $ 1.0998 10.25%

2028 $ 1.1548 15.76%

2029 $ 1.2125 21.55%

2030 $ 1.2732 27.63%

2031 $ 1.3368 34.01%

2032 $ 1.4037 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.4739 47.75%

2034 $ 1.5476 55.13%

2035 $ 1.6249 62.89%

2036 $ 1.7062 71.03%

2037 $ 1.7915 79.59%

2038 $ 1.8811 88.56%

2039 $ 1.9751 97.99%

2040 $ 2.0739 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga First Digital USD Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.9976 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.997736 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.998556 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.0016 0.41% Prediksi Harga First Digital USD (FDUSD) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk FDUSD pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.9976 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga First Digital USD (FDUSD) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk FDUSD, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.997736 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga First Digital USD (FDUSD) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk FDUSD, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.998556 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga First Digital USD (FDUSD) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk FDUSD adalah $1.0016 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga First Digital USD Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.9976$ 0.9976 $ 0.9976 Perubahan Harga (24 Jam) +0.03% Kap. Pasar $ 983.83M$ 983.83M $ 983.83M Suplai Peredaran 986.19M 986.19M 986.19M Volume (24 Jam) $ 15.52M$ 15.52M $ 15.52M Volume (24 Jam) -- Harga FDUSD terbaru adalah $ 0.9976. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.03%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 15.52M. Selanjutnya, suplai beredar FDUSD adalah 986.19M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 983.83M. Lihat Harga FDUSD Live

Harga Lampau First Digital USD Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live First Digital USD, harga First Digital USD saat ini adalah 0.9976USD. Suplai First Digital USD(FDUSD) yang beredar adalah 0.00 FDUSD , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $983.83M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000400 $ 1.0023 $ 0.997

7 Hari -0.00% $ -0.002799 $ 1.0023 $ 0.9949

30 Days 0.00% $ 0.000099 $ 1.0325 $ 0.9913 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, First Digital USD telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000400 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, First Digital USD trading pada harga tertinggi $1.0023 dan terendah $0.9949 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut FDUSD di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, First Digital USD telah mengalami perubahan 0.00% , mencerminkan sekitar $0.000099 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa FDUSD dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga First Digital USD lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga FDUSD Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga First Digital USD (FDUSD )? Modul Prediksi Harga First Digital USD adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga FDUSD di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap First Digital USD pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan FDUSD, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga First Digital USD. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan FDUSD. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum FDUSD untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan First Digital USD.

Mengapa Prediksi Harga FDUSD Penting?

Prediksi Harga FDUSD sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi FDUSD sekarang? Menurut prediksi Anda, FDUSD akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga FDUSD bulan depan? Menurut alat prediksi harga First Digital USD (FDUSD), prakiraan harga FDUSD akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 FDUSD pada tahun 2026? Harga 1 First Digital USD (FDUSD) hari ini adalah $0.9976 . Menurut modul prediksi di atas, FDUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga FDUSD pada tahun 2027? First Digital USD (FDUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FDUSD pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga FDUSD pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, First Digital USD (FDUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga FDUSD pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, First Digital USD (FDUSD) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 FDUSD pada tahun 2030? Harga 1 First Digital USD (FDUSD) hari ini adalah $0.9976 . Menurut modul prediksi di atas, FDUSD akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga FDUSD untuk tahun 2040? First Digital USD (FDUSD) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 FDUSD pada tahun 2040.