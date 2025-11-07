BursaDEX+
Harga live First Digital USD hari ini adalah 0.9973 USD. Lacak informasi harga aktual FDUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FDUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FDUSD

Info Harga FDUSD

Penjelasan FDUSD

Whitepaper FDUSD

Situs Web Resmi FDUSD

Tokenomi FDUSD

Prakiraan Harga FDUSD

Riwayat FDUSD

Panduan Membeli FDUSD

Konverter FDUSD ke Mata Uang Fiat

Spot FDUSD

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo First Digital USD

Harga First Digital USD(FDUSD)

Harga Live 1 FDUSD ke USD:

$0.9972
-0.01%1D
USD
Grafik Harga Live First Digital USD (FDUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:35:43 (UTC+8)

Informasi Harga First Digital USD (FDUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.9954
Low 24 Jam
$ 0.9976
High 24 Jam

$ 0.9954
$ 0.9976
$ 1.0595932045403598
$ 0.8811103424050479
0.00%

-0.01%

-0.03%

-0.03%

Harga aktual First Digital USD (FDUSD) adalah $ 0.9973. Selama 24 jam terakhir, FDUSD diperdagangkan antara low $ 0.9954 dan high $ 0.9976, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFDUSD adalah $ 1.0595932045403598, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.8811103424050479.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FDUSD telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.01% selama 24 jam, dan -0.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar First Digital USD (FDUSD)

No.69

$ 988.49M
$ 14.16M
$ 988.49M
991.17M
991,170,446.022824
0.02%

ETH

Kapitalisasi Pasar First Digital USD saat ini adalah $ 988.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 14.16M. Suplai beredar FDUSD adalah 991.17M, dan total suplainya sebesar 991170446.022824. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 988.49M.

Riwayat Harga First Digital USD (FDUSD) USD

Pantau perubahan harga First Digital USD untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001-0.01%
30 Days$ -0.0003-0.04%
60 Hari$ -0.0004-0.05%
90 Hari$ -0.0004-0.05%
Perubahan Harga First Digital USD Hari Ini

Hari ini, FDUSD tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001 (-0.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga First Digital USD 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0003 (-0.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga First Digital USD 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FDUSD terlihat mengalami perubahan $ -0.0004 (-0.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga First Digital USD 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0004 (-0.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari First Digital USD (FDUSD)?

Lihat halaman Riwayat Harga First Digital USD sekarang.

Apa yang dimaksud dengan First Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

First Digital USD tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi First Digital USD Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FDUSD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang First Digital USD di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli First Digital USD dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga First Digital USD (USD)

Berapa nilai First Digital USD (FDUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda First Digital USD (FDUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk First Digital USD.

Cek prediksi harga First Digital USD sekarang!

Tokenomi First Digital USD (FDUSD)

Memahami tokenomi First Digital USD (FDUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FDUSD sekarang!

Cara membeli First Digital USD (FDUSD)

Ingin mengetahui cara membeli First Digital USD? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli First Digital USD di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FDUSD ke Mata Uang Lokal

1 First Digital USD(FDUSD) ke VND
1 First Digital USD(FDUSD) ke AUD
1 First Digital USD(FDUSD) ke GBP
1 First Digital USD(FDUSD) ke EUR
1 First Digital USD(FDUSD) ke USD
1 First Digital USD(FDUSD) ke MYR
1 First Digital USD(FDUSD) ke TRY
1 First Digital USD(FDUSD) ke JPY
1 First Digital USD(FDUSD) ke ARS
1 First Digital USD(FDUSD) ke RUB
1 First Digital USD(FDUSD) ke INR
1 First Digital USD(FDUSD) ke IDR
1 First Digital USD(FDUSD) ke PHP
1 First Digital USD(FDUSD) ke EGP
1 First Digital USD(FDUSD) ke BRL
1 First Digital USD(FDUSD) ke CAD
1 First Digital USD(FDUSD) ke BDT
1 First Digital USD(FDUSD) ke NGN
1 First Digital USD(FDUSD) ke COP
1 First Digital USD(FDUSD) ke ZAR
1 First Digital USD(FDUSD) ke UAH
1 First Digital USD(FDUSD) ke TZS
1 First Digital USD(FDUSD) ke VES
1 First Digital USD(FDUSD) ke CLP
1 First Digital USD(FDUSD) ke PKR
1 First Digital USD(FDUSD) ke KZT
1 First Digital USD(FDUSD) ke THB
1 First Digital USD(FDUSD) ke TWD
1 First Digital USD(FDUSD) ke AED
1 First Digital USD(FDUSD) ke CHF
1 First Digital USD(FDUSD) ke HKD
1 First Digital USD(FDUSD) ke AMD
1 First Digital USD(FDUSD) ke MAD
1 First Digital USD(FDUSD) ke MXN
1 First Digital USD(FDUSD) ke SAR
1 First Digital USD(FDUSD) ke ETB
1 First Digital USD(FDUSD) ke KES
1 First Digital USD(FDUSD) ke JOD
1 First Digital USD(FDUSD) ke PLN
1 First Digital USD(FDUSD) ke RON
1 First Digital USD(FDUSD) ke SEK
1 First Digital USD(FDUSD) ke BGN
1 First Digital USD(FDUSD) ke HUF
1 First Digital USD(FDUSD) ke CZK
1 First Digital USD(FDUSD) ke KWD
1 First Digital USD(FDUSD) ke ILS
1 First Digital USD(FDUSD) ke BOB
1 First Digital USD(FDUSD) ke AZN
1 First Digital USD(FDUSD) ke TJS
1 First Digital USD(FDUSD) ke GEL
1 First Digital USD(FDUSD) ke AOA
1 First Digital USD(FDUSD) ke BHD
1 First Digital USD(FDUSD) ke BMD
1 First Digital USD(FDUSD) ke DKK
1 First Digital USD(FDUSD) ke HNL
1 First Digital USD(FDUSD) ke MUR
1 First Digital USD(FDUSD) ke NAD
1 First Digital USD(FDUSD) ke NOK
1 First Digital USD(FDUSD) ke NZD
1 First Digital USD(FDUSD) ke PAB
1 First Digital USD(FDUSD) ke PGK
1 First Digital USD(FDUSD) ke QAR
1 First Digital USD(FDUSD) ke RSD
1 First Digital USD(FDUSD) ke UZS
1 First Digital USD(FDUSD) ke ALL
1 First Digital USD(FDUSD) ke ANG
1 First Digital USD(FDUSD) ke AWG
1 First Digital USD(FDUSD) ke BBD
1 First Digital USD(FDUSD) ke BAM
1 First Digital USD(FDUSD) ke BIF
1 First Digital USD(FDUSD) ke BND
1 First Digital USD(FDUSD) ke BSD
1 First Digital USD(FDUSD) ke JMD
1 First Digital USD(FDUSD) ke KHR
1 First Digital USD(FDUSD) ke KMF
1 First Digital USD(FDUSD) ke LAK
1 First Digital USD(FDUSD) ke LKR
1 First Digital USD(FDUSD) ke MDL
1 First Digital USD(FDUSD) ke MGA
1 First Digital USD(FDUSD) ke MOP
1 First Digital USD(FDUSD) ke MVR
1 First Digital USD(FDUSD) ke MWK
1 First Digital USD(FDUSD) ke MZN
1 First Digital USD(FDUSD) ke NPR
1 First Digital USD(FDUSD) ke PYG
1 First Digital USD(FDUSD) ke RWF
1 First Digital USD(FDUSD) ke SBD
1 First Digital USD(FDUSD) ke SCR
1 First Digital USD(FDUSD) ke SRD
1 First Digital USD(FDUSD) ke SVC
1 First Digital USD(FDUSD) ke SZL
1 First Digital USD(FDUSD) ke TMT
1 First Digital USD(FDUSD) ke TND
1 First Digital USD(FDUSD) ke TTD
1 First Digital USD(FDUSD) ke UGX
1 First Digital USD(FDUSD) ke XAF
1 First Digital USD(FDUSD) ke XCD
1 First Digital USD(FDUSD) ke XOF
1 First Digital USD(FDUSD) ke XPF
1 First Digital USD(FDUSD) ke BWP
1 First Digital USD(FDUSD) ke BZD
1 First Digital USD(FDUSD) ke CVE
1 First Digital USD(FDUSD) ke DJF
1 First Digital USD(FDUSD) ke DOP
1 First Digital USD(FDUSD) ke DZD
1 First Digital USD(FDUSD) ke FJD
1 First Digital USD(FDUSD) ke GNF
1 First Digital USD(FDUSD) ke GTQ
1 First Digital USD(FDUSD) ke GYD
1 First Digital USD(FDUSD) ke ISK
Sumber Daya First Digital USD

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai First Digital USD, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi First Digital USD
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang First Digital USD

Berapa nilai First Digital USD (FDUSD) hari ini?
Harga live FDUSD dalam USD adalah 0.9973 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FDUSD ke USD saat ini?
Harga FDUSD ke USD saat ini adalah $ 0.9973. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar First Digital USD?
Kapitalisasi pasar FDUSD adalah $ 988.49M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FDUSD?
Suplai beredar FDUSD adalah 991.17M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FDUSD?
FDUSD mencapai harga ATH sebesar 1.0595932045403598 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FDUSD?
FDUSD mencapai harga ATL 0.8811103424050479 USD.
Berapa volume perdagangan FDUSD?
Volume perdagangan 24 jam live FDUSD adalah $ 14.16M USD.
Akankah harga FDUSD naik lebih tinggi tahun ini?
FDUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FDUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting First Digital USD (FDUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

