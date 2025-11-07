Apa yang dimaksud dengan First Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

Prediksi Harga First Digital USD (USD)

Tokenomi First Digital USD (FDUSD)

Cara membeli First Digital USD (FDUSD)

FDUSD ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya First Digital USD

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai First Digital USD, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang First Digital USD Berapa nilai First Digital USD (FDUSD) hari ini? Harga live FDUSD dalam USD adalah 0.9973 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FDUSD ke USD saat ini? $ 0.9973 . Cobalah Harga FDUSD ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar First Digital USD? Kapitalisasi pasar FDUSD adalah $ 988.49M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FDUSD? Suplai beredar FDUSD adalah 991.17M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FDUSD? FDUSD mencapai harga ATH sebesar 1.0595932045403598 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FDUSD? FDUSD mencapai harga ATL 0.8811103424050479 USD . Berapa volume perdagangan FDUSD? Volume perdagangan 24 jam live FDUSD adalah $ 14.16M USD . Akankah harga FDUSD naik lebih tinggi tahun ini? FDUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FDUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting First Digital USD (FDUSD)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

