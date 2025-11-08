Prediksi Harga ORBIT (GRIFT) (USD)

Prediksi Harga ORBIT untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga ORBIT (GRIFT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, ORBIT berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001219 pada tahun 2025. Prediksi Harga ORBIT (GRIFT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, ORBIT berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001279 pada tahun 2026. Prediksi Harga ORBIT (GRIFT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GRIFT pada tahun 2027 adalah $ 0.001343 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga ORBIT (GRIFT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GRIFT pada tahun 2028 adalah $ 0.001411 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga ORBIT (GRIFT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GRIFT pada tahun 2029 adalah $ 0.001481 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga ORBIT (GRIFT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GRIFT pada tahun 2030 adalah $ 0.001555 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga ORBIT (GRIFT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga ORBIT berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002534. Prediksi Harga ORBIT (GRIFT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga ORBIT berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004127.

2026 $ 0.001279 5.00%

2027 $ 0.001343 10.25%

2028 $ 0.001411 15.76%

2029 $ 0.001481 21.55%

2030 $ 0.001555 27.63%

2031 $ 0.001633 34.01%

2032 $ 0.001715 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001801 47.75%

2034 $ 0.001891 55.13%

2035 $ 0.001985 62.89%

2036 $ 0.002084 71.03%

2037 $ 0.002189 79.59%

2038 $ 0.002298 88.56%

2039 $ 0.002413 97.99%

2040 $ 0.002534 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga ORBIT Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.001219 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.001219 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.001220 0.10%

Prediksi Harga ORBIT (GRIFT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GRIFT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.001219 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga ORBIT (GRIFT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GRIFT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001219 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga ORBIT (GRIFT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GRIFT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001220 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga ORBIT (GRIFT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GRIFT adalah $0.001224 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga ORBIT Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.001219$ 0.001219 $ 0.001219 Perubahan Harga (24 Jam) +3.30% Kap. Pasar $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Suplai Peredaran 999.67M 999.67M 999.67M Volume (24 Jam) $ 54.22K$ 54.22K $ 54.22K Volume (24 Jam) -- Harga GRIFT terbaru adalah $ 0.001219. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.30%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 54.22K. Selanjutnya, suplai beredar GRIFT adalah 999.67M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.22M. Lihat Harga GRIFT Live

Harga Lampau ORBIT Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live ORBIT, harga ORBIT saat ini adalah 0.001219USD. Suplai ORBIT(GRIFT) yang beredar adalah 0.00 GRIFT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.22M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.000059 $ 0.001243 $ 0.001122

7 Hari -0.06% $ -0.000080 $ 0.001603 $ 0.001045

30 Days -0.55% $ -0.001546 $ 0.00282 $ 0.001045 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, ORBIT telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000059 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, ORBIT trading pada harga tertinggi $0.001603 dan terendah $0.001045 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.06% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GRIFT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, ORBIT telah mengalami perubahan -0.55% , mencerminkan sekitar $-0.001546 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GRIFT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga ORBIT lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga GRIFT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga ORBIT (GRIFT )? Modul Prediksi Harga ORBIT adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GRIFT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap ORBIT pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GRIFT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga ORBIT. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GRIFT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GRIFT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan ORBIT.

Mengapa Prediksi Harga GRIFT Penting?

Prediksi Harga GRIFT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GRIFT sekarang? Menurut prediksi Anda, GRIFT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GRIFT bulan depan? Menurut alat prediksi harga ORBIT (GRIFT), prakiraan harga GRIFT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GRIFT pada tahun 2026? Harga 1 ORBIT (GRIFT) hari ini adalah $0.001219 . Menurut modul prediksi di atas, GRIFT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GRIFT pada tahun 2027? ORBIT (GRIFT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GRIFT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GRIFT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ORBIT (GRIFT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GRIFT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ORBIT (GRIFT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GRIFT pada tahun 2030? Harga 1 ORBIT (GRIFT) hari ini adalah $0.001219 . Menurut modul prediksi di atas, GRIFT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GRIFT untuk tahun 2040? ORBIT (GRIFT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GRIFT pada tahun 2040.