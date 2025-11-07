Apa yang dimaksud dengan ORBIT (GRIFT)

AI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language.

ORBIT tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ORBIT Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa GRIFT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang ORBIT di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ORBIT dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ORBIT (USD)

Berapa nilai ORBIT (GRIFT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ORBIT (GRIFT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ORBIT.

Tokenomi ORBIT (GRIFT)

Memahami tokenomi ORBIT (GRIFT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GRIFT sekarang!

Cara membeli ORBIT (GRIFT)

Ingin mengetahui cara membeli ORBIT? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ORBIT di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GRIFT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya ORBIT

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ORBIT, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ORBIT Berapa nilai ORBIT (GRIFT) hari ini? Harga live GRIFT dalam USD adalah 0.001149 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GRIFT ke USD saat ini? $ 0.001149 . Cobalah Harga GRIFT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ORBIT? Kapitalisasi pasar GRIFT adalah $ 1.15M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GRIFT? Suplai beredar GRIFT adalah 999.68M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GRIFT? GRIFT mencapai harga ATH sebesar 0.18954391307735147 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GRIFT? GRIFT mencapai harga ATL 0.000073183931858806 USD . Berapa volume perdagangan GRIFT? Volume perdagangan 24 jam live GRIFT adalah $ 53.55K USD . Akankah harga GRIFT naik lebih tinggi tahun ini? GRIFT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GRIFT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting ORBIT (GRIFT)

