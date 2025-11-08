Prediksi Harga Robinhood Markets (HOODON) (USD)

Dapatkan prediksi harga Robinhood Markets untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan HOODON dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $130.01 $130.01 $130.01 +5.77% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Robinhood Markets untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Robinhood Markets (HOODON) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Robinhood Markets berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 130.01 pada tahun 2025. Prediksi Harga Robinhood Markets (HOODON) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Robinhood Markets berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 136.5105 pada tahun 2026. Prediksi Harga Robinhood Markets (HOODON) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HOODON pada tahun 2027 adalah $ 143.3360 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Robinhood Markets (HOODON) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HOODON pada tahun 2028 adalah $ 150.5028 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Robinhood Markets (HOODON) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HOODON pada tahun 2029 adalah $ 158.0279 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Robinhood Markets (HOODON) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HOODON pada tahun 2030 adalah $ 165.9293 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Robinhood Markets (HOODON) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Robinhood Markets berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 270.2814. Prediksi Harga Robinhood Markets (HOODON) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Robinhood Markets berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 440.2600.

2026 $ 136.5105 5.00%

2027 $ 143.3360 10.25%

2028 $ 150.5028 15.76%

2029 $ 158.0279 21.55%

2030 $ 165.9293 27.63%

2031 $ 174.2258 34.01%

2032 $ 182.9371 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 192.0839 47.75%

2034 $ 201.6881 55.13%

2035 $ 211.7725 62.89%

2036 $ 222.3612 71.03%

2037 $ 233.4792 79.59%

2038 $ 245.1532 88.56%

2039 $ 257.4109 97.99%

2040 $ 270.2814 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Robinhood Markets Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 130.01 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 130.0278 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 130.1346 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 130.5442 0.41% Prediksi Harga Robinhood Markets (HOODON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk HOODON pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $130.01 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Robinhood Markets (HOODON) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk HOODON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $130.0278 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Robinhood Markets (HOODON) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk HOODON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $130.1346 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Robinhood Markets (HOODON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk HOODON adalah $130.5442 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Robinhood Markets Saat Ini Harga Saat Ini $ 130.01$ 130.01 $ 130.01 Perubahan Harga (24 Jam) +5.77% Kap. Pasar $ 449.11K$ 449.11K $ 449.11K Suplai Peredaran 3.45K 3.45K 3.45K Volume (24 Jam) $ 139.76K$ 139.76K $ 139.76K Volume (24 Jam) -- Harga HOODON terbaru adalah $ 130.01. Perubahan 24 jamnya sebesar +5.77%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 139.76K. Selanjutnya, suplai beredar HOODON adalah 3.45K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 449.11K. Lihat Harga HOODON Live

Cara Membeli Robinhood Markets (HOODON) Mencoba untuk membeli HOODON? Anda sekarang dapat membeli HOODON melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Robinhood Markets dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli HOODON Sekarang

Harga Lampau Robinhood Markets Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Robinhood Markets, harga Robinhood Markets saat ini adalah 130.01USD. Suplai Robinhood Markets(HOODON) yang beredar adalah 0.00 HOODON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $449.11K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.969999 $ 156.18 $ 121.07

7 Hari -0.13% $ -19.7300 $ 156.18 $ 121.07

30 Days -0.13% $ -20.1200 $ 156.18 $ 121.07 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Robinhood Markets telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.969999 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Robinhood Markets trading pada harga tertinggi $156.18 dan terendah $121.07 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.13% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut HOODON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Robinhood Markets telah mengalami perubahan -0.13% , mencerminkan sekitar $-20.1200 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa HOODON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Robinhood Markets lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga HOODON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Robinhood Markets (HOODON )? Modul Prediksi Harga Robinhood Markets adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga HOODON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Robinhood Markets pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan HOODON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Robinhood Markets. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan HOODON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum HOODON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Robinhood Markets.

Mengapa Prediksi Harga HOODON Penting?

Prediksi Harga HOODON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

