Tokenomi Robinhood Markets (HOODON)

Telusuri wawasan utama tentang Robinhood Markets (HOODON), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:46:13 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Robinhood Markets (HOODON)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Robinhood Markets (HOODON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 450.63K
Total Suplai:
$ 3.45K
Suplai yang Beredar:
$ 3.45K
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 450.63K
All-Time High:
$ 156.18
All-Time Low:
$ 96.19355397433952
Harga Saat Ini:
$ 130.45
Informasi Robinhood Markets (HOODON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Situs Web Resmi:
https://app.ondo.finance/assets/hoodon
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x998f02A9E343EF6E3E6f28700d5A20F839fD74E6

Tokenomi Robinhood Markets (HOODON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Robinhood Markets (HOODON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token HOODON yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token HOODON yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi HOODON, jelajahi harga live token HOODON!

Cara Membeli HOODON

Tertarik untuk menambahkan Robinhood Markets (HOODON) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli HOODON, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Robinhood Markets (HOODON)

Menganalisis riwayat harga HOODON membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga HOODON

Ingin mengetahui arah HOODON? Halaman prediksi harga HOODON kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

