Harga live Robinhood Markets hari ini adalah 128.1 USD. Lacak informasi harga aktual HOODON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOODON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 HOODON ke USD:

$127.97
$127.97$127.97
-1.30%1D
USD
Grafik Harga Live Robinhood Markets (HOODON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:48:08 (UTC+8)

Informasi Harga Robinhood Markets (HOODON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 126.5
$ 126.5$ 126.5
Low 24 Jam
$ 143.81
$ 143.81$ 143.81
High 24 Jam

$ 126.5
$ 126.5$ 126.5

$ 143.81
$ 143.81$ 143.81

$ 152.93948357313678
$ 152.93948357313678$ 152.93948357313678

$ 96.19355397433952
$ 96.19355397433952$ 96.19355397433952

-1.02%

-1.30%

-9.76%

-9.76%

Harga aktual Robinhood Markets (HOODON) adalah $ 128.1. Selama 24 jam terakhir, HOODON diperdagangkan antara low $ 126.5 dan high $ 143.81, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHOODON adalah $ 152.93948357313678, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 96.19355397433952.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HOODON telah berubah sebesar -1.02% selama 1 jam terakhir, -1.30% selama 24 jam, dan -9.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Robinhood Markets (HOODON)

No.2531

$ 404.93K
$ 404.93K$ 404.93K

$ 60.88K
$ 60.88K$ 60.88K

$ 404.93K
$ 404.93K$ 404.93K

3.16K
3.16K 3.16K

3,161.01691298
3,161.01691298 3,161.01691298

ETH

Kapitalisasi Pasar Robinhood Markets saat ini adalah $ 404.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.88K. Suplai beredar HOODON adalah 3.16K, dan total suplainya sebesar 3161.01691298. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 404.93K.

Riwayat Harga Robinhood Markets (HOODON) USD

Pantau perubahan harga Robinhood Markets untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.6855-1.30%
30 Days$ -16.65-11.51%
60 Hari$ +18.56+16.94%
90 Hari$ +48.1+60.12%
Perubahan Harga Robinhood Markets Hari Ini

Hari ini, HOODON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -1.6855 (-1.30%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Robinhood Markets 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -16.65 (-11.51%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Robinhood Markets 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HOODON terlihat mengalami perubahan $ +18.56 (+16.94%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Robinhood Markets 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +48.1 (+60.12%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Robinhood Markets (HOODON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Robinhood Markets sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Robinhood Markets (HOODON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Robinhood Markets tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Robinhood Markets Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HOODON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Robinhood Markets di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Robinhood Markets dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Robinhood Markets (USD)

Berapa nilai Robinhood Markets (HOODON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Robinhood Markets (HOODON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Robinhood Markets.

Cek prediksi harga Robinhood Markets sekarang!

Tokenomi Robinhood Markets (HOODON)

Memahami tokenomi Robinhood Markets (HOODON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOODON sekarang!

Cara membeli Robinhood Markets (HOODON)

Ingin mengetahui cara membeli Robinhood Markets? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Robinhood Markets di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HOODON ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Robinhood Markets

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Robinhood Markets, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Robinhood Markets
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Robinhood Markets

Berapa nilai Robinhood Markets (HOODON) hari ini?
Harga live HOODON dalam USD adalah 128.1 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HOODON ke USD saat ini?
Harga HOODON ke USD saat ini adalah $ 128.1. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Robinhood Markets?
Kapitalisasi pasar HOODON adalah $ 404.93K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HOODON?
Suplai beredar HOODON adalah 3.16K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HOODON?
HOODON mencapai harga ATH sebesar 152.93948357313678 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HOODON?
HOODON mencapai harga ATL 96.19355397433952 USD.
Berapa volume perdagangan HOODON?
Volume perdagangan 24 jam live HOODON adalah $ 60.88K USD.
Akankah harga HOODON naik lebih tinggi tahun ini?
HOODON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOODON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:48:08 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

