Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga ISKRA Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0028 $0.0028 $0.0028 +3.32% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga ISKRA Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga ISKRA Token (ISK) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, ISKRA Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.0028 pada tahun 2025. Prediksi Harga ISKRA Token (ISK) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, ISKRA Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.00294 pada tahun 2026. Prediksi Harga ISKRA Token (ISK) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ISK pada tahun 2027 adalah $ 0.003087 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga ISKRA Token (ISK) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ISK pada tahun 2028 adalah $ 0.003241 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga ISKRA Token (ISK) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ISK pada tahun 2029 adalah $ 0.003403 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga ISKRA Token (ISK) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ISK pada tahun 2030 adalah $ 0.003573 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga ISKRA Token (ISK) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga ISKRA Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.005820. Prediksi Harga ISKRA Token (ISK) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga ISKRA Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.009481.

2026 $ 0.00294 5.00%

2027 $ 0.003087 10.25%

2028 $ 0.003241 15.76%

2029 $ 0.003403 21.55%

2030 $ 0.003573 27.63%

2031 $ 0.003752 34.01%

2032 $ 0.003939 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.004136 47.75%

2034 $ 0.004343 55.13%

2035 $ 0.004560 62.89%

2036 $ 0.004788 71.03%

2037 $ 0.005028 79.59%

2038 $ 0.005279 88.56%

2039 $ 0.005543 97.99%

2040 $ 0.005820 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga ISKRA Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.0028 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.002800 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.002802 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.002811 0.41% Prediksi Harga ISKRA Token (ISK) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ISK pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.0028 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga ISKRA Token (ISK) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ISK, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002800 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga ISKRA Token (ISK) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ISK, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.002802 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga ISKRA Token (ISK) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ISK adalah $0.002811 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga ISKRA Token Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0028$ 0.0028 $ 0.0028 Perubahan Harga (24 Jam) +3.32% Kap. Pasar $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Suplai Peredaran 537.25M 537.25M 537.25M Volume (24 Jam) $ 1.12K$ 1.12K $ 1.12K Volume (24 Jam) -- Harga ISK terbaru adalah $ 0.0028. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.32%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.12K. Selanjutnya, suplai beredar ISK adalah 537.25M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.50M. Lihat Harga ISK Live

Harga Lampau ISKRA Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live ISKRA Token, harga ISKRA Token saat ini adalah 0.0028USD. Suplai ISKRA Token(ISK) yang beredar adalah 0.00 ISK , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.50M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.000050 $ 0.0028 $ 0.00268

7 Hari -0.04% $ -0.000119 $ 0.00303 $ 0.00268

30 Days -0.22% $ -0.00083 $ 0.00363 $ 0.00268 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, ISKRA Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000050 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, ISKRA Token trading pada harga tertinggi $0.00303 dan terendah $0.00268 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ISK di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, ISKRA Token telah mengalami perubahan -0.22% , mencerminkan sekitar $-0.00083 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ISK dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga ISKRA Token lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ISK Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga ISKRA Token (ISK )? Modul Prediksi Harga ISKRA Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ISK di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap ISKRA Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ISK, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga ISKRA Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ISK. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ISK untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan ISKRA Token.

Mengapa Prediksi Harga ISK Penting?

Prediksi Harga ISK sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi ISK sekarang? Menurut prediksi Anda, ISK akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga ISK bulan depan? Menurut alat prediksi harga ISKRA Token (ISK), prakiraan harga ISK akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 ISK pada tahun 2026? Harga 1 ISKRA Token (ISK) hari ini adalah $0.0028 . Menurut modul prediksi di atas, ISK akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga ISK pada tahun 2027? ISKRA Token (ISK) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ISK pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga ISK pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ISKRA Token (ISK) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga ISK pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, ISKRA Token (ISK) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 ISK pada tahun 2030? Harga 1 ISKRA Token (ISK) hari ini adalah $0.0028 . Menurut modul prediksi di atas, ISK akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga ISK untuk tahun 2040? ISKRA Token (ISK) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 ISK pada tahun 2040. Daftar Sekarang