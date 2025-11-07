BursaDEX+
Harga live ISKRA Token hari ini adalah 0.00277 USD. Lacak informasi harga aktual ISK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ISK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ISK

Info Harga ISK

Penjelasan ISK

Whitepaper ISK

Situs Web Resmi ISK

Tokenomi ISK

Prakiraan Harga ISK

Riwayat ISK

Panduan Membeli ISK

Konverter ISK ke Mata Uang Fiat

Spot ISK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ISKRA Token

Harga ISKRA Token(ISK)

Harga Live 1 ISK ke USD:

+1.46%1D
USD
Grafik Harga Live ISKRA Token (ISK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:34:59 (UTC+8)

Informasi Harga ISKRA Token (ISK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

0.00%

+1.46%

-2.81%

-2.81%

Harga aktual ISKRA Token (ISK) adalah $ 0.00277. Selama 24 jam terakhir, ISK diperdagangkan antara low $ 0.00268 dan high $ 0.00286, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highISK adalah $ 0.6174141988689682, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002753583835184776.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ISK telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +1.46% selama 24 jam, dan -2.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ISKRA Token (ISK)

No.1924

53.72%

BASE

Kapitalisasi Pasar ISKRA Token saat ini adalah $ 1.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 887.10. Suplai beredar ISK adalah 537.21M, dan total suplainya sebesar 996852899.71. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.77M.

Riwayat Harga ISKRA Token (ISK) USD

Pantau perubahan harga ISKRA Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000399+1.46%
30 Days$ -0.00082-22.85%
60 Hari$ -0.00097-25.94%
90 Hari$ -0.00162-36.91%
Perubahan Harga ISKRA Token Hari Ini

Hari ini, ISK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000399 (+1.46%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ISKRA Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00082 (-22.85%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ISKRA Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ISK terlihat mengalami perubahan $ -0.00097 (-25.94%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ISKRA Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00162 (-36.91%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ISKRA Token (ISK)?

Lihat halaman Riwayat Harga ISKRA Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ISKRA Token (ISK)

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

ISKRA Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ISKRA Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ISK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ISKRA Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ISKRA Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ISKRA Token (USD)

Berapa nilai ISKRA Token (ISK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ISKRA Token (ISK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ISKRA Token.

Cek prediksi harga ISKRA Token sekarang!

Tokenomi ISKRA Token (ISK)

Memahami tokenomi ISKRA Token (ISK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ISK sekarang!

Cara membeli ISKRA Token (ISK)

Ingin mengetahui cara membeli ISKRA Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ISKRA Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ISK ke Mata Uang Lokal

1 ISKRA Token(ISK) ke VND
72.89255
1 ISKRA Token(ISK) ke AUD
A$0.0042658
1 ISKRA Token(ISK) ke GBP
0.0021052
1 ISKRA Token(ISK) ke EUR
0.0023822
1 ISKRA Token(ISK) ke USD
$0.00277
1 ISKRA Token(ISK) ke MYR
RM0.0115786
1 ISKRA Token(ISK) ke TRY
0.1168663
1 ISKRA Token(ISK) ke JPY
¥0.42104
1 ISKRA Token(ISK) ke ARS
ARS$4.0202949
1 ISKRA Token(ISK) ke RUB
0.2250348
1 ISKRA Token(ISK) ke INR
0.2456159
1 ISKRA Token(ISK) ke IDR
Rp46.1666482
1 ISKRA Token(ISK) ke PHP
0.1634854
1 ISKRA Token(ISK) ke EGP
￡E.0.131021
1 ISKRA Token(ISK) ke BRL
R$0.0148195
1 ISKRA Token(ISK) ke CAD
C$0.0039057
1 ISKRA Token(ISK) ke BDT
0.3379677
1 ISKRA Token(ISK) ke NGN
3.9855868
1 ISKRA Token(ISK) ke COP
$10.6130057
1 ISKRA Token(ISK) ke ZAR
R.0.0481149
1 ISKRA Token(ISK) ke UAH
0.1165062
1 ISKRA Token(ISK) ke TZS
T.Sh.6.80589
1 ISKRA Token(ISK) ke VES
Bs0.62879
1 ISKRA Token(ISK) ke CLP
$2.61211
1 ISKRA Token(ISK) ke PKR
Rs0.7829128
1 ISKRA Token(ISK) ke KZT
1.4571031
1 ISKRA Token(ISK) ke THB
฿0.089748
1 ISKRA Token(ISK) ke TWD
NT$0.0858423
1 ISKRA Token(ISK) ke AED
د.إ0.0101659
1 ISKRA Token(ISK) ke CHF
Fr0.002216
1 ISKRA Token(ISK) ke HKD
HK$0.0215229
1 ISKRA Token(ISK) ke AMD
֏1.059248
1 ISKRA Token(ISK) ke MAD
.د.م0.025761
1 ISKRA Token(ISK) ke MXN
$0.0514389
1 ISKRA Token(ISK) ke SAR
ريال0.0103875
1 ISKRA Token(ISK) ke ETB
Br0.4262753
1 ISKRA Token(ISK) ke KES
KSh0.3577732
1 ISKRA Token(ISK) ke JOD
د.أ0.00196393
1 ISKRA Token(ISK) ke PLN
0.0101659
1 ISKRA Token(ISK) ke RON
лв0.012188
1 ISKRA Token(ISK) ke SEK
kr0.0265089
1 ISKRA Token(ISK) ke BGN
лв0.0046813
1 ISKRA Token(ISK) ke HUF
Ft0.9260941
1 ISKRA Token(ISK) ke CZK
0.0583362
1 ISKRA Token(ISK) ke KWD
د.ك0.00084762
1 ISKRA Token(ISK) ke ILS
0.0090579
1 ISKRA Token(ISK) ke BOB
Bs0.019113
1 ISKRA Token(ISK) ke AZN
0.004709
1 ISKRA Token(ISK) ke TJS
SM0.0255394
1 ISKRA Token(ISK) ke GEL
0.0075067
1 ISKRA Token(ISK) ke AOA
Kz2.5389543
1 ISKRA Token(ISK) ke BHD
.د.ب0.00104152
1 ISKRA Token(ISK) ke BMD
$0.00277
1 ISKRA Token(ISK) ke DKK
kr0.0178942
1 ISKRA Token(ISK) ke HNL
L0.0729618
1 ISKRA Token(ISK) ke MUR
0.12742
1 ISKRA Token(ISK) ke NAD
$0.0481149
1 ISKRA Token(ISK) ke NOK
kr0.0282263
1 ISKRA Token(ISK) ke NZD
$0.0049029
1 ISKRA Token(ISK) ke PAB
B/.0.00277
1 ISKRA Token(ISK) ke PGK
K0.011634
1 ISKRA Token(ISK) ke QAR
ر.ق0.0100828
1 ISKRA Token(ISK) ke RSD
дин.0.2810719
1 ISKRA Token(ISK) ke UZS
soʻm33.3734863
1 ISKRA Token(ISK) ke ALL
L0.2322645
1 ISKRA Token(ISK) ke ANG
ƒ0.0049583
1 ISKRA Token(ISK) ke AWG
ƒ0.004986
1 ISKRA Token(ISK) ke BBD
$0.00554
1 ISKRA Token(ISK) ke BAM
KM0.0046813
1 ISKRA Token(ISK) ke BIF
Fr8.16873
1 ISKRA Token(ISK) ke BND
$0.003601
1 ISKRA Token(ISK) ke BSD
$0.00277
1 ISKRA Token(ISK) ke JMD
$0.4441695
1 ISKRA Token(ISK) ke KHR
11.1244862
1 ISKRA Token(ISK) ke KMF
Fr1.1634
1 ISKRA Token(ISK) ke LAK
60.2173901
1 ISKRA Token(ISK) ke LKR
රු0.8444899
1 ISKRA Token(ISK) ke MDL
L0.04709
1 ISKRA Token(ISK) ke MGA
Ar12.477465
1 ISKRA Token(ISK) ke MOP
P0.02216
1 ISKRA Token(ISK) ke MVR
0.042658
1 ISKRA Token(ISK) ke MWK
MK4.8090247
1 ISKRA Token(ISK) ke MZN
MT0.1771415
1 ISKRA Token(ISK) ke NPR
रु0.392509
1 ISKRA Token(ISK) ke PYG
19.64484
1 ISKRA Token(ISK) ke RWF
Fr4.01927
1 ISKRA Token(ISK) ke SBD
$0.0227971
1 ISKRA Token(ISK) ke SCR
0.0416885
1 ISKRA Token(ISK) ke SRD
$0.106645
1 ISKRA Token(ISK) ke SVC
$0.0242098
1 ISKRA Token(ISK) ke SZL
L0.0480872
1 ISKRA Token(ISK) ke TMT
m0.009695
1 ISKRA Token(ISK) ke TND
د.ت0.00819643
1 ISKRA Token(ISK) ke TTD
$0.0187529
1 ISKRA Token(ISK) ke UGX
Sh9.68392
1 ISKRA Token(ISK) ke XAF
Fr1.57059
1 ISKRA Token(ISK) ke XCD
$0.007479
1 ISKRA Token(ISK) ke XOF
Fr1.57059
1 ISKRA Token(ISK) ke XPF
Fr0.28531
1 ISKRA Token(ISK) ke BWP
P0.0372565
1 ISKRA Token(ISK) ke BZD
$0.0055677
1 ISKRA Token(ISK) ke CVE
$0.2654768
1 ISKRA Token(ISK) ke DJF
Fr0.49029
1 ISKRA Token(ISK) ke DOP
$0.1781387
1 ISKRA Token(ISK) ke DZD
د.ج0.3616512
1 ISKRA Token(ISK) ke FJD
$0.0063156
1 ISKRA Token(ISK) ke GNF
Fr24.08515
1 ISKRA Token(ISK) ke GTQ
Q0.0212182
1 ISKRA Token(ISK) ke GYD
$0.5793732
1 ISKRA Token(ISK) ke ISK
kr0.34902

Sumber Daya ISKRA Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ISKRA Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ISKRA Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ISKRA Token

Berapa nilai ISKRA Token (ISK) hari ini?
Harga live ISK dalam USD adalah 0.00277 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ISK ke USD saat ini?
Harga ISK ke USD saat ini adalah $ 0.00277. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ISKRA Token?
Kapitalisasi pasar ISK adalah $ 1.49M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ISK?
Suplai beredar ISK adalah 537.21M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ISK?
ISK mencapai harga ATH sebesar 0.6174141988689682 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ISK?
ISK mencapai harga ATL 0.002753583835184776 USD.
Berapa volume perdagangan ISK?
Volume perdagangan 24 jam live ISK adalah $ 887.10 USD.
Akankah harga ISK naik lebih tinggi tahun ini?
ISK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ISK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:34:59 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ISKRA Token (ISK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ISK ke USD

Jumlah

ISK
ISK
USD
USD

1 ISK = 0.00277 USD

Perdagangkan ISK

ISK/USDT
+1.46%

