Prediksi Harga Liquity (LQTY) 2026-2050

Dapatkan prediksi harga Liquity untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan LQTY dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Liquity
%

*Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna.

Prediksi Harga Liquity
$0.1707
$0.1707$0.1707
USD
Aktual
Prediksi
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:39:36 (UTC+8)
Harga Saat IniLQTY pada 2027LQTY pada 2028LQTY pada 2029LQTY pada 2030
$0.1707$0.179235$0.18819675$0.1976065875$0.20748691687500004

Prediksi Harga Liquity Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan

Berdasarkan input prakiraan saat ini, model ini memproyeksikan jalur harga jangka pendek selama 30 hari ke depan. Tabel di bawah ini menguraikan perkiraan level harga untuk hari ini, besok, minggu ini, dan dalam rentang waktu 30 hari.

Tanggal
Prediksi Harga
Pertumbuhan
  • July 23, 2026(Hari ini)
    $ 0.1707
    0.00%
  • July 24, 2026(Besok)
    $ 0.170723
    0.01%
  • July 30, 2026(Minggu Ini)
    $ 0.170863
    0.10%
  • August 22, 2026(30 Days)
    $ 0.171401
    0.41%

Prediksi Harga Liquity (LQTY) Hari Ini

Prediksi harga untuk LQTY pada July 23, 2026(Hari ini) adalah $0.1707. Estimasi ini didasarkan pada input prakiraan saat ini dan memberikan gambaran cepat tentang kemungkinan pergerakan harga dalam 24 jam ke depan. Pelajari selengkapnya tentang harga live LQTY hari ini.

Prediksi Harga Liquity (LQTY) Besok

Untuk July 24, 2026(Besok), proyeksi harga untuk LQTY adalah $0.170723, menggunakan input pertumbuhan tahunan sebesar 5%. Hal ini membantu menyusun patokan dasar hari berikutnya berdasarkan rangkaian asumsi yang sama.

Prediksi Harga Liquity (LQTY) Minggu Ini

Pada July 30, 2026(Minggu Ini), proyeksi harga untuk LQTY adalah $0.170863, berdasarkan input pertumbuhan tahunan yang sama sebesar 5%. Laporan mingguan ini merangkum perkiraan arah dalam beberapa hari mendatang berdasarkan skenario pertumbuhan yang stabil.

Prediksi Harga Liquity (LQTY) 30 Hari

Melihat 30 hari ke depan hingga August 22, 2026(30 Days), proyeksi harga untuk LQTY adalah $0.171401. Estimasi ini menerapkan input pertumbuhan tahunan yang sama sebesar 5% untuk memperkirakan kemungkinan posisi harga setelah satu bulan.

Prediksi Harga Liquity Jangka Panjang: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050

Berdasarkan modul prakiraan harga jangka panjang, Liquity mungkin menjadi $0.1707 pada 2026, $0.179235 pada 2027, $0.188221 pada 2028, $0.197633 pada 2029, $0.207514 pada 2030, $0.338155 pada 2040, dan $0.550966 pada 2050.

Gulir ke bawah untuk melihat tabel lengkap target harga tahunan dan proyeksi ROI untuk Liquity.

Bulan
Min. Harga
Rata-Rata Harga
Maks. Harga
ROI
  • Jul 2026
    $ 0.15363
    $ 0.1707
    $ 0.18777
    10.00%
  • Aug 2026
    $ 0.154267
    $ 0.171408
    $ 0.188549
    10.46%
  • Sep 2026
    $ 0.154887
    $ 0.172097
    $ 0.189307
    10.90%
  • Oct 2026
    $ 0.155530
    $ 0.172812
    $ 0.190093
    11.36%
  • Nov 2026
    $ 0.156155
    $ 0.173506
    $ 0.190857
    11.81%
  • Dec 2026
    $ 0.156804
    $ 0.174227
    $ 0.191649
    12.27%

Analisis Harga Liquity (LQTY) Berdasarkan Indikator Pasar Utama

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Liquity di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 2
Beli 8
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:NetralJual 6Netral 2Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1745
0.1735
R2
0.1735
0.1724
R1
0.1717
0.1718
PP
0.1707
0.1707
S1
0.1689
0.1696
S2
0.1679
0.169
S3
0.1661
0.1679
Moving Averages
Liquity saat ini diperdagangkan pada $0.1707, dengan moving average jangka pendek MA50 pada 0.1864 dan EMA50 pada 0.1926. Ini menunjukkan adanya tren bearish, selama harga tetap di bawah dibandingkan dengan level-level ini. Moving average jangka panjang, MA200 pada 0.2747 dan EMA200 pada 0.2914, yang menentukan arah pasar yang lebih luas.
Jika harga kembali menyentuh zona MA200/EMA200, zona tersebut dianggap sebagai support ketika $0.1707 berada di atas 0.2747 dan 0.2914, resistance ketika $0.1707 berada di bawah zona tersebut, dan netral ketika harga berada di antara keduanya.
Ringkasan: Moving average saat ini menunjukkan tren pasar Jual.
RSI
RSI(14) adalah 43.2409 dan momentumnya adalah Netral. RSI di atas 60 biasanya menandakan bias naik yang lebih kuat, RSI di bawah 40 menunjukkan momentum yang lebih lemah, dan nilai antara 40–60 biasanya mencerminkan lingkungan yang cenderung stagnan. Jika RSI tetap berada dalam rentang saat ini, tren harian kemungkinan akan berlanjut.
Ringkasan: RSI menunjukkan tren pasar Beli berdasarkan momentum saat ini.
Bollinger Bands
Sinyal BOLL(20,2) saat ini Netral dan Jual pada rentang waktu harian.
Ringkasan: Indikator Bollinger Bands menunjukkan adanya bias Netral.
KDJ
Indikator KDJ(9,3,3) menunjukkan K pada 57.3797, D pada 40.2233, dan J pada 91.6925, yang mengindikasikan momentumnya adalah bullish. Ketika selisih K–D positif (K > D), itu menandakan beli; ketika negatif (K < D), itu menandakan jual; ketika mendekati nol, itu netral.
Ringkasan: KDJ menunjukkan tren pasar Beli berdasarkan momentum dan selisih antara K dan D.
StochRSI
StochRSI menunjukkan K pada 96.7399 dan D pada 65.4216, yang mengindikasikan bahwa momentumnya adalah menguat. Jika StochRSI tetap berada dalam rentang ini, pergerakan harga kemungkinan akan tetap mengikuti tren saat ini.
Ringkasan: StochRSI menunjukkan tren pasar Beli, yang mengindikasikan apakah momentum akan berlanjut atau memudar.
Titik Pivot
Titik Pivot Klasik menunjukkan PP pada 0.1707, R1 pada 0.1717, dan S1 pada 0.1689, yang mengindikasikan level support dan resistance utama. Titik Pivot Fibonacci menempatkan PP pada 0.1707, dengan R2 pada 0.1724 dan S2 pada 0.169. Jika harga menembus level ini, fokus akan beralih ke rentang pasar berikutnya.
Ringkasan: Titik pivot menunjukkan tren pasar Netral.

Faktor-Faktor Utama yang Mendorong Prakiraan Harga Liquity

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi prediksi harga Liquity biasanya menggabungkan sentimen makro dengan faktor pendorong khusus koin tersebut. Liquity mungkin bergerak seiring dengan arus risk-on/risk-off kripto yang lebih luas, tetapi prakiraan harga juga bergantung pada kedalaman likuiditas, dukungan market maker, dan arus pemilik aset yang besar. Tokenomi (vesting, jadwal pembukaan, emisi), listing, pertumbuhan ekosistem, penyediaan produk, kemitraan, dan berita utama terkait keamanan atau regulasi dapat secara signifikan mengubah ekspektasi dan mendorong penyesuaian harga yang lebih tajam dibandingkan dengan aset berkapitalisasi besar.

Berapa nilai Liquity Anda dalam 1 tahun?

Gunakan alat kami untuk memprediksi nilai Liquity (LQTY) Anda pada masa depan selama 1 tahun ke depan. Dengan memasukkan jumlah investasi Anda dan tingkat pertumbuhan tahunan yang diharapkan, Anda dapat dengan mudah menghitung proyeksi imbal hasil investasi Anda.

2027
Proyeksi Laba pada 2027$ 50.00
Estimasi ROI5.00%

Bagaimana Mekanisme Proyeksi Harga Liquity (LQTY)

Alat ini menunjukkan skenario harga "bagaimana jika" untuk Liquity berdasarkan tingkat pertumbuhan yang Anda masukkan. Datanya langsung diperbarui menggunakan harga terbaru.

1. Simulasi Yield Jangka Pendek

Masukkan perkiraan perubahan yield jangka pendek Anda sebesar 5% (positif atau negatif). Hal ini memungkinkan Anda untuk menyimulasikan volatilitas pasar dan dengan cepat menilai laba atau rugi untuk Liquity dalam berbagai kondisi.

2. Proyeksi Pertumbuhan Jangka Panjang

Untuk perencanaan jangka panjang, sistem menerapkan tingkat pertumbuhan tahunan default sebesar 5%. Hal ini membantu Anda mengevaluasi potensi kepemilikan Liquity dalam skenario pertumbuhan pasar yang stabil.

3. Hitung Imbal Hasil Investasi

Cukup masukkan jumlah investasi Anda dan tingkat pertumbuhan tahunan yang diharapkan. Kalkulator ini langsung mengukur tujuan investasi Anda, memproyeksikan nilai kepemilikan LQTY Anda pada masa depan.

4. Estimasi Nilai & ROI

Berdasarkan input Anda, lihat secara instan proyeksi total nilai aset dan Return on Investment (ROI) di berbagai rentang waktu, yang memberikan dukungan berbasis data untuk strategi kepemilikan Anda.

Penting: Ini adalah kalkulator skenario, bukan prediksi yang pasti, dan tidak boleh dianggap sebagai saran keuangan.

Tanya-Jawab:

Berapa nilai Liquity pada tahun 2026?
Berdasarkan tingkat 5% yang Anda masukkan, kalkulator ini memproyeksikan Liquity pada sekitar 0.1707 USD pada 2026. Ini adalah proyeksi skenario yang diperbarui secara instan saat Anda mengubah persentase input. Ini bukan prakiraan pasar yang dijamin akurat.
Berapa nilai $1 Liquity pada tahun 2030?
Dengan input 5% Anda, 1 USD Liquity hari ini diproyeksikan akan menjadi sekitar 1.22 USD pada tahun 2030. Ini dihitung dengan menerapkan tingkat yang Anda pilih pada harga hari ini dari waktu ke waktu, jadi mengubah persentase input juga akan mengubah hasil 1 USD.
Berapa nilai 1 Liquity pada 2026?
Dengan menggunakan tingkat 5% yang Anda masukkan, proyeksi harga untuk 1 Liquity pada 2026 adalah 0.1707 USD. Angka ini sepenuhnya dipengaruhi oleh persentase input Anda, jadi angka ini akan disesuaikan setiap kali Anda mengubah asumsinya.
Berapa nilai Liquity pada tahun 2040?
Untuk tahun 2040, hasilnya adalah proyeksi jangka panjang berdasarkan tingkat 5% yang Anda pilih. Dengan asumsi tersebut, Liquity diproyeksikan sekitar 0.337974 USD pada tahun 2040. Karena hal ini mencakup jangka waktu bertahun-tahun, perubahan kecil pada persentase input dapat menghasilkan output yang sangat berbeda—anggaplah ini sebagai skenario "bagaimana jika", bukan sebagai kepastian.
Prediksi harga Liquity hari ini
Angka hari ini yang ditampilkan di halaman ini adalah harga acuan saat ini (0.1707 USD) ditambah jalur proyeksi berdasarkan input 5% Anda. Jika Anda mengubah persentase input, kurva proyeksi akan langsung diperbarui, sementara harga live tetap menjadi gambaran pasar saat ini.
Prediksi Harga Liquity Besok
Angka besok dihitung dengan memperluas asumsi 5% Anda selama rentang waktu yang lebih pendek dari harga hari ini (0.1707 USD). Nilai proyeksi yang ditampilkan (0.170723 USD) akan berubah jika Anda menyesuaikan persentase input karena ini adalah skenario berdasarkan tingkat yang Anda pilih—bukan prediksi pasar yang pasti.
Prediksi harga Liquity 24 jam ke depan
Estimasi 24 jam berikutnya adalah proyeksi berbasis tingkat yang diperoleh dari input 5% Anda dan harga saat ini (0.1707 USD). Ini diperbarui secara dinamis ketika Anda mengubah persentase input dan harus dibaca sebagai skenario arah, karena pergerakan seharian yang sebenarnya dapat dipengaruhi oleh volatilitas dan berita.
Prediksi Harga Liquity Beberapa Hari ke Depan
Untuk beberapa hari ke depan, proyeksi terus menerapkan asumsi 5% Anda ke depan mulai dari 0.1707 USD. Output (seperti 0.170863 USD) bertujuan menampilkan perkembangan tingkat pilihan Anda seiring waktu, dan akan diperbarui secara instan saat persentase input berubah.
Prediksi Harga Liquity 2030
Nilai tahun 2030 yang ditampilkan adalah hasil penerapan asumsi 5% Anda selama kurang lebih 4 tahun dari sekarang. Dengan input tersebut, kalkulator akan memproyeksikan 0.207486 USD pada tahun 2030. Dengan mengubah persentase input, angka tahun 2030 akan langsung berubah.
Apakah Liquity selanjutnya akan naik atau turun?
Dalam jangka pendek, Liquity sering kali mengikuti gabungan sentimen pasar, volatilitas, dan likuiditas. Jika momentum tetap positif, harga mungkin akan mengalami tren naik; tetapi jika volatilitas melonjak atau sentimen risk-off kembali, harga mungkin akan mengalami pullback (koreksi).
Bagaimana prediksi Liquity untuk 30 hari ke depan?
Dengan menggunakan asumsi 5% Anda, kalkulator ini memproyeksikan Liquity pada sekitar 0.171401 USD dalam 30 hari ke depan. Angka 30 hari diperbarui secara dinamis ketika persentase input atau harga pasar berubah, jadi anggaplah itu sebagai skenario "bagaimana jika" dan bukan hasil yang pasti, terutama selama periode volatilitas tinggi.
Apakah Liquity adalah pembelian yang bagus pada 2026?
Apakah Liquity merupakan "pembelian yang bagus" pada 2026 bergantung pada asumsi dan toleransi risiko Anda. Dengan menggunakan skenario 5% Anda, kalkulator memproyeksikan Liquity pada sekitar 0.1707 USD pada 2026. Namun demikian, proyeksi saja tidak seharusnya menjadi penentu keputusan. Pandangan yang lebih seimbang adalah dengan menggabungkan:
  • Sinyal teknis: kekuatan tren, volatilitas, dan risiko drawdown dari pergerakan harga pada masa lalu;
  • Fundamental: aktivitas ekosistem (pengguna, transaksi, biaya), momentum pengembang, dan pendorong permintaan riil;
  • Kondisi pasar: siklus likuiditas dan sentimen kripto yang lebih luas.

    • Jika Anda mempertimbangkan untuk masuk ke pasar ini pada 2026, perlakukan prakiraan tersebut sebagai skenario "bagaimana jika", bukan kepastian, dan sesuaikan risiko Anda dengan hal tersebut.

    Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:39:36 (UTC+8)

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    $0.1711
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