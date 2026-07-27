Harga Liquity(LQTY)
Harga live Liquity (LQTY) hari ini adalah Rp 0.1932, dengan perubahan 0.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LQTY ke IDR saat ini adalah Rp 0.1932 per LQTY.
Liquity saat ini berada di peringkat #736 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 18.59M, dengan suplai yang beredar 96.23M LQTY. Selama 24 jam terakhir, LQTY diperdagangkan antara Rp 0.18 (low) dan Rp 0.2024 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 1,144,994.985048194643087237, sementara all-time low aset ini adalah Rp 3,397.9314982375222571315.
Dalam kinerja jangka pendek, LQTY bergerak +0.25% dalam satu jam terakhir dan +23.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 67.42K.
No.736
96.23%
ETH
Kapitalisasi Pasar Liquity saat ini adalah Rp 18.59M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 67.42K. Suplai beredar LQTY adalah 96.23M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 19.32M.
+0.25%
-0.05%
+23.76%
+23.76%
Pantau perubahan harga Liquity untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (IDR)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|Rp -1.757241
|-0.05%
|30 Days
|Rp +0.0047
|+2.49%
|60 Hari
|Rp -0.0421
|-17.90%
|90 Hari
|Rp -0.1198
|-38.28%
Hari ini, LQTY tercatat mengalami perubahan sebesar Rp -1.757241 (-0.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp +0.0047 (+2.49%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LQTY terlihat mengalami perubahan Rp -0.0421 (-17.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.1198 (-38.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
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Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Liquity terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.
Sentimen pasar LQTY secara keseluruhan saat ini: bearish, bullish 45% | bearish 55%;
|Dimensi Indikator
|Kesimpulan Model
|Proporsi/Ambang Batas
|Ringkasan Singkat
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Momentum jangka pendek memanas, suhu meningkat.
|StochRSI
|20‑80
|Zona Netral
|Kecepatan normal, tidak ada sinyal ekstrem.
|Titik Pivot
|S2 ≤ Harga < S1
|Antara S2-S1
|Di bawah pivot tengah, memasuki zona harga rendah.
|Grup EMA
|7 Beli 0 Netral 0 Jual
|≥ 80% Beli
|Semua MA sejajar naik, jangka pendek signifikan di atas jangka panjang.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum bearish mulai muncul.
|Grup MA
|5-6 Beli
|60-80% Beli
|Mayoritas MA mengarah ke atas, susunan bullish mendominasi.
|BOLL (20,2)
|Rendah ≤ Harga ≤ Tengah
|Antara band bawah dan tengah
|Relatif lemah, tetapi tidak ekstrem.
|RSI (14)
|Netral
|30‑70
|Dalam rentang normal, potensi pergerakan masih ada.
LQTY_USDT berada pada level 0,1662 dalam periode 4 jam, dengan harga berada di zona sangat sempit di atas titik pivot S2 sebesar 0,1661. Garis tengah pusat (pivot) ditetapkan pada 0,1693, sementara harga saat ini berada di area transisi antara support di bawah dan pusat tersebut. Pihak pembeli dan penjual saling bersaing dalam rentang sempit 0,1661–0,1677, menunjukkan pola konsolidasi yang cenderung bergerak mendatar di level rendah. Dalam jangka pendek, kelompok moving average memberikan sinyal beli, dengan indikator EMA yang juga mengarah ke arah bullish. Namun, MACD membentuk pola dead cross, dan indikator momentum menunjukkan adanya divergensi. RSI berada dalam zona netral, sementara nilai KDJ dan StochRSI belum menunjukkan kondisi overbought atau oversold yang ekstrem. Bollinger Bands menyempit, volatilitas menurun, dan indikator cepat serta lambat menunjukkan arah yang tidak selaras, sehingga pasar tampak kehilangan dorongan arah yang kuat. Support terdekat di bawah berada pada 0,1661, hanya berjarak 0,0001 dari harga saat ini; jika ditembus, ruang gerak bearish akan terbuka. Resistensi pertama di atas berada pada 0,1677, berjarak 0,0015 dari harga saat ini. Resistensi utama di pusat sebesar 0,1693, berjarak 0,0031 dari harga saat ini. Resistensi jauh di 0,1709 dan 0,1725 menjadi acuan lanjutan. Untuk memastikan perubahan struktur jangka pendek, harga harus berhasil menembus batas resistensi 0,1677.
Konten ini dihasilkan oleh AI berdasarkan data pasar pada masa lalu dan saat ini. Konten tersebut hanya ditujukan sebagai informasi dan bukan merupakan saran investasi.
Pada tahun 2040, harga Liquity berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.
Liquity (LQTY) adalah protokol pinjaman terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk mengambil pinjaman bebas bunga dengan Ether sebagai jaminan. Protokol ini memperkenalkan mekanisme baru untuk menjaga solvabilitas sistem dan mendorong likuidasi awal dengan menawarkan token LQTY sebagai hadiah. LQTY, token asli dari ekosistem Liquity, digunakan untuk tata kelola dan mengklaim bagian dari biaya sistem. Protokol ini menggunakan kebijakan moneter algoritmik untuk mengelola pasokan stablecoin-nya, yang dipegang ke dolar AS. Penggunaan utama Liquity adalah untuk menyediakan platform bagi pengguna untuk memanfaatkan kepemilikan Ether mereka tanpa mengalami bunga, sambil juga berpartisipasi dalam tata kelola protokol dan mendapatkan hadiah.
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Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Liquity, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|02-11 14:20:00
|Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
|02-10 18:39:21
|Data On-chain
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
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