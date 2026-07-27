Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Harga live Liquity hari ini adalah 0.1932 IDR. Kapitalisasi pasar LQTY adalah 18,591,666.376376259348 IDR. Lacak informasi harga aktual LQTY ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Liquity hari ini adalah 0.1932 IDR. Kapitalisasi pasar LQTY adalah 18,591,666.376376259348 IDR. Lacak informasi harga aktual LQTY ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang LQTY

Info Harga LQTY

Penjelasan LQTY

Whitepaper LQTY

Situs Web Resmi LQTY

Tokenomi LQTY

Prakiraan Harga LQTY

Riwayat LQTY

Panduan Membeli LQTY

Konverter LQTY ke Mata Uang Fiat

Spot LQTY

Futures USDT-M LQTY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Liquity

Harga Liquity(LQTY)

Harga Live 1 LQTY ke IDR:

Rp3,512.725692
Rp3,512.725692Rp3,512.725692
-0.05%1D
IDR
Grafik Harga Live Liquity (LQTY)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-27 18:44:28 (UTC+8)

Harga Liquity Hari Ini

Harga live Liquity (LQTY) hari ini adalah Rp 0.1932, dengan perubahan 0.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LQTY ke IDR saat ini adalah Rp 0.1932 per LQTY.

Liquity saat ini berada di peringkat #736 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 18.59M, dengan suplai yang beredar 96.23M LQTY. Selama 24 jam terakhir, LQTY diperdagangkan antara Rp 0.18 (low) dan Rp 0.2024 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 1,144,994.985048194643087237, sementara all-time low aset ini adalah Rp 3,397.9314982375222571315.

Dalam kinerja jangka pendek, LQTY bergerak +0.25% dalam satu jam terakhir dan +23.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 67.42K.

Informasi Pasar Liquity (LQTY)

No.736

Rp 18.59M
Rp 18.59MRp 18.59M

Rp 67.42K
Rp 67.42KRp 67.42K

Rp 19.32M
Rp 19.32MRp 19.32M

96.23M
96.23M 96.23M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

96.23%

ETH

Kapitalisasi Pasar Liquity saat ini adalah Rp 18.59M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 67.42K. Suplai beredar LQTY adalah 96.23M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 19.32M.

Riwayat Harga Liquity IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.18
Rp 0.18Rp 0.18
Low 24 Jam
Rp 0.2024
Rp 0.2024Rp 0.2024
High 24 Jam

Rp 0.18
Rp 0.18Rp 0.18

Rp 0.2024
Rp 0.2024Rp 0.2024

Rp 1,144,994.985048194643087237
Rp 1,144,994.985048194643087237Rp 1,144,994.985048194643087237

Rp 3,397.9314982375222571315
Rp 3,397.9314982375222571315Rp 3,397.9314982375222571315

+0.25%

-0.05%

+23.76%

+23.76%

Riwayat Harga Liquity (LQTY) IDR

Pantau perubahan harga Liquity untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari iniRp -1.757241-0.05%
30 DaysRp +0.0047+2.49%
60 HariRp -0.0421-17.90%
90 HariRp -0.1198-38.28%
Perubahan Harga Liquity Hari Ini

Hari ini, LQTY tercatat mengalami perubahan sebesar Rp -1.757241 (-0.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Liquity 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp +0.0047 (+2.49%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Liquity 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LQTY terlihat mengalami perubahan Rp -0.0421 (-17.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Liquity 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.1198 (-38.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Liquity (LQTY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Liquity sekarang.

Analisis untuk Liquity

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga Liquity terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Tren pasar Liquity hari ini: bullish atau bearish?

Sentimen pasar LQTY secara keseluruhan saat ini: bearish, bullish 45% | bearish 55%;

Dimensi IndikatorKesimpulan ModelProporsi/Ambang BatasRingkasan Singkat
KDJGolden CrossK > DMomentum jangka pendek memanas, suhu meningkat.
StochRSI20‑80Zona NetralKecepatan normal, tidak ada sinyal ekstrem.
Titik PivotS2 ≤ Harga < S1Antara S2-S1Di bawah pivot tengah, memasuki zona harga rendah.
Grup EMA7 Beli 0 Netral 0 Jual≥ 80% BeliSemua MA sejajar naik, jangka pendek signifikan di atas jangka panjang.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum bearish mulai muncul.
Grup MA5-6 Beli60-80% BeliMayoritas MA mengarah ke atas, susunan bullish mendominasi.
BOLL (20,2)Rendah ≤ Harga ≤ TengahAntara band bawah dan tengahRelatif lemah, tetapi tidak ekstrem.
RSI (14)Netral30‑70Dalam rentang normal, potensi pergerakan masih ada.

LQTY_USDT berada pada level 0,1662 dalam periode 4 jam, dengan harga berada di zona sangat sempit di atas titik pivot S2 sebesar 0,1661. Garis tengah pusat (pivot) ditetapkan pada 0,1693, sementara harga saat ini berada di area transisi antara support di bawah dan pusat tersebut. Pihak pembeli dan penjual saling bersaing dalam rentang sempit 0,1661–0,1677, menunjukkan pola konsolidasi yang cenderung bergerak mendatar di level rendah. Dalam jangka pendek, kelompok moving average memberikan sinyal beli, dengan indikator EMA yang juga mengarah ke arah bullish. Namun, MACD membentuk pola dead cross, dan indikator momentum menunjukkan adanya divergensi. RSI berada dalam zona netral, sementara nilai KDJ dan StochRSI belum menunjukkan kondisi overbought atau oversold yang ekstrem. Bollinger Bands menyempit, volatilitas menurun, dan indikator cepat serta lambat menunjukkan arah yang tidak selaras, sehingga pasar tampak kehilangan dorongan arah yang kuat. Support terdekat di bawah berada pada 0,1661, hanya berjarak 0,0001 dari harga saat ini; jika ditembus, ruang gerak bearish akan terbuka. Resistensi pertama di atas berada pada 0,1677, berjarak 0,0015 dari harga saat ini. Resistensi utama di pusat sebesar 0,1693, berjarak 0,0031 dari harga saat ini. Resistensi jauh di 0,1709 dan 0,1725 menjadi acuan lanjutan. Untuk memastikan perubahan struktur jangka pendek, harga harus berhasil menembus batas resistensi 0,1677.

Konten ini dihasilkan oleh AI berdasarkan data pasar pada masa lalu dan saat ini. Konten tersebut hanya ditujukan sebagai informasi dan bukan merupakan saran investasi.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Liquity?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga token LQTY:

1. Adopsi protokol dan pertumbuhan TVL dalam sistem Liquity
2. Permintaan stablecoin LUSD serta mekanisme stabilitasnya
3. Hadiah staking dan distribusi biaya kepada pemegang LQTY
4. Sentimen pasar DeFi secara keseluruhan serta kondisi likuiditas
5. Aktivitas jaringan Ethereum dan biaya gas
6. Usulan tata kelola serta pembaruan protokol
7. Persaingan dari protokol pinjaman terdesentralisasi lainnya
8. Volatilitas pasar yang memengaruhi rasio kolateral
9. Volume perdagangan dan pencantuman di bursa

Mengapa orang ingin tahu harga Liquity hari ini?

Orang ingin mengetahui harga LQTY hari ini karena beberapa alasan utama: pengambilan keputusan perdagangan, pengelolaan portofolio, dan penentuan waktu investasi. LQTY adalah token tata kelola dari protokol Liquity, sehingga pergerakan harganya memengaruhi imbalan staking dan kekuatan voting. Para pedagang memerlukan harga terkini untuk strategi masuk/keluar pasar.

Prediksi Harga untuk Liquity

Prediksi Harga Liquity (LQTY) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LQTY pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Liquity (LQTY) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Liquity berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Liquity yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga LQTY pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Liquity.

Tentang Liquity

Liquity (LQTY) adalah protokol pinjaman terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk mengambil pinjaman bebas bunga dengan Ether sebagai jaminan. Protokol ini memperkenalkan mekanisme baru untuk menjaga solvabilitas sistem dan mendorong likuidasi awal dengan menawarkan token LQTY sebagai hadiah. LQTY, token asli dari ekosistem Liquity, digunakan untuk tata kelola dan mengklaim bagian dari biaya sistem. Protokol ini menggunakan kebijakan moneter algoritmik untuk mengelola pasokan stablecoin-nya, yang dipegang ke dolar AS. Penggunaan utama Liquity adalah untuk menyediakan platform bagi pengguna untuk memanfaatkan kepemilikan Ether mereka tanpa mengalami bunga, sambil juga berpartisipasi dalam tata kelola protokol dan mendapatkan hadiah.

Cara membeli & berinvestasi Liquity di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Liquity? Pembelian LQTY dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Liquity. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Liquity (LQTY) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Liquity akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Liquity (LQTY)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Liquity

Dengan memiliki Liquity, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Liquity (LQTY) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Liquity (LQTY)

Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

Sumber Daya Liquity

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Liquity, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Liquity
Explorer Blok

Kategori :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Liquity

Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-27 18:44:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Liquity (LQTY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi Liquity Selengkapnya

LQTY USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada LQTY dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures LQTY USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Liquity (LQTY) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Liquity secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
LQTY/USDT
Rp3,541.816588
Rp3,541.816588Rp3,541.816588
0.00%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

AEON

AEON

AEON

Rp3,304.3621494
Rp3,304.3621494Rp3,304.3621494

+263.48%

Catecoin

Catecoin

CATE

Rp93.92723046
Rp93.92723046Rp93.92723046

+244.40%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

Rp12,854.53967
Rp12,854.53967Rp12,854.53967

-21.44%

Fefer

Fefer

FEFER

Rp130.27266865
Rp130.27266865Rp130.27266865

-22.62%

Cloudfare(Ondo)

Cloudfare(Ondo)

NETON

Rp4,839,634.1858
Rp4,839,634.1858Rp4,839,634.1858

+3.72%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

AKEDO

AKEDO

AKE

Rp77.230874337
Rp77.230874337Rp77.230874337

+47.30%

GEODNET

GEODNET

GEOD

Rp5,865.451906
Rp5,865.451906Rp5,865.451906

+47.17%

Bitway

Bitway

BTW

Rp1,791.16283034
Rp1,791.16283034Rp1,791.16283034

+33.98%

Audiera

Audiera

BEAT

Rp70,879.0590135
Rp70,879.0590135Rp70,879.0590135

+8.80%

4

4

4

Rp173.41810378
Rp173.41810378Rp173.41810378

+12.04%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator LQTY ke IDR

Jumlah

LQTY
LQTY
IDR
IDR

1 LQTY = 3,512.725692 IDR