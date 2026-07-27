Harga Liquity Hari Ini

Harga live Liquity (LQTY) hari ini adalah Rp 0.1932, dengan perubahan 0.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LQTY ke IDR saat ini adalah Rp 0.1932 per LQTY.

Liquity saat ini berada di peringkat #736 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 18.59M, dengan suplai yang beredar 96.23M LQTY. Selama 24 jam terakhir, LQTY diperdagangkan antara Rp 0.18 (low) dan Rp 0.2024 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 1,144,994.985048194643087237, sementara all-time low aset ini adalah Rp 3,397.9314982375222571315.

Dalam kinerja jangka pendek, LQTY bergerak +0.25% dalam satu jam terakhir dan +23.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 67.42K.

Informasi Pasar Liquity (LQTY)

Peringkat No.736 Kapitalisasi Pasar Rp 18.59MRp 18.59M Rp 18.59M Volume (24 Jam) Rp 67.42KRp 67.42K Rp 67.42K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 19.32MRp 19.32M Rp 19.32M Suplai Peredaran 96.23M 96.23M 96.23M Suplai Maks. 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total Suplai 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tingkat Peredaran 96.23% Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Liquity saat ini adalah Rp 18.59M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 67.42K. Suplai beredar LQTY adalah 96.23M, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 19.32M.