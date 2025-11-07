BursaDEX+
Harga live TROLL hari ini adalah 0.044452 USD. Lacak informasi harga aktual TROLLSOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TROLLSOL dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga TROLL(TROLLSOL)

Harga Live 1 TROLLSOL ke USD:

$0.044452
$0.044452
-2.45%1D
USD
Grafik Harga Live TROLL (TROLLSOL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:50:22 (UTC+8)

Informasi Harga TROLL (TROLLSOL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.042687
$ 0.042687
Low 24 Jam
$ 0.0548
$ 0.0548
High 24 Jam

$ 0.042687
$ 0.042687

$ 0.0548
$ 0.0548

$ 0.282892310338584
$ 0.282892310338584

$ 0.001813504133489316
$ 0.001813504133489316

+3.30%

-2.45%

-45.81%

-45.81%

Harga aktual TROLL (TROLLSOL) adalah $ 0.044452. Selama 24 jam terakhir, TROLLSOL diperdagangkan antara low $ 0.042687 dan high $ 0.0548, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTROLLSOL adalah $ 0.282892310338584, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001813504133489316.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TROLLSOL telah berubah sebesar +3.30% selama 1 jam terakhir, -2.45% selama 24 jam, dan -45.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TROLL (TROLLSOL)

No.473

$ 44.40M
$ 44.40M

$ 181.26K
$ 181.26K

$ 44.45M
$ 44.45M

998.89M
998.89M

1,000,000,000
1,000,000,000

998,892,012.452681
998,892,012.452681

99.88%

SOL

Kapitalisasi Pasar TROLL saat ini adalah $ 44.40M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 181.26K. Suplai beredar TROLLSOL adalah 998.89M, dan total suplainya sebesar 998892012.452681. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.45M.

Riwayat Harga TROLL (TROLLSOL) USD

Pantau perubahan harga TROLL untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00111643-2.45%
30 Days$ -0.083035-65.14%
60 Hari$ -0.1276-74.17%
90 Hari$ -0.168097-79.09%
Perubahan Harga TROLL Hari Ini

Hari ini, TROLLSOL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00111643 (-2.45%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TROLL 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.083035 (-65.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TROLL 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TROLLSOL terlihat mengalami perubahan $ -0.1276 (-74.17%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TROLL 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.168097 (-79.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TROLL (TROLLSOL)?

Lihat halaman Riwayat Harga TROLL sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TROLL (TROLLSOL)

$TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG.

TROLL tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TROLL Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TROLLSOL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TROLL di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TROLL dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TROLL (USD)

Berapa nilai TROLL (TROLLSOL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TROLL (TROLLSOL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TROLL.

Cek prediksi harga TROLL sekarang!

Tokenomi TROLL (TROLLSOL)

Memahami tokenomi TROLL (TROLLSOL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TROLLSOL sekarang!

Cara membeli TROLL (TROLLSOL)

Ingin mengetahui cara membeli TROLL? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TROLL di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TROLLSOL ke Mata Uang Lokal

1 TROLL(TROLLSOL) ke VND
1,169.75438
1 TROLL(TROLLSOL) ke AUD
A$0.06845608
1 TROLL(TROLLSOL) ke GBP
0.03378352
1 TROLL(TROLLSOL) ke EUR
0.03822872
1 TROLL(TROLLSOL) ke USD
$0.044452
1 TROLL(TROLLSOL) ke MYR
RM0.18580936
1 TROLL(TROLLSOL) ke TRY
1.87320728
1 TROLL(TROLLSOL) ke JPY
¥6.801156
1 TROLL(TROLLSOL) ke ARS
ARS$64.51629924
1 TROLL(TROLLSOL) ke RUB
3.611725
1 TROLL(TROLLSOL) ke INR
3.94155884
1 TROLL(TROLLSOL) ke IDR
Rp740.86637032
1 TROLL(TROLLSOL) ke PHP
2.62355704
1 TROLL(TROLLSOL) ke EGP
￡E.2.10213508
1 TROLL(TROLLSOL) ke BRL
R$0.2378182
1 TROLL(TROLLSOL) ke CAD
C$0.06267732
1 TROLL(TROLLSOL) ke BDT
5.42358852
1 TROLL(TROLLSOL) ke NGN
63.95931568
1 TROLL(TROLLSOL) ke COP
$170.31383732
1 TROLL(TROLLSOL) ke ZAR
R.0.77257576
1 TROLL(TROLLSOL) ke UAH
1.86965112
1 TROLL(TROLLSOL) ke TZS
T.Sh.109.218564
1 TROLL(TROLLSOL) ke VES
Bs10.090604
1 TROLL(TROLLSOL) ke CLP
$41.918236
1 TROLL(TROLLSOL) ke PKR
Rs12.56391328
1 TROLL(TROLLSOL) ke KZT
23.38308556
1 TROLL(TROLLSOL) ke THB
฿1.4402448
1 TROLL(TROLLSOL) ke TWD
NT$1.37756748
1 TROLL(TROLLSOL) ke AED
د.إ0.16313884
1 TROLL(TROLLSOL) ke CHF
Fr0.0355616
1 TROLL(TROLLSOL) ke HKD
HK$0.34539204
1 TROLL(TROLLSOL) ke AMD
֏16.9984448
1 TROLL(TROLLSOL) ke MAD
.د.م0.4134036
1 TROLL(TROLLSOL) ke MXN
$0.82591816
1 TROLL(TROLLSOL) ke SAR
ريال0.166695
1 TROLL(TROLLSOL) ke ETB
Br6.84071828
1 TROLL(TROLLSOL) ke KES
KSh5.74142032
1 TROLL(TROLLSOL) ke JOD
د.أ0.031516468
1 TROLL(TROLLSOL) ke PLN
0.16358336
1 TROLL(TROLLSOL) ke RON
лв0.1955888
1 TROLL(TROLLSOL) ke SEK
kr0.42540564
1 TROLL(TROLLSOL) ke BGN
лв0.07512388
1 TROLL(TROLLSOL) ke HUF
Ft14.85674744
1 TROLL(TROLLSOL) ke CZK
0.93660364
1 TROLL(TROLLSOL) ke KWD
د.ك0.013602312
1 TROLL(TROLLSOL) ke ILS
0.14535804
1 TROLL(TROLLSOL) ke BOB
Bs0.3067188
1 TROLL(TROLLSOL) ke AZN
0.0755684
1 TROLL(TROLLSOL) ke TJS
SM0.40984744
1 TROLL(TROLLSOL) ke GEL
0.12046492
1 TROLL(TROLLSOL) ke AOA
Kz40.74425868
1 TROLL(TROLLSOL) ke BHD
.د.ب0.016713952
1 TROLL(TROLLSOL) ke BMD
$0.044452
1 TROLL(TROLLSOL) ke DKK
kr0.28715992
1 TROLL(TROLLSOL) ke HNL
L1.17086568
1 TROLL(TROLLSOL) ke MUR
2.044792
1 TROLL(TROLLSOL) ke NAD
$0.77213124
1 TROLL(TROLLSOL) ke NOK
kr0.4534104
1 TROLL(TROLLSOL) ke NZD
$0.07868004
1 TROLL(TROLLSOL) ke PAB
B/.0.044452
1 TROLL(TROLLSOL) ke PGK
K0.1866984
1 TROLL(TROLLSOL) ke QAR
ر.ق0.16180528
1 TROLL(TROLLSOL) ke RSD
дин.4.511878
1 TROLL(TROLLSOL) ke UZS
soʻm535.56614188
1 TROLL(TROLLSOL) ke ALL
L3.7273002
1 TROLL(TROLLSOL) ke ANG
ƒ0.07956908
1 TROLL(TROLLSOL) ke AWG
ƒ0.0800136
1 TROLL(TROLLSOL) ke BBD
$0.088904
1 TROLL(TROLLSOL) ke BAM
KM0.07512388
1 TROLL(TROLLSOL) ke BIF
Fr131.088948
1 TROLL(TROLLSOL) ke BND
$0.0577876
1 TROLL(TROLLSOL) ke BSD
$0.044452
1 TROLL(TROLLSOL) ke JMD
$7.1278782
1 TROLL(TROLLSOL) ke KHR
178.52189912
1 TROLL(TROLLSOL) ke KMF
Fr18.66984
1 TROLL(TROLLSOL) ke LAK
966.34780676
1 TROLL(TROLLSOL) ke LKR
රු13.55208124
1 TROLL(TROLLSOL) ke MDL
L0.76057372
1 TROLL(TROLLSOL) ke MGA
Ar200.234034
1 TROLL(TROLLSOL) ke MOP
P0.355616
1 TROLL(TROLLSOL) ke MVR
0.6845608
1 TROLL(TROLLSOL) ke MWK
MK77.17356172
1 TROLL(TROLLSOL) ke MZN
MT2.8427054
1 TROLL(TROLLSOL) ke NPR
रु6.2988484
1 TROLL(TROLLSOL) ke PYG
315.253584
1 TROLL(TROLLSOL) ke RWF
Fr64.499852
1 TROLL(TROLLSOL) ke SBD
$0.36583996
1 TROLL(TROLLSOL) ke SCR
0.6690026
1 TROLL(TROLLSOL) ke SRD
$1.711402
1 TROLL(TROLLSOL) ke SVC
$0.38851048
1 TROLL(TROLLSOL) ke SZL
L0.77168672
1 TROLL(TROLLSOL) ke TMT
m0.155582
1 TROLL(TROLLSOL) ke TND
د.ت0.131533468
1 TROLL(TROLLSOL) ke TTD
$0.30094004
1 TROLL(TROLLSOL) ke UGX
Sh155.404192
1 TROLL(TROLLSOL) ke XAF
Fr25.248736
1 TROLL(TROLLSOL) ke XCD
$0.1200204
1 TROLL(TROLLSOL) ke XOF
Fr25.248736
1 TROLL(TROLLSOL) ke XPF
Fr4.578556
1 TROLL(TROLLSOL) ke BWP
P0.5978794
1 TROLL(TROLLSOL) ke BZD
$0.08934852
1 TROLL(TROLLSOL) ke CVE
$4.26027968
1 TROLL(TROLLSOL) ke DJF
Fr7.868004
1 TROLL(TROLLSOL) ke DOP
$2.85870812
1 TROLL(TROLLSOL) ke DZD
د.ج5.80365312
1 TROLL(TROLLSOL) ke FJD
$0.10135056
1 TROLL(TROLLSOL) ke GNF
Fr386.51014
1 TROLL(TROLLSOL) ke GTQ
Q0.34050232
1 TROLL(TROLLSOL) ke GYD
$9.29758032
1 TROLL(TROLLSOL) ke ISK
kr5.600952

Sumber Daya TROLL

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TROLL, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi TROLL
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TROLL

Berapa nilai TROLL (TROLLSOL) hari ini?
Harga live TROLLSOL dalam USD adalah 0.044452 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TROLLSOL ke USD saat ini?
Harga TROLLSOL ke USD saat ini adalah $ 0.044452. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TROLL?
Kapitalisasi pasar TROLLSOL adalah $ 44.40M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TROLLSOL?
Suplai beredar TROLLSOL adalah 998.89M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TROLLSOL?
TROLLSOL mencapai harga ATH sebesar 0.282892310338584 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TROLLSOL?
TROLLSOL mencapai harga ATL 0.001813504133489316 USD.
Berapa volume perdagangan TROLLSOL?
Volume perdagangan 24 jam live TROLLSOL adalah $ 181.26K USD.
Akankah harga TROLLSOL naik lebih tinggi tahun ini?
TROLLSOL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TROLLSOL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:50:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TROLL (TROLLSOL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TROLLSOL ke USD

Jumlah

TROLLSOL
TROLLSOL
USD
USD

1 TROLLSOL = 0.044452 USD

Perdagangkan TROLLSOL

TROLLSOL/USDT
$0.044452
$0.044452
-2.23%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,300.48

$3,309.79

$155.11

$1.0780

$1.0004

$101,300.48

$3,309.79

$155.11

$2.2134

$1.0119

$0.00000

$0.00000

$30.65

$0.1073

$0.0003919

$0.012690

$4.143

$0.007310

$0.1073

$0.001741

