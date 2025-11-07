BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live NXT Protocol hari ini adalah 0.0013 USD. Lacak informasi harga aktual NXT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NXT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live NXT Protocol hari ini adalah 0.0013 USD. Lacak informasi harga aktual NXT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NXT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NXT

Info Harga NXT

Penjelasan NXT

Whitepaper NXT

Situs Web Resmi NXT

Tokenomi NXT

Prakiraan Harga NXT

Riwayat NXT

Panduan Membeli NXT

Konverter NXT ke Mata Uang Fiat

Spot NXT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo NXT Protocol

Harga NXT Protocol(NXT)

Harga Live 1 NXT ke USD:

$0.0013
$0.0013$0.0013
-43.47%1D
USD
Grafik Harga Live NXT Protocol (NXT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:54:45 (UTC+8)

Informasi Harga NXT Protocol (NXT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012
Low 24 Jam
$ 0.0042
$ 0.0042$ 0.0042
High 24 Jam

$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012

$ 0.0042
$ 0.0042$ 0.0042

--
----

--
----

-7.15%

-43.47%

-97.40%

-97.40%

Harga aktual NXT Protocol (NXT) adalah $ 0.0013. Selama 24 jam terakhir, NXT diperdagangkan antara low $ 0.0012 dan high $ 0.0042, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNXT adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NXT telah berubah sebesar -7.15% selama 1 jam terakhir, -43.47% selama 24 jam, dan -97.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NXT Protocol (NXT)

--
----

$ 665.26K
$ 665.26K$ 665.26K

$ 130.00K
$ 130.00K$ 130.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar NXT Protocol saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 665.26K. Suplai beredar NXT adalah --, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 130.00K.

Riwayat Harga NXT Protocol (NXT) USD

Pantau perubahan harga NXT Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001-43.47%
30 Days$ -0.0487-97.40%
60 Hari$ -0.0487-97.40%
90 Hari$ -0.0487-97.40%
Perubahan Harga NXT Protocol Hari Ini

Hari ini, NXT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.001 (-43.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NXT Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0487 (-97.40%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NXT Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NXT terlihat mengalami perubahan $ -0.0487 (-97.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NXT Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0487 (-97.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NXT Protocol (NXT)?

Lihat halaman Riwayat Harga NXT Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NXT Protocol (NXT)

NXT Protocol is an open, permission-aware framework that allows real-world assets to be represented, exchanged, and managed on public blockchains. By combining established legal practices with decentralised infrastructure, NXT aims to make traditional value move with the same ease as digital tokens—all while preserving the high standards expected in regulated markets.

NXT Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NXT Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NXT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NXT Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NXT Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NXT Protocol (USD)

Berapa nilai NXT Protocol (NXT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NXT Protocol (NXT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NXT Protocol.

Cek prediksi harga NXT Protocol sekarang!

Tokenomi NXT Protocol (NXT)

Memahami tokenomi NXT Protocol (NXT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NXT sekarang!

Cara membeli NXT Protocol (NXT)

Ingin mengetahui cara membeli NXT Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NXT Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NXT ke Mata Uang Lokal

1 NXT Protocol(NXT) ke VND
34.2095
1 NXT Protocol(NXT) ke AUD
A$0.002002
1 NXT Protocol(NXT) ke GBP
0.000988
1 NXT Protocol(NXT) ke EUR
0.001118
1 NXT Protocol(NXT) ke USD
$0.0013
1 NXT Protocol(NXT) ke MYR
RM0.005434
1 NXT Protocol(NXT) ke TRY
0.054847
1 NXT Protocol(NXT) ke JPY
¥0.1989
1 NXT Protocol(NXT) ke ARS
ARS$1.886781
1 NXT Protocol(NXT) ke RUB
0.105612
1 NXT Protocol(NXT) ke INR
0.115271
1 NXT Protocol(NXT) ke IDR
Rp21.666658
1 NXT Protocol(NXT) ke PHP
0.076674
1 NXT Protocol(NXT) ke EGP
￡E.0.06149
1 NXT Protocol(NXT) ke BRL
R$0.006955
1 NXT Protocol(NXT) ke CAD
C$0.001833
1 NXT Protocol(NXT) ke BDT
0.158613
1 NXT Protocol(NXT) ke NGN
1.870492
1 NXT Protocol(NXT) ke COP
$4.980833
1 NXT Protocol(NXT) ke ZAR
R.0.022581
1 NXT Protocol(NXT) ke UAH
0.054678
1 NXT Protocol(NXT) ke TZS
T.Sh.3.1941
1 NXT Protocol(NXT) ke VES
Bs0.2951
1 NXT Protocol(NXT) ke CLP
$1.2259
1 NXT Protocol(NXT) ke PKR
Rs0.367432
1 NXT Protocol(NXT) ke KZT
0.683839
1 NXT Protocol(NXT) ke THB
฿0.042094
1 NXT Protocol(NXT) ke TWD
NT$0.040261
1 NXT Protocol(NXT) ke AED
د.إ0.004771
1 NXT Protocol(NXT) ke CHF
Fr0.00104
1 NXT Protocol(NXT) ke HKD
HK$0.010101
1 NXT Protocol(NXT) ke AMD
֏0.49712
1 NXT Protocol(NXT) ke MAD
.د.م0.01209
1 NXT Protocol(NXT) ke MXN
$0.024141
1 NXT Protocol(NXT) ke SAR
ريال0.004875
1 NXT Protocol(NXT) ke ETB
Br0.200057
1 NXT Protocol(NXT) ke KES
KSh0.167882
1 NXT Protocol(NXT) ke JOD
د.أ0.0009217
1 NXT Protocol(NXT) ke PLN
0.004784
1 NXT Protocol(NXT) ke RON
лв0.00572
1 NXT Protocol(NXT) ke SEK
kr0.012441
1 NXT Protocol(NXT) ke BGN
лв0.002197
1 NXT Protocol(NXT) ke HUF
Ft0.435214
1 NXT Protocol(NXT) ke CZK
0.027417
1 NXT Protocol(NXT) ke KWD
د.ك0.0003978
1 NXT Protocol(NXT) ke ILS
0.004251
1 NXT Protocol(NXT) ke BOB
Bs0.00897
1 NXT Protocol(NXT) ke AZN
0.00221
1 NXT Protocol(NXT) ke TJS
SM0.011986
1 NXT Protocol(NXT) ke GEL
0.003523
1 NXT Protocol(NXT) ke AOA
Kz1.191567
1 NXT Protocol(NXT) ke BHD
.د.ب0.0004901
1 NXT Protocol(NXT) ke BMD
$0.0013
1 NXT Protocol(NXT) ke DKK
kr0.008411
1 NXT Protocol(NXT) ke HNL
L0.034242
1 NXT Protocol(NXT) ke MUR
0.059761
1 NXT Protocol(NXT) ke NAD
$0.022581
1 NXT Protocol(NXT) ke NOK
kr0.01326
1 NXT Protocol(NXT) ke NZD
$0.002301
1 NXT Protocol(NXT) ke PAB
B/.0.0013
1 NXT Protocol(NXT) ke PGK
K0.00546
1 NXT Protocol(NXT) ke QAR
ر.ق0.004732
1 NXT Protocol(NXT) ke RSD
дин.0.132054
1 NXT Protocol(NXT) ke UZS
soʻm15.662647
1 NXT Protocol(NXT) ke ALL
L0.109005
1 NXT Protocol(NXT) ke ANG
ƒ0.002327
1 NXT Protocol(NXT) ke AWG
ƒ0.00234
1 NXT Protocol(NXT) ke BBD
$0.0026
1 NXT Protocol(NXT) ke BAM
KM0.002197
1 NXT Protocol(NXT) ke BIF
Fr3.8337
1 NXT Protocol(NXT) ke BND
$0.00169
1 NXT Protocol(NXT) ke BSD
$0.0013
1 NXT Protocol(NXT) ke JMD
$0.208455
1 NXT Protocol(NXT) ke KHR
5.220878
1 NXT Protocol(NXT) ke KMF
Fr0.546
1 NXT Protocol(NXT) ke LAK
28.260869
1 NXT Protocol(NXT) ke LKR
රු0.396331
1 NXT Protocol(NXT) ke MDL
L0.0221
1 NXT Protocol(NXT) ke MGA
Ar5.85585
1 NXT Protocol(NXT) ke MOP
P0.0104
1 NXT Protocol(NXT) ke MVR
0.02002
1 NXT Protocol(NXT) ke MWK
MK2.256943
1 NXT Protocol(NXT) ke MZN
MT0.083135
1 NXT Protocol(NXT) ke NPR
रु0.18421
1 NXT Protocol(NXT) ke PYG
9.2196
1 NXT Protocol(NXT) ke RWF
Fr1.8863
1 NXT Protocol(NXT) ke SBD
$0.010699
1 NXT Protocol(NXT) ke SCR
0.018759
1 NXT Protocol(NXT) ke SRD
$0.05005
1 NXT Protocol(NXT) ke SVC
$0.011362
1 NXT Protocol(NXT) ke SZL
L0.022568
1 NXT Protocol(NXT) ke TMT
m0.00455
1 NXT Protocol(NXT) ke TND
د.ت0.0038467
1 NXT Protocol(NXT) ke TTD
$0.008801
1 NXT Protocol(NXT) ke UGX
Sh4.5448
1 NXT Protocol(NXT) ke XAF
Fr0.7384
1 NXT Protocol(NXT) ke XCD
$0.00351
1 NXT Protocol(NXT) ke XOF
Fr0.7384
1 NXT Protocol(NXT) ke XPF
Fr0.1339
1 NXT Protocol(NXT) ke BWP
P0.017485
1 NXT Protocol(NXT) ke BZD
$0.002613
1 NXT Protocol(NXT) ke CVE
$0.124592
1 NXT Protocol(NXT) ke DJF
Fr0.2301
1 NXT Protocol(NXT) ke DOP
$0.083603
1 NXT Protocol(NXT) ke DZD
د.ج0.169767
1 NXT Protocol(NXT) ke FJD
$0.002964
1 NXT Protocol(NXT) ke GNF
Fr11.3035
1 NXT Protocol(NXT) ke GTQ
Q0.009958
1 NXT Protocol(NXT) ke GYD
$0.271908
1 NXT Protocol(NXT) ke ISK
kr0.1638

Sumber Daya NXT Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NXT Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NXT Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NXT Protocol

Berapa nilai NXT Protocol (NXT) hari ini?
Harga live NXT dalam USD adalah 0.0013 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NXT ke USD saat ini?
Harga NXT ke USD saat ini adalah $ 0.0013. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NXT Protocol?
Kapitalisasi pasar NXT adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NXT?
Suplai beredar NXT adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NXT?
NXT mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NXT?
NXT mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan NXT?
Volume perdagangan 24 jam live NXT adalah $ 665.26K USD.
Akankah harga NXT naik lebih tinggi tahun ini?
NXT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NXT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:54:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting NXT Protocol (NXT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NXT ke USD

Jumlah

NXT
NXT
USD
USD

1 NXT = 0.0013 USD

Perdagangkan NXT

NXT/USDT
$0.0013
$0.0013$0.0013
-43.47%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,490.89
$101,490.89$101,490.89

-0.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.96
$3,324.96$3,324.96

+0.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.86
$156.86$156.86

+0.60%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0414
$1.0414$1.0414

+21.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,490.89
$101,490.89$101,490.89

-0.50%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,324.96
$3,324.96$3,324.96

+0.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.86
$156.86$156.86

+0.60%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2175
$2.2175$2.2175

-0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0373
$1.0373$1.0373

+2.08%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.17
$31.17$31.17

+107.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0740
$0.0740$0.0740

+48.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015197
$0.015197$0.015197

+1,419.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009821
$0.009821$0.009821

+360.21%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.345
$4.345$4.345

+334.50%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.213
$2.213$2.213

+60.47%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002293
$0.0000002293$0.0000002293

+52.86%