Apa yang dimaksud dengan NXT Protocol (NXT)

NXT Protocol is an open, permission-aware framework that allows real-world assets to be represented, exchanged, and managed on public blockchains. By combining established legal practices with decentralised infrastructure, NXT aims to make traditional value move with the same ease as digital tokens—all while preserving the high standards expected in regulated markets. NXT Protocol is an open, permission-aware framework that allows real-world assets to be represented, exchanged, and managed on public blockchains. By combining established legal practices with decentralised infrastructure, NXT aims to make traditional value move with the same ease as digital tokens—all while preserving the high standards expected in regulated markets.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NXT Protocol Berapa nilai NXT Protocol (NXT) hari ini? Harga live NXT dalam USD adalah 0.0013 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NXT ke USD saat ini? $ 0.0013 . Cobalah Harga NXT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar NXT Protocol? Kapitalisasi pasar NXT adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NXT? Suplai beredar NXT adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NXT? NXT mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NXT? NXT mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan NXT? Volume perdagangan 24 jam live NXT adalah $ 665.26K USD . Akankah harga NXT naik lebih tinggi tahun ini? NXT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NXT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting NXT Protocol (NXT)

