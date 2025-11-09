Tokenomi NXT Protocol (NXT)

Tokenomi NXT Protocol (NXT)

Telusuri wawasan utama tentang NXT Protocol (NXT), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:53:26 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga NXT Protocol (NXT)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk NXT Protocol (NXT), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 212.18K
$ 212.18K$ 212.18K
All-Time High:
$ 2.68
$ 2.68$ 2.68
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.0021218
$ 0.0021218$ 0.0021218

Informasi NXT Protocol (NXT)

NXT Protocol is an open, permission-aware framework that allows real-world assets to be represented, exchanged, and managed on public blockchains. By combining established legal practices with decentralised infrastructure, NXT aims to make traditional value move with the same ease as digital tokens—all while preserving the high standards expected in regulated markets.

Situs Web Resmi:
https://nxtprotocol.xyz/
Whitepaper:
https://nxt-protocol.gitbook.io/nxtprotocol/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x87d70165680c4a90b411f783f465e01c111df1ff

Tokenomi NXT Protocol (NXT): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi NXT Protocol (NXT) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token NXT yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token NXT yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi NXT, jelajahi harga live token NXT!

Cara Membeli NXT

Tertarik untuk menambahkan NXT Protocol (NXT) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli NXT, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga NXT Protocol (NXT)

Menganalisis riwayat harga NXT membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga NXT

Ingin mengetahui arah NXT? Halaman prediksi harga NXT kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi