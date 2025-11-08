Prediksi Harga Moviebloc (MBL) (USD)

Dapatkan prediksi harga Moviebloc untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MBL dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga Moviebloc untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Moviebloc (MBL) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Moviebloc berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001314 pada tahun 2025. Prediksi Harga Moviebloc (MBL) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Moviebloc berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001379 pada tahun 2026. Prediksi Harga Moviebloc (MBL) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MBL pada tahun 2027 adalah $ 0.001448 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Moviebloc (MBL) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MBL pada tahun 2028 adalah $ 0.001521 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Moviebloc (MBL) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MBL pada tahun 2029 adalah $ 0.001597 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Moviebloc (MBL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MBL pada tahun 2030 adalah $ 0.001677 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Moviebloc (MBL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Moviebloc berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002731. Prediksi Harga Moviebloc (MBL) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Moviebloc berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004449.

2026 $ 0.001379 5.00%

2027 $ 0.001448 10.25%

2028 $ 0.001521 15.76%

2029 $ 0.001597 21.55%

2030 $ 0.001677 27.63%

2031 $ 0.001760 34.01%

2032 $ 0.001848 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001941 47.75%

2034 $ 0.002038 55.13%

2035 $ 0.002140 62.89%

2036 $ 0.002247 71.03%

2037 $ 0.002359 79.59%

2038 $ 0.002477 88.56%

2039 $ 0.002601 97.99%

Prediksi Harga Moviebloc Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.001314 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.001314 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.001315 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.001319 0.41% Prediksi Harga Moviebloc (MBL) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MBL pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.001314 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Moviebloc (MBL) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MBL, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001314 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Moviebloc (MBL) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MBL, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001315 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Moviebloc (MBL) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MBL adalah $0.001319 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Moviebloc Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.001314$ 0.001314 $ 0.001314 Perubahan Harga (24 Jam) +3.62% Kap. Pasar $ 24.88M$ 24.88M $ 24.88M Suplai Peredaran 18.94B 18.94B 18.94B Volume (24 Jam) $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volume (24 Jam) -- Harga MBL terbaru adalah $ 0.001314. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.62%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.11M. Selanjutnya, suplai beredar MBL adalah 18.94B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 24.88M.

Harga Lampau Moviebloc Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Moviebloc, harga Moviebloc saat ini adalah 0.001314USD. Suplai Moviebloc(MBL) yang beredar adalah 0.00 MBL , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $24.88M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.000064 $ 0.001354 $ 0.001229

7 Hari -0.04% $ -0.000054 $ 0.001439 $ 0.001137

30 Days -0.49% $ -0.0013 $ 0.002635 $ 0.000876 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Moviebloc telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000064 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Moviebloc trading pada harga tertinggi $0.001439 dan terendah $0.001137 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MBL di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Moviebloc telah mengalami perubahan -0.49% , mencerminkan sekitar $-0.0013 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MBL dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Moviebloc lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MBL Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Moviebloc (MBL )? Modul Prediksi Harga Moviebloc adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MBL di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Moviebloc pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MBL, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Moviebloc. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MBL. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MBL untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Moviebloc.

Mengapa Prediksi Harga MBL Penting?

Prediksi Harga MBL sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MBL sekarang? Menurut prediksi Anda, MBL akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MBL bulan depan? Menurut alat prediksi harga Moviebloc (MBL), prakiraan harga MBL akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MBL pada tahun 2026? Harga 1 Moviebloc (MBL) hari ini adalah $0.001314 . Menurut modul prediksi di atas, MBL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MBL pada tahun 2027? Moviebloc (MBL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MBL pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MBL pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Moviebloc (MBL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MBL pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Moviebloc (MBL) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MBL pada tahun 2030? Harga 1 Moviebloc (MBL) hari ini adalah $0.001314 . Menurut modul prediksi di atas, MBL akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MBL untuk tahun 2040? Moviebloc (MBL) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MBL pada tahun 2040.