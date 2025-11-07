Apa yang dimaksud dengan Moviebloc (MBL)

MovieBloc is a movie distribution platform based on blockchain technology. Creators get transparent revenue content, audience data, and a fair chance at release. Audiences can access a variety of film works, and can provide curatorial, foreign language subtitles, and marketing designs to the MovieBloc ecosystem to earn revenue.

Prediksi Harga Moviebloc (USD)

Berapa nilai Moviebloc (MBL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Moviebloc (MBL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moviebloc.

Cek prediksi harga Moviebloc sekarang!

Tokenomi Moviebloc (MBL)

Memahami tokenomi Moviebloc (MBL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MBL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Moviebloc Berapa nilai Moviebloc (MBL) hari ini? Harga live MBL dalam USD adalah 0.001232 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MBL ke USD saat ini? $ 0.001232 . Cobalah Harga MBL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Moviebloc? Kapitalisasi pasar MBL adalah $ 23.33M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MBL? Suplai beredar MBL adalah 18.94B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MBL? MBL mencapai harga ATH sebesar 0.04599472 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MBL? MBL mencapai harga ATL 0.000767721148402 USD . Berapa volume perdagangan MBL? Volume perdagangan 24 jam live MBL adalah $ 645.15K USD . Akankah harga MBL naik lebih tinggi tahun ini? MBL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MBL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

