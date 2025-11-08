Prediksi Harga Meta xStock (METAX) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Meta xStock

Prediksi Harga Meta xStock untuk tahun 2025-2050 (USD)

Prediksi Harga Meta xStock (METAX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini)
Berdasarkan prediksi Anda, Meta xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 627.68 pada tahun 2025.

Prediksi Harga Meta xStock (METAX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan)
Berdasarkan prediksi Anda, Meta xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 659.064 pada tahun 2026.

Prediksi Harga Meta xStock (METAX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun)
Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan METAX pada tahun 2027 adalah $ 692.0172 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%.

Prediksi Harga Meta xStock (METAX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun)
Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan METAX pada tahun 2028 adalah $ 726.6180 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%.

Prediksi Harga Meta xStock (METAX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target METAX pada tahun 2029 adalah $ 762.9489 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%.

Prediksi Harga Meta xStock (METAX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target METAX pada tahun 2030 adalah $ 801.0964 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%.

Prediksi Harga Meta xStock (METAX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga Meta xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1,304.9016.

Prediksi Harga Meta xStock (METAX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun)
Pada tahun 2050, harga Meta xStock berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2,125.5472.

2026 $ 659.064 5.00%

2027 $ 692.0172 10.25%

2028 $ 726.6180 15.76%

2029 $ 762.9489 21.55%

2030 $ 801.0964 27.63%

2031 $ 841.1512 34.01%

2032 $ 883.2087 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 927.3692 47.75%

2034 $ 973.7376 55.13%

2035 $ 1,022.4245 62.89%

2036 $ 1,073.5458 71.03%

2037 $ 1,127.2230 79.59%

2038 $ 1,183.5842 88.56%

2039 $ 1,242.7634 97.99%

2040 $ 1,304.9016 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Meta xStock Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 627.68 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 627.7659 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 628.2818 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 630.2595 0.41% Prediksi Harga Meta xStock (METAX) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk METAX pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $627.68 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Meta xStock (METAX) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk METAX, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $627.7659 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Meta xStock (METAX) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk METAX, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $628.2818 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Meta xStock (METAX) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk METAX adalah $630.2595 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Meta xStock Saat Ini Harga Saat Ini $ 627.68$ 627.68 $ 627.68 Perubahan Harga (24 Jam) +3.61% Kap. Pasar $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M Suplai Peredaran 6.00K 6.00K 6.00K Volume (24 Jam) $ 58.19K$ 58.19K $ 58.19K Volume (24 Jam) -- Harga METAX terbaru adalah $ 627.68. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.61%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 58.19K. Selanjutnya, suplai beredar METAX adalah 6.00K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.77M. Lihat Harga METAX Live

Cara Membeli Meta xStock (METAX) Mencoba untuk membeli METAX? Anda sekarang dapat membeli METAX melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Meta xStock dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli METAX Sekarang

Harga Lampau Meta xStock Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Meta xStock, harga Meta xStock saat ini adalah 627.68USD. Suplai Meta xStock(METAX) yang beredar adalah 0.00 METAX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3.77M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 5.5300 $ 629.46 $ 600.71

7 Hari -0.03% $ -19.6399 $ 657.91 $ 600.71

30 Days -0.12% $ -90.8899 $ 758.37 $ 600.71 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Meta xStock telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $5.5300 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Meta xStock trading pada harga tertinggi $657.91 dan terendah $600.71 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut METAX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Meta xStock telah mengalami perubahan -0.12% , mencerminkan sekitar $-90.8899 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa METAX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Meta xStock lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga METAX Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Meta xStock (METAX )? Modul Prediksi Harga Meta xStock adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga METAX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Meta xStock pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan METAX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Meta xStock. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan METAX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum METAX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Meta xStock.

Mengapa Prediksi Harga METAX Penting?

Prediksi Harga METAX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi METAX sekarang? Menurut prediksi Anda, METAX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga METAX bulan depan? Menurut alat prediksi harga Meta xStock (METAX), prakiraan harga METAX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 METAX pada tahun 2026? Harga 1 Meta xStock (METAX) hari ini adalah $627.68 . Menurut modul prediksi di atas, METAX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga METAX pada tahun 2027? Meta xStock (METAX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 METAX pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga METAX pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Meta xStock (METAX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga METAX pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Meta xStock (METAX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 METAX pada tahun 2030? Harga 1 Meta xStock (METAX) hari ini adalah $627.68 . Menurut modul prediksi di atas, METAX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga METAX untuk tahun 2040? Meta xStock (METAX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 METAX pada tahun 2040. Daftar Sekarang