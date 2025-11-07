BursaDEX+
Harga live Meta xStock hari ini adalah 621 USD. Lacak informasi harga aktual METAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga METAX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang METAX

Info Harga METAX

Penjelasan METAX

Situs Web Resmi METAX

Tokenomi METAX

Prakiraan Harga METAX

Riwayat METAX

Panduan Membeli METAX

Konverter METAX ke Mata Uang Fiat

Spot METAX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Meta xStock

Harga Meta xStock(METAX)

Harga Live 1 METAX ke USD:

$621
$621$621
-0.22%1D
USD
Grafik Harga Live Meta xStock (METAX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:04:33 (UTC+8)

Informasi Harga Meta xStock (METAX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 616.33
$ 616.33$ 616.33
Low 24 Jam
$ 640.43
$ 640.43$ 640.43
High 24 Jam

$ 616.33
$ 616.33$ 616.33

$ 640.43
$ 640.43$ 640.43

$ 1,543.8216023323089
$ 1,543.8216023323089$ 1,543.8216023323089

$ 618.405530642994
$ 618.405530642994$ 618.405530642994

+0.14%

-0.22%

-8.02%

-8.02%

Harga aktual Meta xStock (METAX) adalah $ 621. Selama 24 jam terakhir, METAX diperdagangkan antara low $ 616.33 dan high $ 640.43, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMETAX adalah $ 1,543.8216023323089, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 618.405530642994.

Dalam hal kinerja jangka pendek, METAX telah berubah sebesar +0.14% selama 1 jam terakhir, -0.22% selama 24 jam, dan -8.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Meta xStock (METAX)

No.1506

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

$ 62.96K
$ 62.96K$ 62.96K

$ 3.73M
$ 3.73M$ 3.73M

6.00K
6.00K 6.00K

--
----

5,999.92034943
5,999.92034943 5,999.92034943

SOL

Kapitalisasi Pasar Meta xStock saat ini adalah $ 3.73M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.96K. Suplai beredar METAX adalah 6.00K, dan total suplainya sebesar 5999.92034943. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.73M.

Riwayat Harga Meta xStock (METAX) USD

Pantau perubahan harga Meta xStock untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.3692-0.22%
30 Days$ -90.54-12.73%
60 Hari$ -129.61-17.27%
90 Hari$ -145.94-19.03%
Perubahan Harga Meta xStock Hari Ini

Hari ini, METAX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -1.3692 (-0.22%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Meta xStock 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -90.54 (-12.73%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Meta xStock 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, METAX terlihat mengalami perubahan $ -129.61 (-17.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Meta xStock 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -145.94 (-19.03%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Meta xStock (METAX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Meta xStock sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Meta xStock (METAX)

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Meta xStock Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa METAX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Meta xStock di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Meta xStock dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Meta xStock (USD)

Berapa nilai Meta xStock (METAX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Meta xStock (METAX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Meta xStock.

Cek prediksi harga Meta xStock sekarang!

Tokenomi Meta xStock (METAX)

Memahami tokenomi Meta xStock (METAX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token METAX sekarang!

Cara membeli Meta xStock (METAX)

Ingin mengetahui cara membeli Meta xStock? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Meta xStock di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

METAX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Meta xStock

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Meta xStock, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Meta xStock
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Meta xStock

Berapa nilai Meta xStock (METAX) hari ini?
Harga live METAX dalam USD adalah 621 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga METAX ke USD saat ini?
Harga METAX ke USD saat ini adalah $ 621. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Meta xStock?
Kapitalisasi pasar METAX adalah $ 3.73M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar METAX?
Suplai beredar METAX adalah 6.00K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) METAX?
METAX mencapai harga ATH sebesar 1,543.8216023323089 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) METAX?
METAX mencapai harga ATL 618.405530642994 USD.
Berapa volume perdagangan METAX?
Volume perdagangan 24 jam live METAX adalah $ 62.96K USD.
Akankah harga METAX naik lebih tinggi tahun ini?
METAX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga METAX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:04:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Meta xStock (METAX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

