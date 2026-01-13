Prediksi Harga Marvell Technology (MRVLON) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Marvell Technology % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $82.91 $82.91 $82.91 -0.64% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Marvell Technology untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Marvell Technology (MRVLON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Marvell Technology kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 82.91 pada tahun 2026. Prediksi Harga Marvell Technology (MRVLON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Marvell Technology kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 87.0555 pada tahun 2027. Prediksi Harga Marvell Technology (MRVLON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, MRVLON diproyeksikan mencapai $ 91.4082 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Marvell Technology (MRVLON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, MRVLON diproyeksikan mencapai $ 95.9786 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Marvell Technology (MRVLON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target MRVLON pada tahun 2030 adalah $ 100.7776 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Marvell Technology (MRVLON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Marvell Technology berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 164.1561. Prediksi Harga Marvell Technology (MRVLON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Marvell Technology berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 267.3930. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 82.91 0.00%

2027 $ 87.0555 5.00%

2028 $ 91.4082 10.25%

2029 $ 95.9786 15.76%

2030 $ 100.7776 21.55%

2031 $ 105.8165 27.63%

2032 $ 111.1073 34.01%

2033 $ 116.6626 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 122.4958 47.75%

2035 $ 128.6206 55.13%

2036 $ 135.0516 62.89%

2037 $ 141.8042 71.03%

2038 $ 148.8944 79.59%

2039 $ 156.3391 88.56%

2040 $ 164.1561 97.99%

2050 $ 267.3930 222.51% Prediksi Harga Marvell Technology Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 82.91 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 82.9213 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 82.9895 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 83.2507 0.41% Prediksi Harga Marvell Technology (MRVLON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MRVLON pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $82.91 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Marvell Technology (MRVLON) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk MRVLON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $82.9213 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Marvell Technology (MRVLON) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk MRVLON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $82.9895 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Marvell Technology (MRVLON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MRVLON adalah $83.2507 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Marvell Technology Saat Ini Harga Saat Ini $ 82.91$ 82.91 $ 82.91 Perubahan Harga (24 Jam) -0.64% Kap. Pasar $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Suplai Peredaran 16.07K 16.07K 16.07K Volume (24 Jam) $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volume (24 Jam) -- Harga MRVLON terbaru adalah $ 82.91. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.64%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.35M. Selanjutnya, suplai beredar MRVLON adalah 16.07K dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.33M. Lihat Harga MRVLON Live

Cara Membeli Marvell Technology (MRVLON) Mencoba untuk membeli MRVLON? Anda sekarang dapat membeli MRVLON melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Marvell Technology dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli MRVLON Sekarang

Harga Lampau Marvell Technology Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Marvell Technology, harga Marvell Technology saat ini adalah 82.92USD. Suplai Marvell Technology(MRVLON) yang beredar adalah 0.00 MRVLON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.33M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.819999 $ 83.84 $ 81.95

7 Hari -0.09% $ -8.39 $ 94.09 $ 81.95

30 Days -0.01% $ -1.2300 $ 94.09 $ 81.27 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Marvell Technology telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.819999 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Marvell Technology trading pada harga tertinggi $94.09 dan terendah $81.95 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.09% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MRVLON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Marvell Technology telah mengalami perubahan -0.01% , mencerminkan sekitar $-1.2300 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MRVLON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Marvell Technology lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MRVLON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Marvell Technology (MRVLON )? Modul Prediksi Harga Marvell Technology adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MRVLON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Marvell Technology pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MRVLON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Marvell Technology. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MRVLON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MRVLON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Marvell Technology.

Mengapa Prediksi Harga MRVLON Penting?

Prediksi Harga MRVLON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MRVLON sekarang? Menurut prediksi Anda, MRVLON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MRVLON bulan depan? Menurut alat prediksi harga Marvell Technology (MRVLON), prakiraan harga MRVLON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MRVLON pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Marvell Technology (MRVLON) adalah $82.91 . Berdasarkan model prediksi di atas, MRVLON diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga MRVLON di tahun 2028? Marvell Technology (MRVLON) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per MRVLON pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MRVLON di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Marvell Technology (MRVLON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga MRVLON di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Marvell Technology (MRVLON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MRVLON untuk tahun 2040? Marvell Technology (MRVLON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MRVLON pada tahun 2040.