Harga Marvell Technology Hari Ini

Harga live Marvell Technology (MRVLON) hari ini adalah $ 83.05, dengan perubahan 0.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MRVLON ke USD saat ini adalah $ 83.05 per MRVLON.

Marvell Technology saat ini berada di peringkat #1945 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.33M, dengan suplai yang beredar 16.06K MRVLON. Selama 24 jam terakhir, MRVLON diperdagangkan antara $ 81.95 (low) dan $ 83.84 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 107.77057661057002, sementara all-time low aset ini adalah $ 62.51773171322675.

Dalam kinerja jangka pendek, MRVLON bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan -8.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.49M.

Informasi Pasar Marvell Technology (MRVLON)

Peringkat No.1945 Kapitalisasi Pasar $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volume (24 Jam) $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Suplai Peredaran 16.06K 16.06K 16.06K Total Suplai 16,061.82036507 16,061.82036507 16,061.82036507 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Marvell Technology saat ini adalah $ 1.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.49M. Suplai beredar MRVLON adalah 16.06K, dan total suplainya sebesar 16061.82036507. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.33M.