Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Mavryk Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna.

2026 $ 0.02793 5.00%

2027 $ 0.029326 10.25%

2028 $ 0.030792 15.76%

2029 $ 0.032332 21.55%

2030 $ 0.033949 27.63%

2031 $ 0.035646 34.01%

2032 $ 0.037428 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.039300 47.75%

2034 $ 0.041265 55.13%

2035 $ 0.043328 62.89%

2036 $ 0.045495 71.03%

2037 $ 0.047769 79.59%

2038 $ 0.050158 88.56%

2039 $ 0.052666 97.99%

2040 $ 0.055299 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Mavryk Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.0266 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.026603 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.026625 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.026709 0.41% Prediksi Harga Mavryk Network (MVRK) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MVRK pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.0266 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Mavryk Network (MVRK) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MVRK, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.026603 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Mavryk Network (MVRK) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MVRK, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.026625 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Mavryk Network (MVRK) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MVRK adalah $0.026709 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Mavryk Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0266$ 0.0266 $ 0.0266 Perubahan Harga (24 Jam) +1.91% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 2.36K$ 2.36K $ 2.36K Volume (24 Jam) -- Harga MVRK terbaru adalah $ 0.0266. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.91%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 2.36K. Selanjutnya, suplai beredar MVRK adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga MVRK Live

Cara Membeli Mavryk Network (MVRK) Mencoba untuk membeli MVRK? Anda sekarang dapat membeli MVRK melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Mavryk Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli MVRK Sekarang

Harga Lampau Mavryk Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Mavryk Network, harga Mavryk Network saat ini adalah 0.0266USD. Suplai Mavryk Network(MVRK) yang beredar adalah 0.00 MVRK , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.04% $ 0.001100 $ 0.0297 $ 0.0245

7 Hari 0.09% $ 0.0023 $ 0.0389 $ 0.0215

30 Days -0.65% $ -0.0508 $ 0.0819 $ 0.0215 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Mavryk Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001100 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Mavryk Network trading pada harga tertinggi $0.0389 dan terendah $0.0215 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.09% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MVRK di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Mavryk Network telah mengalami perubahan -0.65% , mencerminkan sekitar $-0.0508 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MVRK dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Mavryk Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MVRK Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Mavryk Network (MVRK )? Modul Prediksi Harga Mavryk Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MVRK di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Mavryk Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MVRK, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Mavryk Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MVRK. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MVRK untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Mavryk Network.

Mengapa Prediksi Harga MVRK Penting?

Prediksi Harga MVRK sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MVRK sekarang? Menurut prediksi Anda, MVRK akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MVRK bulan depan? Menurut alat prediksi harga Mavryk Network (MVRK), prakiraan harga MVRK akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MVRK pada tahun 2026? Harga 1 Mavryk Network (MVRK) hari ini adalah $0.0266 . Menurut modul prediksi di atas, MVRK akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MVRK pada tahun 2027? Mavryk Network (MVRK) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MVRK pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MVRK pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Mavryk Network (MVRK) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MVRK pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Mavryk Network (MVRK) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MVRK pada tahun 2030? Harga 1 Mavryk Network (MVRK) hari ini adalah $0.0266 . Menurut modul prediksi di atas, MVRK akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MVRK untuk tahun 2040? Mavryk Network (MVRK) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MVRK pada tahun 2040. Daftar Sekarang