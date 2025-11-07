Apa yang dimaksud dengan Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network adalah blockchain Layer-1 generasi berikutnya yang mendukung tokenisasi lebih dari $10 miliar dalam aset dunia nyata (RWA), dengan token asli $MVRK sebagai inti ekosistem. Mavryk Network adalah blockchain Layer-1 generasi berikutnya yang mendukung tokenisasi lebih dari $10 miliar dalam aset dunia nyata (RWA), dengan token asli $MVRK sebagai inti ekosistem.

Mavryk Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Mavryk Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa MVRK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Mavryk Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Mavryk Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Mavryk Network (USD)

Berapa nilai Mavryk Network (MVRK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mavryk Network (MVRK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mavryk Network.

Cek prediksi harga Mavryk Network sekarang!

Tokenomi Mavryk Network (MVRK)

Memahami tokenomi Mavryk Network (MVRK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MVRK sekarang!

Cara membeli Mavryk Network (MVRK)

Ingin mengetahui cara membeli Mavryk Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Mavryk Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MVRK ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Mavryk Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mavryk Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mavryk Network Berapa nilai Mavryk Network (MVRK) hari ini? Harga live MVRK dalam USD adalah 0.0246 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MVRK ke USD saat ini? $ 0.0246 . Cobalah Harga MVRK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Mavryk Network? Kapitalisasi pasar MVRK adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MVRK? Suplai beredar MVRK adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MVRK? MVRK mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MVRK? MVRK mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan MVRK? Volume perdagangan 24 jam live MVRK adalah $ 4.44K USD . Akankah harga MVRK naik lebih tinggi tahun ini? MVRK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MVRK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Mavryk Network (MVRK)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi