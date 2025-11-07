BursaDEX+
Harga live Mavryk Network hari ini adalah 0.0246 USD. Lacak informasi harga aktual MVRK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MVRK dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 MVRK ke USD:

$0.0246
+4.23%1D
USD
Grafik Harga Live Mavryk Network (MVRK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:45:00 (UTC+8)

Informasi Harga Mavryk Network (MVRK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0228
Low 24 Jam
$ 0.0257
High 24 Jam

$ 0.0228
$ 0.0257
--
--
+2.92%

+4.23%

+3.36%

+3.36%

Harga aktual Mavryk Network (MVRK) adalah $ 0.0246. Selama 24 jam terakhir, MVRK diperdagangkan antara low $ 0.0228 dan high $ 0.0257, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMVRK adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MVRK telah berubah sebesar +2.92% selama 1 jam terakhir, +4.23% selama 24 jam, dan +3.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Mavryk Network (MVRK)

--
$ 4.44K
$ 4.44K$ 4.44K

$ 24.60M
$ 24.60M$ 24.60M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MAVRYK

Kapitalisasi Pasar Mavryk Network saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.44K. Suplai beredar MVRK adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.60M.

Riwayat Harga Mavryk Network (MVRK) USD

Pantau perubahan harga Mavryk Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000998+4.23%
30 Days$ -0.052-67.89%
60 Hari$ -0.0004-1.60%
90 Hari$ -0.0004-1.60%
Perubahan Harga Mavryk Network Hari Ini

Hari ini, MVRK tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000998 (+4.23%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Mavryk Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.052 (-67.89%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Mavryk Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MVRK terlihat mengalami perubahan $ -0.0004 (-1.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Mavryk Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0004 (-1.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Mavryk Network (MVRK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Mavryk Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network adalah blockchain Layer-1 generasi berikutnya yang mendukung tokenisasi lebih dari $10 miliar dalam aset dunia nyata (RWA), dengan token asli $MVRK sebagai inti ekosistem.

Mavryk Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Mavryk Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MVRK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Mavryk Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Mavryk Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Mavryk Network (USD)

Berapa nilai Mavryk Network (MVRK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mavryk Network (MVRK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mavryk Network.

Cek prediksi harga Mavryk Network sekarang!

Tokenomi Mavryk Network (MVRK)

Memahami tokenomi Mavryk Network (MVRK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MVRK sekarang!

Cara membeli Mavryk Network (MVRK)

Ingin mengetahui cara membeli Mavryk Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Mavryk Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MVRK ke Mata Uang Lokal

1 Mavryk Network(MVRK) ke VND
647.349
1 Mavryk Network(MVRK) ke AUD
A$0.037884
1 Mavryk Network(MVRK) ke GBP
0.018696
1 Mavryk Network(MVRK) ke EUR
0.021156
1 Mavryk Network(MVRK) ke USD
$0.0246
1 Mavryk Network(MVRK) ke MYR
RM0.102828
1 Mavryk Network(MVRK) ke TRY
1.037874
1 Mavryk Network(MVRK) ke JPY
¥3.7392
1 Mavryk Network(MVRK) ke ARS
ARS$35.703702
1 Mavryk Network(MVRK) ke RUB
1.998504
1 Mavryk Network(MVRK) ke INR
2.181282
1 Mavryk Network(MVRK) ke IDR
Rp409.999836
1 Mavryk Network(MVRK) ke PHP
1.451892
1 Mavryk Network(MVRK) ke EGP
￡E.1.16358
1 Mavryk Network(MVRK) ke BRL
R$0.13161
1 Mavryk Network(MVRK) ke CAD
C$0.034686
1 Mavryk Network(MVRK) ke BDT
3.001446
1 Mavryk Network(MVRK) ke NGN
35.395464
1 Mavryk Network(MVRK) ke COP
$94.252686
1 Mavryk Network(MVRK) ke ZAR
R.0.427302
1 Mavryk Network(MVRK) ke UAH
1.034676
1 Mavryk Network(MVRK) ke TZS
T.Sh.60.4422
1 Mavryk Network(MVRK) ke VES
Bs5.5842
1 Mavryk Network(MVRK) ke CLP
$23.1978
1 Mavryk Network(MVRK) ke PKR
Rs6.952944
1 Mavryk Network(MVRK) ke KZT
12.940338
1 Mavryk Network(MVRK) ke THB
฿0.79704
1 Mavryk Network(MVRK) ke TWD
NT$0.762354
1 Mavryk Network(MVRK) ke AED
د.إ0.090282
1 Mavryk Network(MVRK) ke CHF
Fr0.01968
1 Mavryk Network(MVRK) ke HKD
HK$0.191142
1 Mavryk Network(MVRK) ke AMD
֏9.40704
1 Mavryk Network(MVRK) ke MAD
.د.م0.22878
1 Mavryk Network(MVRK) ke MXN
$0.456822
1 Mavryk Network(MVRK) ke SAR
ريال0.09225
1 Mavryk Network(MVRK) ke ETB
Br3.785694
1 Mavryk Network(MVRK) ke KES
KSh3.177336
1 Mavryk Network(MVRK) ke JOD
د.أ0.0174414
1 Mavryk Network(MVRK) ke PLN
0.090282
1 Mavryk Network(MVRK) ke RON
лв0.10824
1 Mavryk Network(MVRK) ke SEK
kr0.235422
1 Mavryk Network(MVRK) ke BGN
лв0.041574
1 Mavryk Network(MVRK) ke HUF
Ft8.224518
1 Mavryk Network(MVRK) ke CZK
0.518076
1 Mavryk Network(MVRK) ke KWD
د.ك0.0075276
1 Mavryk Network(MVRK) ke ILS
0.080442
1 Mavryk Network(MVRK) ke BOB
Bs0.16974
1 Mavryk Network(MVRK) ke AZN
0.04182
1 Mavryk Network(MVRK) ke TJS
SM0.226812
1 Mavryk Network(MVRK) ke GEL
0.066666
1 Mavryk Network(MVRK) ke AOA
Kz22.548114
1 Mavryk Network(MVRK) ke BHD
.د.ب0.0092496
1 Mavryk Network(MVRK) ke BMD
$0.0246
1 Mavryk Network(MVRK) ke DKK
kr0.158916
1 Mavryk Network(MVRK) ke HNL
L0.647964
1 Mavryk Network(MVRK) ke MUR
1.1316
1 Mavryk Network(MVRK) ke NAD
$0.427302
1 Mavryk Network(MVRK) ke NOK
kr0.250674
1 Mavryk Network(MVRK) ke NZD
$0.043542
1 Mavryk Network(MVRK) ke PAB
B/.0.0246
1 Mavryk Network(MVRK) ke PGK
K0.10332
1 Mavryk Network(MVRK) ke QAR
ر.ق0.089544
1 Mavryk Network(MVRK) ke RSD
дин.2.496162
1 Mavryk Network(MVRK) ke UZS
soʻm296.385474
1 Mavryk Network(MVRK) ke ALL
L2.06271
1 Mavryk Network(MVRK) ke ANG
ƒ0.044034
1 Mavryk Network(MVRK) ke AWG
ƒ0.04428
1 Mavryk Network(MVRK) ke BBD
$0.0492
1 Mavryk Network(MVRK) ke BAM
KM0.041574
1 Mavryk Network(MVRK) ke BIF
Fr72.5454
1 Mavryk Network(MVRK) ke BND
$0.03198
1 Mavryk Network(MVRK) ke BSD
$0.0246
1 Mavryk Network(MVRK) ke JMD
$3.94461
1 Mavryk Network(MVRK) ke KHR
98.795076
1 Mavryk Network(MVRK) ke KMF
Fr10.332
1 Mavryk Network(MVRK) ke LAK
534.782598
1 Mavryk Network(MVRK) ke LKR
රු7.499802
1 Mavryk Network(MVRK) ke MDL
L0.4182
1 Mavryk Network(MVRK) ke MGA
Ar110.8107
1 Mavryk Network(MVRK) ke MOP
P0.1968
1 Mavryk Network(MVRK) ke MVR
0.37884
1 Mavryk Network(MVRK) ke MWK
MK42.708306
1 Mavryk Network(MVRK) ke MZN
MT1.57317
1 Mavryk Network(MVRK) ke NPR
रु3.48582
1 Mavryk Network(MVRK) ke PYG
174.4632
1 Mavryk Network(MVRK) ke RWF
Fr35.6946
1 Mavryk Network(MVRK) ke SBD
$0.202458
1 Mavryk Network(MVRK) ke SCR
0.37023
1 Mavryk Network(MVRK) ke SRD
$0.9471
1 Mavryk Network(MVRK) ke SVC
$0.215004
1 Mavryk Network(MVRK) ke SZL
L0.427056
1 Mavryk Network(MVRK) ke TMT
m0.0861
1 Mavryk Network(MVRK) ke TND
د.ت0.0727914
1 Mavryk Network(MVRK) ke TTD
$0.166542
1 Mavryk Network(MVRK) ke UGX
Sh86.0016
1 Mavryk Network(MVRK) ke XAF
Fr13.9482
1 Mavryk Network(MVRK) ke XCD
$0.06642
1 Mavryk Network(MVRK) ke XOF
Fr13.9482
1 Mavryk Network(MVRK) ke XPF
Fr2.5338
1 Mavryk Network(MVRK) ke BWP
P0.33087
1 Mavryk Network(MVRK) ke BZD
$0.049446
1 Mavryk Network(MVRK) ke CVE
$2.357664
1 Mavryk Network(MVRK) ke DJF
Fr4.3542
1 Mavryk Network(MVRK) ke DOP
$1.582026
1 Mavryk Network(MVRK) ke DZD
د.ج3.211776
1 Mavryk Network(MVRK) ke FJD
$0.056088
1 Mavryk Network(MVRK) ke GNF
Fr213.897
1 Mavryk Network(MVRK) ke GTQ
Q0.188436
1 Mavryk Network(MVRK) ke GYD
$5.145336
1 Mavryk Network(MVRK) ke ISK
kr3.0996

Sumber Daya Mavryk Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mavryk Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Mavryk Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mavryk Network

Berapa nilai Mavryk Network (MVRK) hari ini?
Harga live MVRK dalam USD adalah 0.0246 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MVRK ke USD saat ini?
Harga MVRK ke USD saat ini adalah $ 0.0246. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Mavryk Network?
Kapitalisasi pasar MVRK adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MVRK?
Suplai beredar MVRK adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MVRK?
MVRK mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MVRK?
MVRK mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan MVRK?
Volume perdagangan 24 jam live MVRK adalah $ 4.44K USD.
Akankah harga MVRK naik lebih tinggi tahun ini?
MVRK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MVRK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:45:00 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

