Prediksi Harga Neon EVM (NEON) (USD)

Dapatkan prediksi harga Neon EVM untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NEON dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Neon EVM % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.07805 $0.07805 $0.07805 +10.86% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Neon EVM untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Neon EVM (NEON) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Neon EVM berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.07805 pada tahun 2025. Prediksi Harga Neon EVM (NEON) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Neon EVM berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.081952 pada tahun 2026. Prediksi Harga Neon EVM (NEON) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NEON pada tahun 2027 adalah $ 0.086050 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Neon EVM (NEON) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NEON pada tahun 2028 adalah $ 0.090352 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Neon EVM (NEON) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NEON pada tahun 2029 adalah $ 0.094870 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Neon EVM (NEON) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NEON pada tahun 2030 adalah $ 0.099613 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Neon EVM (NEON) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Neon EVM berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.162260. Prediksi Harga Neon EVM (NEON) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Neon EVM berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.264305. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.07805 0.00%

2026 $ 0.081952 5.00%

2027 $ 0.086050 10.25%

2028 $ 0.090352 15.76%

2029 $ 0.094870 21.55%

2030 $ 0.099613 27.63%

2031 $ 0.104594 34.01%

2032 $ 0.109824 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.115315 47.75%

2034 $ 0.121081 55.13%

2035 $ 0.127135 62.89%

2036 $ 0.133491 71.03%

2037 $ 0.140166 79.59%

2038 $ 0.147174 88.56%

2039 $ 0.154533 97.99%

2040 $ 0.162260 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Neon EVM Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.07805 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.078060 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.078124 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.078370 0.41% Prediksi Harga Neon EVM (NEON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NEON pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.07805 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Neon EVM (NEON) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk NEON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.078060 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Neon EVM (NEON) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NEON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.078124 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Neon EVM (NEON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NEON adalah $0.078370 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Neon EVM Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.07805$ 0.07805 $ 0.07805 Perubahan Harga (24 Jam) +10.86% Kap. Pasar $ 18.60M$ 18.60M $ 18.60M Suplai Peredaran 239.47M 239.47M 239.47M Volume (24 Jam) $ 61.44K$ 61.44K $ 61.44K Volume (24 Jam) -- Harga NEON terbaru adalah $ 0.07805. Perubahan 24 jamnya sebesar +10.86%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 61.44K. Selanjutnya, suplai beredar NEON adalah 239.47M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 18.60M. Lihat Harga NEON Live

Harga Lampau Neon EVM Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Neon EVM, harga Neon EVM saat ini adalah 0.07767USD. Suplai Neon EVM(NEON) yang beredar adalah 0.00 NEON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $18.60M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.005080 $ 0.07808 $ 0.06972

7 Hari -0.09% $ -0.007889 $ 0.09372 $ 0.0691

30 Days -0.28% $ -0.03147 $ 0.12811 $ 0.0691 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Neon EVM telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.005080 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Neon EVM trading pada harga tertinggi $0.09372 dan terendah $0.0691 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.09% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NEON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Neon EVM telah mengalami perubahan -0.28% , mencerminkan sekitar $-0.03147 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NEON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Neon EVM lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga NEON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Neon EVM (NEON )? Modul Prediksi Harga Neon EVM adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NEON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Neon EVM pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NEON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Neon EVM. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NEON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NEON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Neon EVM.

Mengapa Prediksi Harga NEON Penting?

Prediksi Harga NEON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi NEON sekarang? Menurut prediksi Anda, NEON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga NEON bulan depan? Menurut alat prediksi harga Neon EVM (NEON), prakiraan harga NEON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 NEON pada tahun 2026? Harga 1 Neon EVM (NEON) hari ini adalah $0.07805 . Menurut modul prediksi di atas, NEON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga NEON pada tahun 2027? Neon EVM (NEON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NEON pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga NEON pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Neon EVM (NEON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga NEON pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Neon EVM (NEON) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 NEON pada tahun 2030? Harga 1 Neon EVM (NEON) hari ini adalah $0.07805 . Menurut modul prediksi di atas, NEON akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga NEON untuk tahun 2040? Neon EVM (NEON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NEON pada tahun 2040.