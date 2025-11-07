BursaDEX+
Harga live Neon EVM hari ini adalah 0.07072 USD. Lacak informasi harga aktual NEON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Neon EVM(NEON)

Harga Live 1 NEON ke USD:

$0.07073
$0.07073$0.07073
-1.40%1D
USD
Grafik Harga Live Neon EVM (NEON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:45:43 (UTC+8)

Informasi Harga Neon EVM (NEON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0691
$ 0.0691$ 0.0691
Low 24 Jam
$ 0.07893
$ 0.07893$ 0.07893
High 24 Jam

$ 0.0691
$ 0.0691$ 0.0691

$ 0.07893
$ 0.07893$ 0.07893

$ 3.8649648632805813
$ 3.8649648632805813$ 3.8649648632805813

$ 0.05373474191452677
$ 0.05373474191452677$ 0.05373474191452677

+0.65%

-1.40%

-19.14%

-19.14%

Harga aktual Neon EVM (NEON) adalah $ 0.07072. Selama 24 jam terakhir, NEON diperdagangkan antara low $ 0.0691 dan high $ 0.07893, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNEON adalah $ 3.8649648632805813, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05373474191452677.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NEON telah berubah sebesar +0.65% selama 1 jam terakhir, -1.40% selama 24 jam, dan -19.14% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Neon EVM (NEON)

No.821

$ 16.94M
$ 16.94M$ 16.94M

$ 58.29K
$ 58.29K$ 58.29K

$ 70.72M
$ 70.72M$ 70.72M

239.47M
239.47M 239.47M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.94%

SOL

Kapitalisasi Pasar Neon EVM saat ini adalah $ 16.94M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.29K. Suplai beredar NEON adalah 239.47M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 70.72M.

Riwayat Harga Neon EVM (NEON) USD

Pantau perubahan harga Neon EVM untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0010043-1.40%
30 Days$ -0.03673-34.19%
60 Hari$ -0.07934-52.88%
90 Hari$ -0.02126-23.12%
Perubahan Harga Neon EVM Hari Ini

Hari ini, NEON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0010043 (-1.40%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Neon EVM 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03673 (-34.19%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Neon EVM 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NEON terlihat mengalami perubahan $ -0.07934 (-52.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Neon EVM 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02126 (-23.12%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Neon EVM (NEON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Neon EVM sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Neon EVM (NEON)

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Neon EVM tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Neon EVM Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NEON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Neon EVM di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Neon EVM dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Neon EVM (USD)

Berapa nilai Neon EVM (NEON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Neon EVM (NEON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Neon EVM.

Cek prediksi harga Neon EVM sekarang!

Tokenomi Neon EVM (NEON)

Memahami tokenomi Neon EVM (NEON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEON sekarang!

Cara membeli Neon EVM (NEON)

Ingin mengetahui cara membeli Neon EVM? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Neon EVM di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NEON ke Mata Uang Lokal

1 Neon EVM(NEON) ke VND
1,860.9968
1 Neon EVM(NEON) ke AUD
A$0.1089088
1 Neon EVM(NEON) ke GBP
0.0537472
1 Neon EVM(NEON) ke EUR
0.0608192
1 Neon EVM(NEON) ke USD
$0.07072
1 Neon EVM(NEON) ke MYR
RM0.2956096
1 Neon EVM(NEON) ke TRY
2.9836768
1 Neon EVM(NEON) ke JPY
¥10.74944
1 Neon EVM(NEON) ke ARS
ARS$102.6408864
1 Neon EVM(NEON) ke RUB
5.7452928
1 Neon EVM(NEON) ke INR
6.2707424
1 Neon EVM(NEON) ke IDR
Rp1,178.6661952
1 Neon EVM(NEON) ke PHP
4.1738944
1 Neon EVM(NEON) ke EGP
￡E.3.345056
1 Neon EVM(NEON) ke BRL
R$0.378352
1 Neon EVM(NEON) ke CAD
C$0.0997152
1 Neon EVM(NEON) ke BDT
8.6285472
1 Neon EVM(NEON) ke NGN
101.7547648
1 Neon EVM(NEON) ke COP
$270.9573152
1 Neon EVM(NEON) ke ZAR
R.1.2284064
1 Neon EVM(NEON) ke UAH
2.9744832
1 Neon EVM(NEON) ke TZS
T.Sh.173.75904
1 Neon EVM(NEON) ke VES
Bs16.05344
1 Neon EVM(NEON) ke CLP
$66.68896
1 Neon EVM(NEON) ke PKR
Rs19.9883008
1 Neon EVM(NEON) ke KZT
37.2008416
1 Neon EVM(NEON) ke THB
฿2.291328
1 Neon EVM(NEON) ke TWD
NT$2.1916128
1 Neon EVM(NEON) ke AED
د.إ0.2595424
1 Neon EVM(NEON) ke CHF
Fr0.056576
1 Neon EVM(NEON) ke HKD
HK$0.5494944
1 Neon EVM(NEON) ke AMD
֏27.043328
1 Neon EVM(NEON) ke MAD
.د.م0.657696
1 Neon EVM(NEON) ke MXN
$1.3132704
1 Neon EVM(NEON) ke SAR
ريال0.2652
1 Neon EVM(NEON) ke ETB
Br10.8831008
1 Neon EVM(NEON) ke KES
KSh9.1341952
1 Neon EVM(NEON) ke JOD
د.أ0.05014048
1 Neon EVM(NEON) ke PLN
0.2595424
1 Neon EVM(NEON) ke RON
лв0.311168
1 Neon EVM(NEON) ke SEK
kr0.6767904
1 Neon EVM(NEON) ke BGN
лв0.1195168
1 Neon EVM(NEON) ke HUF
Ft23.6438176
1 Neon EVM(NEON) ke CZK
1.4893632
1 Neon EVM(NEON) ke KWD
د.ك0.02164032
1 Neon EVM(NEON) ke ILS
0.2312544
1 Neon EVM(NEON) ke BOB
Bs0.487968
1 Neon EVM(NEON) ke AZN
0.120224
1 Neon EVM(NEON) ke TJS
SM0.6520384
1 Neon EVM(NEON) ke GEL
0.1916512
1 Neon EVM(NEON) ke AOA
Kz64.8212448
1 Neon EVM(NEON) ke BHD
.د.ب0.02659072
1 Neon EVM(NEON) ke BMD
$0.07072
1 Neon EVM(NEON) ke DKK
kr0.4568512
1 Neon EVM(NEON) ke HNL
L1.8627648
1 Neon EVM(NEON) ke MUR
3.25312
1 Neon EVM(NEON) ke NAD
$1.2284064
1 Neon EVM(NEON) ke NOK
kr0.7206368
1 Neon EVM(NEON) ke NZD
$0.1251744
1 Neon EVM(NEON) ke PAB
B/.0.07072
1 Neon EVM(NEON) ke PGK
K0.297024
1 Neon EVM(NEON) ke QAR
ر.ق0.2574208
1 Neon EVM(NEON) ke RSD
дин.7.1759584
1 Neon EVM(NEON) ke UZS
soʻm852.0479968
1 Neon EVM(NEON) ke ALL
L5.929872
1 Neon EVM(NEON) ke ANG
ƒ0.1265888
1 Neon EVM(NEON) ke AWG
ƒ0.127296
1 Neon EVM(NEON) ke BBD
$0.14144
1 Neon EVM(NEON) ke BAM
KM0.1195168
1 Neon EVM(NEON) ke BIF
Fr208.55328
1 Neon EVM(NEON) ke BND
$0.091936
1 Neon EVM(NEON) ke BSD
$0.07072
1 Neon EVM(NEON) ke JMD
$11.339952
1 Neon EVM(NEON) ke KHR
284.0157632
1 Neon EVM(NEON) ke KMF
Fr29.7024
1 Neon EVM(NEON) ke LAK
1,537.3912736
1 Neon EVM(NEON) ke LKR
රු21.5604064
1 Neon EVM(NEON) ke MDL
L1.20224
1 Neon EVM(NEON) ke MGA
Ar318.55824
1 Neon EVM(NEON) ke MOP
P0.56576
1 Neon EVM(NEON) ke MVR
1.089088
1 Neon EVM(NEON) ke MWK
MK122.7776992
1 Neon EVM(NEON) ke MZN
MT4.522544
1 Neon EVM(NEON) ke NPR
रु10.021024
1 Neon EVM(NEON) ke PYG
501.54624
1 Neon EVM(NEON) ke RWF
Fr102.61472
1 Neon EVM(NEON) ke SBD
$0.5820256
1 Neon EVM(NEON) ke SCR
1.064336
1 Neon EVM(NEON) ke SRD
$2.72272
1 Neon EVM(NEON) ke SVC
$0.6180928
1 Neon EVM(NEON) ke SZL
L1.2276992
1 Neon EVM(NEON) ke TMT
m0.24752
1 Neon EVM(NEON) ke TND
د.ت0.20926048
1 Neon EVM(NEON) ke TTD
$0.4787744
1 Neon EVM(NEON) ke UGX
Sh247.23712
1 Neon EVM(NEON) ke XAF
Fr40.09824
1 Neon EVM(NEON) ke XCD
$0.190944
1 Neon EVM(NEON) ke XOF
Fr40.09824
1 Neon EVM(NEON) ke XPF
Fr7.28416
1 Neon EVM(NEON) ke BWP
P0.951184
1 Neon EVM(NEON) ke BZD
$0.1421472
1 Neon EVM(NEON) ke CVE
$6.7778048
1 Neon EVM(NEON) ke DJF
Fr12.51744
1 Neon EVM(NEON) ke DOP
$4.5480032
1 Neon EVM(NEON) ke DZD
د.ج9.2332032
1 Neon EVM(NEON) ke FJD
$0.1612416
1 Neon EVM(NEON) ke GNF
Fr614.9104
1 Neon EVM(NEON) ke GTQ
Q0.5417152
1 Neon EVM(NEON) ke GYD
$14.7917952
1 Neon EVM(NEON) ke ISK
kr8.91072

Sumber Daya Neon EVM

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Neon EVM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Neon EVM
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Neon EVM

Berapa nilai Neon EVM (NEON) hari ini?
Harga live NEON dalam USD adalah 0.07072 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NEON ke USD saat ini?
Harga NEON ke USD saat ini adalah $ 0.07072. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Neon EVM?
Kapitalisasi pasar NEON adalah $ 16.94M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NEON?
Suplai beredar NEON adalah 239.47M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NEON?
NEON mencapai harga ATH sebesar 3.8649648632805813 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NEON?
NEON mencapai harga ATL 0.05373474191452677 USD.
Berapa volume perdagangan NEON?
Volume perdagangan 24 jam live NEON adalah $ 58.29K USD.
Akankah harga NEON naik lebih tinggi tahun ini?
NEON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:45:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Neon EVM (NEON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

