Prediksi Harga Blast Royale (NOOB) (USD)

Dapatkan prediksi harga Blast Royale untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NOOB dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Blast Royale % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.00005203 $0.00005203 $0.00005203 -1.43% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Blast Royale untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Blast Royale (NOOB) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Blast Royale berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000052 pada tahun 2025. Prediksi Harga Blast Royale (NOOB) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Blast Royale berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000054 pada tahun 2026. Prediksi Harga Blast Royale (NOOB) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NOOB pada tahun 2027 adalah $ 0.000057 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Blast Royale (NOOB) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NOOB pada tahun 2028 adalah $ 0.000060 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Blast Royale (NOOB) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NOOB pada tahun 2029 adalah $ 0.000063 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Blast Royale (NOOB) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NOOB pada tahun 2030 adalah $ 0.000066 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Blast Royale (NOOB) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Blast Royale berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000108. Prediksi Harga Blast Royale (NOOB) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Blast Royale berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000176. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000052 0.00%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000052 0.41% Prediksi Harga Blast Royale (NOOB) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NOOB pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000052 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Blast Royale (NOOB) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk NOOB, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000052 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Blast Royale (NOOB) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NOOB, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000052 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Blast Royale (NOOB) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NOOB adalah $0.000052 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Blast Royale Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.00005203$ 0.00005203 $ 0.00005203 Perubahan Harga (24 Jam) -1.43% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 54.99K$ 54.99K $ 54.99K Volume (24 Jam) -- Harga NOOB terbaru adalah $ 0.00005203. Perubahan 24 jamnya sebesar -1.43%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 54.99K. Selanjutnya, suplai beredar NOOB adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga NOOB Live

Harga Lampau Blast Royale Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Blast Royale, harga Blast Royale saat ini adalah 0.000052USD. Suplai Blast Royale(NOOB) yang beredar adalah 0.00 NOOB , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000000 $ 0.000052 $ 0.000051

7 Hari -0.21% $ -0.000014 $ 0.000066 $ 0.000051

30 Days -0.10% $ -0.000006 $ 0.000176 $ 0.000051 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Blast Royale telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000000 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Blast Royale trading pada harga tertinggi $0.000066 dan terendah $0.000051 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.21% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NOOB di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Blast Royale telah mengalami perubahan -0.10% , mencerminkan sekitar $-0.000006 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NOOB dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Blast Royale lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga NOOB Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Blast Royale (NOOB )? Modul Prediksi Harga Blast Royale adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NOOB di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Blast Royale pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NOOB, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Blast Royale. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NOOB. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NOOB untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Blast Royale.

Mengapa Prediksi Harga NOOB Penting?

Prediksi Harga NOOB sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi NOOB sekarang? Menurut prediksi Anda, NOOB akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga NOOB bulan depan? Menurut alat prediksi harga Blast Royale (NOOB), prakiraan harga NOOB akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 NOOB pada tahun 2026? Harga 1 Blast Royale (NOOB) hari ini adalah $0.000052 . Menurut modul prediksi di atas, NOOB akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga NOOB pada tahun 2027? Blast Royale (NOOB) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NOOB pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga NOOB pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Blast Royale (NOOB) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga NOOB pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Blast Royale (NOOB) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 NOOB pada tahun 2030? Harga 1 Blast Royale (NOOB) hari ini adalah $0.000052 . Menurut modul prediksi di atas, NOOB akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga NOOB untuk tahun 2040? Blast Royale (NOOB) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NOOB pada tahun 2040.