Harga live Blast Royale hari ini adalah 0.00005255 USD. Lacak informasi harga aktual NOOB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NOOB dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Blast Royale(NOOB)

Harga Live 1 NOOB ke USD:

$0.00005254
$0.00005254
+0.05%1D
USD
Grafik Harga Live Blast Royale (NOOB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:02:36 (UTC+8)

Informasi Harga Blast Royale (NOOB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00005121
$ 0.00005121$ 0.00005121
Low 24 Jam
$ 0.00005417
$ 0.00005417$ 0.00005417
High 24 Jam

$ 0.00005121
$ 0.00005121$ 0.00005121

$ 0.00005417
$ 0.00005417$ 0.00005417

$ 0.07894948571630912
$ 0.07894948571630912$ 0.07894948571630912

$ 0.000052509573322188
$ 0.000052509573322188$ 0.000052509573322188

+0.42%

+0.05%

-18.20%

-18.20%

Harga aktual Blast Royale (NOOB) adalah $ 0.00005255. Selama 24 jam terakhir, NOOB diperdagangkan antara low $ 0.00005121 dan high $ 0.00005417, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNOOB adalah $ 0.07894948571630912, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000052509573322188.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NOOB telah berubah sebesar +0.42% selama 1 jam terakhir, +0.05% selama 24 jam, dan -18.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Blast Royale (NOOB)

No.8351

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.42K
$ 53.42K$ 53.42K

$ 26.91K
$ 26.91K$ 26.91K

0.00
0.00 0.00

512,000,000
512,000,000 512,000,000

512,000,000
512,000,000 512,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Blast Royale saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.42K. Suplai beredar NOOB adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 512000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.91K.

Riwayat Harga Blast Royale (NOOB) USD

Pantau perubahan harga Blast Royale untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000263+0.05%
30 Days$ -0.00001011-16.14%
60 Hari$ -0.00005465-50.98%
90 Hari$ -0.00003712-41.40%
Perubahan Harga Blast Royale Hari Ini

Hari ini, NOOB tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000000263 (+0.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Blast Royale 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00001011 (-16.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Blast Royale 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NOOB terlihat mengalami perubahan $ -0.00005465 (-50.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Blast Royale 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00003712 (-41.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Blast Royale (NOOB)?

Lihat halaman Riwayat Harga Blast Royale sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Blast Royale (NOOB)

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Blast Royale tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Blast Royale Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NOOB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Blast Royale di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Blast Royale dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Blast Royale (USD)

Berapa nilai Blast Royale (NOOB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Blast Royale (NOOB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blast Royale.

Cek prediksi harga Blast Royale sekarang!

Tokenomi Blast Royale (NOOB)

Memahami tokenomi Blast Royale (NOOB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NOOB sekarang!

Cara membeli Blast Royale (NOOB)

Ingin mengetahui cara membeli Blast Royale? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Blast Royale di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NOOB ke Mata Uang Lokal

1 Blast Royale(NOOB) ke VND
1.38285325
1 Blast Royale(NOOB) ke AUD
A$0.000080927
1 Blast Royale(NOOB) ke GBP
0.000039938
1 Blast Royale(NOOB) ke EUR
0.000045193
1 Blast Royale(NOOB) ke USD
$0.00005255
1 Blast Royale(NOOB) ke MYR
RM0.0002191335
1 Blast Royale(NOOB) ke TRY
0.00221761
1 Blast Royale(NOOB) ke JPY
¥0.00804015
1 Blast Royale(NOOB) ke ARS
ARS$0.0762694935
1 Blast Royale(NOOB) ke RUB
0.004269162
1 Blast Royale(NOOB) ke INR
0.0046596085
1 Blast Royale(NOOB) ke IDR
Rp0.875832983
1 Blast Royale(NOOB) ke PHP
0.0031041285
1 Blast Royale(NOOB) ke EGP
￡E.0.002485615
1 Blast Royale(NOOB) ke BRL
R$0.0002811425
1 Blast Royale(NOOB) ke CAD
C$0.0000740955
1 Blast Royale(NOOB) ke BDT
0.0064116255
1 Blast Royale(NOOB) ke NGN
0.075611042
1 Blast Royale(NOOB) ke COP
$0.2013405955
1 Blast Royale(NOOB) ke ZAR
R.0.000913319
1 Blast Royale(NOOB) ke UAH
0.002210253
1 Blast Royale(NOOB) ke TZS
T.Sh.0.12911535
1 Blast Royale(NOOB) ke VES
Bs0.01192885
1 Blast Royale(NOOB) ke CLP
$0.04955465
1 Blast Royale(NOOB) ke PKR
Rs0.014852732
1 Blast Royale(NOOB) ke KZT
0.0276428765
1 Blast Royale(NOOB) ke THB
฿0.00170262
1 Blast Royale(NOOB) ke TWD
NT$0.0016285245
1 Blast Royale(NOOB) ke AED
د.إ0.0001928585
1 Blast Royale(NOOB) ke CHF
Fr0.00004204
1 Blast Royale(NOOB) ke HKD
HK$0.0004083135
1 Blast Royale(NOOB) ke AMD
֏0.02009512
1 Blast Royale(NOOB) ke MAD
.د.م0.000488715
1 Blast Royale(NOOB) ke MXN
$0.000976379
1 Blast Royale(NOOB) ke SAR
ريال0.0001970625
1 Blast Royale(NOOB) ke ETB
Br0.0080869195
1 Blast Royale(NOOB) ke KES
KSh0.006786307
1 Blast Royale(NOOB) ke JOD
د.أ0.00003725795
1 Blast Royale(NOOB) ke PLN
0.000193384
1 Blast Royale(NOOB) ke RON
лв0.00023122
1 Blast Royale(NOOB) ke SEK
kr0.000503429
1 Blast Royale(NOOB) ke BGN
лв0.0000888095
1 Blast Royale(NOOB) ke HUF
Ft0.0175984695
1 Blast Royale(NOOB) ke CZK
0.0011082795
1 Blast Royale(NOOB) ke KWD
د.ك0.0000160803
1 Blast Royale(NOOB) ke ILS
0.0001718385
1 Blast Royale(NOOB) ke BOB
Bs0.000362595
1 Blast Royale(NOOB) ke AZN
0.000089335
1 Blast Royale(NOOB) ke TJS
SM0.000484511
1 Blast Royale(NOOB) ke GEL
0.0001424105
1 Blast Royale(NOOB) ke AOA
Kz0.0481668045
1 Blast Royale(NOOB) ke BHD
.د.ب0.00001981135
1 Blast Royale(NOOB) ke BMD
$0.00005255
1 Blast Royale(NOOB) ke DKK
kr0.0003399985
1 Blast Royale(NOOB) ke HNL
L0.001384167
1 Blast Royale(NOOB) ke MUR
0.002414147
1 Blast Royale(NOOB) ke NAD
$0.0009127935
1 Blast Royale(NOOB) ke NOK
kr0.0005365355
1 Blast Royale(NOOB) ke NZD
$0.0000930135
1 Blast Royale(NOOB) ke PAB
B/.0.00005255
1 Blast Royale(NOOB) ke PGK
K0.00022071
1 Blast Royale(NOOB) ke QAR
ر.ق0.000191282
1 Blast Royale(NOOB) ke RSD
дин.0.0053385545
1 Blast Royale(NOOB) ke UZS
soʻm0.6331323845
1 Blast Royale(NOOB) ke ALL
L0.0044063175
1 Blast Royale(NOOB) ke ANG
ƒ0.0000940645
1 Blast Royale(NOOB) ke AWG
ƒ0.00009459
1 Blast Royale(NOOB) ke BBD
$0.0001051
1 Blast Royale(NOOB) ke BAM
KM0.0000888095
1 Blast Royale(NOOB) ke BIF
Fr0.15496995
1 Blast Royale(NOOB) ke BND
$0.000068315
1 Blast Royale(NOOB) ke BSD
$0.00005255
1 Blast Royale(NOOB) ke JMD
$0.0084263925
1 Blast Royale(NOOB) ke KHR
0.211043953
1 Blast Royale(NOOB) ke KMF
Fr0.022071
1 Blast Royale(NOOB) ke LAK
1.1423912815
1 Blast Royale(NOOB) ke LKR
රු0.0160209185
1 Blast Royale(NOOB) ke MDL
L0.00089335
1 Blast Royale(NOOB) ke MGA
Ar0.236711475
1 Blast Royale(NOOB) ke MOP
P0.0004204
1 Blast Royale(NOOB) ke MVR
0.00080927
1 Blast Royale(NOOB) ke MWK
MK0.0912325805
1 Blast Royale(NOOB) ke MZN
MT0.0033605725
1 Blast Royale(NOOB) ke NPR
रु0.007446335
1 Blast Royale(NOOB) ke PYG
0.3726846
1 Blast Royale(NOOB) ke RWF
Fr0.07625005
1 Blast Royale(NOOB) ke SBD
$0.0004324865
1 Blast Royale(NOOB) ke SCR
0.0007357
1 Blast Royale(NOOB) ke SRD
$0.002023175
1 Blast Royale(NOOB) ke SVC
$0.000459287
1 Blast Royale(NOOB) ke SZL
L0.000912268
1 Blast Royale(NOOB) ke TMT
m0.000183925
1 Blast Royale(NOOB) ke TND
د.ت0.00015549545
1 Blast Royale(NOOB) ke TTD
$0.0003557635
1 Blast Royale(NOOB) ke UGX
Sh0.1837148
1 Blast Royale(NOOB) ke XAF
Fr0.0298484
1 Blast Royale(NOOB) ke XCD
$0.000141885
1 Blast Royale(NOOB) ke XOF
Fr0.0298484
1 Blast Royale(NOOB) ke XPF
Fr0.00541265
1 Blast Royale(NOOB) ke BWP
P0.0007067975
1 Blast Royale(NOOB) ke BZD
$0.0001056255
1 Blast Royale(NOOB) ke CVE
$0.005036392
1 Blast Royale(NOOB) ke DJF
Fr0.00930135
1 Blast Royale(NOOB) ke DOP
$0.0033794905
1 Blast Royale(NOOB) ke DZD
د.ج0.006856724
1 Blast Royale(NOOB) ke FJD
$0.000119814
1 Blast Royale(NOOB) ke GNF
Fr0.45692225
1 Blast Royale(NOOB) ke GTQ
Q0.000402533
1 Blast Royale(NOOB) ke GYD
$0.010991358
1 Blast Royale(NOOB) ke ISK
kr0.0066213

Sumber Daya Blast Royale

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Blast Royale, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Blast Royale
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Blast Royale

Berapa nilai Blast Royale (NOOB) hari ini?
Harga live NOOB dalam USD adalah 0.00005255 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NOOB ke USD saat ini?
Harga NOOB ke USD saat ini adalah $ 0.00005255. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Blast Royale?
Kapitalisasi pasar NOOB adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NOOB?
Suplai beredar NOOB adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NOOB?
NOOB mencapai harga ATH sebesar 0.07894948571630912 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NOOB?
NOOB mencapai harga ATL 0.000052509573322188 USD.
Berapa volume perdagangan NOOB?
Volume perdagangan 24 jam live NOOB adalah $ 53.42K USD.
Akankah harga NOOB naik lebih tinggi tahun ini?
NOOB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NOOB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:02:36 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

