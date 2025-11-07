Apa yang dimaksud dengan Blast Royale (NOOB)

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs. Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Prediksi Harga Blast Royale (USD)

Berapa nilai Blast Royale (NOOB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Blast Royale (NOOB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Blast Royale.

Tokenomi Blast Royale (NOOB)

Memahami tokenomi Blast Royale (NOOB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NOOB sekarang!

Cara membeli Blast Royale (NOOB)

NOOB ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Blast Royale

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Blast Royale, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

