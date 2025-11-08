Prediksi Harga Orbiter Finance (OBT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Orbiter Finance untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan OBT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli OBT

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Orbiter Finance % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.003612 $0.003612 $0.003612 +10.66% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Orbiter Finance untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Orbiter Finance (OBT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Orbiter Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003612 pada tahun 2025. Prediksi Harga Orbiter Finance (OBT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Orbiter Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003792 pada tahun 2026. Prediksi Harga Orbiter Finance (OBT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan OBT pada tahun 2027 adalah $ 0.003982 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Orbiter Finance (OBT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan OBT pada tahun 2028 adalah $ 0.004181 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Orbiter Finance (OBT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OBT pada tahun 2029 adalah $ 0.004390 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Orbiter Finance (OBT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OBT pada tahun 2030 adalah $ 0.004609 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Orbiter Finance (OBT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Orbiter Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007509. Prediksi Harga Orbiter Finance (OBT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Orbiter Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.012231. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.003612 0.00%

2026 $ 0.003792 5.00%

2027 $ 0.003982 10.25%

2028 $ 0.004181 15.76%

2029 $ 0.004390 21.55%

2030 $ 0.004609 27.63%

2031 $ 0.004840 34.01%

2032 $ 0.005082 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.005336 47.75%

2034 $ 0.005603 55.13%

2035 $ 0.005883 62.89%

2036 $ 0.006177 71.03%

2037 $ 0.006486 79.59%

2038 $ 0.006810 88.56%

2039 $ 0.007151 97.99%

2040 $ 0.007509 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Orbiter Finance Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.003612 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.003612 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.003615 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.003626 0.41% Prediksi Harga Orbiter Finance (OBT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk OBT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.003612 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Orbiter Finance (OBT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk OBT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.003612 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Orbiter Finance (OBT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk OBT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.003615 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Orbiter Finance (OBT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk OBT adalah $0.003626 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Orbiter Finance Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.003612$ 0.003612 $ 0.003612 Perubahan Harga (24 Jam) +10.66% Kap. Pasar $ 17.65M$ 17.65M $ 17.65M Suplai Peredaran 4.90B 4.90B 4.90B Volume (24 Jam) $ 3.06M$ 3.06M $ 3.06M Volume (24 Jam) -- Harga OBT terbaru adalah $ 0.003612. Perubahan 24 jamnya sebesar +10.66%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 3.06M. Selanjutnya, suplai beredar OBT adalah 4.90B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 17.65M. Lihat Harga OBT Live

Cara Membeli Orbiter Finance (OBT) Mencoba untuk membeli OBT? Anda sekarang dapat membeli OBT melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Orbiter Finance dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli OBT Sekarang

Harga Lampau Orbiter Finance Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Orbiter Finance, harga Orbiter Finance saat ini adalah 0.003602USD. Suplai Orbiter Finance(OBT) yang beredar adalah 0.00 OBT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $17.65M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.12% $ 0.000381 $ 0.01293 $ 0.003136

7 Hari 0.10% $ 0.000332 $ 0.01293 $ 0.00295

30 Days -0.16% $ -0.000733 $ 0.01293 $ 0.002529 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Orbiter Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000381 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.12% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Orbiter Finance trading pada harga tertinggi $0.01293 dan terendah $0.00295 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut OBT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Orbiter Finance telah mengalami perubahan -0.16% , mencerminkan sekitar $-0.000733 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa OBT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Orbiter Finance lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga OBT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Orbiter Finance (OBT )? Modul Prediksi Harga Orbiter Finance adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga OBT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Orbiter Finance pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan OBT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Orbiter Finance. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan OBT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum OBT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Orbiter Finance.

Mengapa Prediksi Harga OBT Penting?

Prediksi Harga OBT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi OBT sekarang? Menurut prediksi Anda, OBT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga OBT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Orbiter Finance (OBT), prakiraan harga OBT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 OBT pada tahun 2026? Harga 1 Orbiter Finance (OBT) hari ini adalah $0.003612 . Menurut modul prediksi di atas, OBT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga OBT pada tahun 2027? Orbiter Finance (OBT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 OBT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga OBT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Orbiter Finance (OBT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga OBT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Orbiter Finance (OBT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 OBT pada tahun 2030? Harga 1 Orbiter Finance (OBT) hari ini adalah $0.003612 . Menurut modul prediksi di atas, OBT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga OBT untuk tahun 2040? Orbiter Finance (OBT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 OBT pada tahun 2040. Daftar Sekarang