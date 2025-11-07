Apa yang dimaksud dengan Orbiter Finance (OBT)

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Orbiter Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Orbiter Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa OBT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Orbiter Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Orbiter Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Orbiter Finance (USD)

Berapa nilai Orbiter Finance (OBT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Orbiter Finance (OBT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Orbiter Finance.

Cek prediksi harga Orbiter Finance sekarang!

Tokenomi Orbiter Finance (OBT)

Memahami tokenomi Orbiter Finance (OBT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OBT sekarang!

Cara membeli Orbiter Finance (OBT)

Ingin mengetahui cara membeli Orbiter Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Orbiter Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OBT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Orbiter Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Orbiter Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Orbiter Finance Berapa nilai Orbiter Finance (OBT) hari ini? Harga live OBT dalam USD adalah 0.003183 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga OBT ke USD saat ini? $ 0.003183 . Cobalah Harga OBT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Orbiter Finance? Kapitalisasi pasar OBT adalah $ 15.60M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar OBT? Suplai beredar OBT adalah 4.90B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) OBT? OBT mencapai harga ATH sebesar 0.03263069868224823 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) OBT? OBT mencapai harga ATL 0.002567331013242694 USD . Berapa volume perdagangan OBT? Volume perdagangan 24 jam live OBT adalah $ 827.40K USD . Akankah harga OBT naik lebih tinggi tahun ini? OBT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OBT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Orbiter Finance (OBT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

