Harga live Orbiter Finance hari ini adalah 0.003183 USD. Lacak informasi harga aktual OBT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OBT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OBT

Info Harga OBT

Penjelasan OBT

Situs Web Resmi OBT

Tokenomi OBT

Prakiraan Harga OBT

Riwayat OBT

Panduan Membeli OBT

Konverter OBT ke Mata Uang Fiat

Spot OBT

Futures USDT-M OBT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Orbiter Finance

Harga Orbiter Finance(OBT)

Harga Live 1 OBT ke USD:

$0.003183
$0.003183
+0.41%1D
USD
Grafik Harga Live Orbiter Finance (OBT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:54:59 (UTC+8)

Informasi Harga Orbiter Finance (OBT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003117
$ 0.003117
Low 24 Jam
$ 0.003271
$ 0.003271
High 24 Jam

$ 0.003117
$ 0.003117

$ 0.003271
$ 0.003271

$ 0.03263069868224823
$ 0.03263069868224823

$ 0.002567331013242694
$ 0.002567331013242694

+0.66%

+0.41%

-1.00%

-1.00%

Harga aktual Orbiter Finance (OBT) adalah $ 0.003183. Selama 24 jam terakhir, OBT diperdagangkan antara low $ 0.003117 dan high $ 0.003271, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOBT adalah $ 0.03263069868224823, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002567331013242694.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OBT telah berubah sebesar +0.66% selama 1 jam terakhir, +0.41% selama 24 jam, dan -1.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Orbiter Finance (OBT)

No.911

$ 15.60M
$ 15.60M

$ 827.40K
$ 827.40K

$ 31.83M
$ 31.83M

4.90B
4.90B

10,000,000,000
10,000,000,000

9,900,000,000
9,900,000,000

49.00%

ARB

Kapitalisasi Pasar Orbiter Finance saat ini adalah $ 15.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 827.40K. Suplai beredar OBT adalah 4.90B, dan total suplainya sebesar 9900000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.83M.

Riwayat Harga Orbiter Finance (OBT) USD

Pantau perubahan harga Orbiter Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000013+0.41%
30 Days$ -0.001321-29.33%
60 Hari$ -0.001683-34.59%
90 Hari$ -0.003467-52.14%
Perubahan Harga Orbiter Finance Hari Ini

Hari ini, OBT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000013 (+0.41%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Orbiter Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001321 (-29.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Orbiter Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OBT terlihat mengalami perubahan $ -0.001683 (-34.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Orbiter Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.003467 (-52.14%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Orbiter Finance (OBT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Orbiter Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Orbiter Finance (OBT)

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Orbiter Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Orbiter Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OBT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Orbiter Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Orbiter Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Orbiter Finance (USD)

Berapa nilai Orbiter Finance (OBT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Orbiter Finance (OBT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Orbiter Finance.

Cek prediksi harga Orbiter Finance sekarang!

Tokenomi Orbiter Finance (OBT)

Memahami tokenomi Orbiter Finance (OBT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OBT sekarang!

Cara membeli Orbiter Finance (OBT)

Ingin mengetahui cara membeli Orbiter Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Orbiter Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OBT ke Mata Uang Lokal

1 Orbiter Finance(OBT) ke VND
83.760645
1 Orbiter Finance(OBT) ke AUD
A$0.00490182
1 Orbiter Finance(OBT) ke GBP
0.00241908
1 Orbiter Finance(OBT) ke EUR
0.00273738
1 Orbiter Finance(OBT) ke USD
$0.003183
1 Orbiter Finance(OBT) ke MYR
RM0.01330494
1 Orbiter Finance(OBT) ke TRY
0.13429077
1 Orbiter Finance(OBT) ke JPY
¥0.486999
1 Orbiter Finance(OBT) ke ARS
ARS$4.61971071
1 Orbiter Finance(OBT) ke RUB
0.25858692
1 Orbiter Finance(OBT) ke INR
0.28223661
1 Orbiter Finance(OBT) ke IDR
Rp53.04997878
1 Orbiter Finance(OBT) ke PHP
0.18773334
1 Orbiter Finance(OBT) ke EGP
￡E.0.1505559
1 Orbiter Finance(OBT) ke BRL
R$0.01702905
1 Orbiter Finance(OBT) ke CAD
C$0.00448803
1 Orbiter Finance(OBT) ke BDT
0.38835783
1 Orbiter Finance(OBT) ke NGN
4.57982772
1 Orbiter Finance(OBT) ke COP
$12.19537803
1 Orbiter Finance(OBT) ke ZAR
R.0.05528871
1 Orbiter Finance(OBT) ke UAH
0.13387698
1 Orbiter Finance(OBT) ke TZS
T.Sh.7.820631
1 Orbiter Finance(OBT) ke VES
Bs0.722541
1 Orbiter Finance(OBT) ke CLP
$3.001569
1 Orbiter Finance(OBT) ke PKR
Rs0.89964312
1 Orbiter Finance(OBT) ke KZT
1.67435349
1 Orbiter Finance(OBT) ke THB
฿0.10306554
1 Orbiter Finance(OBT) ke TWD
NT$0.09857751
1 Orbiter Finance(OBT) ke AED
د.إ0.01168161
1 Orbiter Finance(OBT) ke CHF
Fr0.0025464
1 Orbiter Finance(OBT) ke HKD
HK$0.02473191
1 Orbiter Finance(OBT) ke AMD
֏1.2171792
1 Orbiter Finance(OBT) ke MAD
.د.م0.0296019
1 Orbiter Finance(OBT) ke MXN
$0.05910831
1 Orbiter Finance(OBT) ke SAR
ريال0.01193625
1 Orbiter Finance(OBT) ke ETB
Br0.48983187
1 Orbiter Finance(OBT) ke KES
KSh0.41105262
1 Orbiter Finance(OBT) ke JOD
د.أ0.002256747
1 Orbiter Finance(OBT) ke PLN
0.01171344
1 Orbiter Finance(OBT) ke RON
лв0.0140052
1 Orbiter Finance(OBT) ke SEK
kr0.03046131
1 Orbiter Finance(OBT) ke BGN
лв0.00537927
1 Orbiter Finance(OBT) ke HUF
Ft1.06560474
1 Orbiter Finance(OBT) ke CZK
0.06712947
1 Orbiter Finance(OBT) ke KWD
د.ك0.000973998
1 Orbiter Finance(OBT) ke ILS
0.01040841
1 Orbiter Finance(OBT) ke BOB
Bs0.0219627
1 Orbiter Finance(OBT) ke AZN
0.0054111
1 Orbiter Finance(OBT) ke TJS
SM0.02934726
1 Orbiter Finance(OBT) ke GEL
0.00862593
1 Orbiter Finance(OBT) ke AOA
Kz2.91750597
1 Orbiter Finance(OBT) ke BHD
.د.ب0.001199991
1 Orbiter Finance(OBT) ke BMD
$0.003183
1 Orbiter Finance(OBT) ke DKK
kr0.02059401
1 Orbiter Finance(OBT) ke HNL
L0.08384022
1 Orbiter Finance(OBT) ke MUR
0.14632251
1 Orbiter Finance(OBT) ke NAD
$0.05528871
1 Orbiter Finance(OBT) ke NOK
kr0.0324666
1 Orbiter Finance(OBT) ke NZD
$0.00563391
1 Orbiter Finance(OBT) ke PAB
B/.0.003183
1 Orbiter Finance(OBT) ke PGK
K0.0133686
1 Orbiter Finance(OBT) ke QAR
ر.ق0.01158612
1 Orbiter Finance(OBT) ke RSD
дин.0.32332914
1 Orbiter Finance(OBT) ke UZS
soʻm38.34938877
1 Orbiter Finance(OBT) ke ALL
L0.26689455
1 Orbiter Finance(OBT) ke ANG
ƒ0.00569757
1 Orbiter Finance(OBT) ke AWG
ƒ0.0057294
1 Orbiter Finance(OBT) ke BBD
$0.006366
1 Orbiter Finance(OBT) ke BAM
KM0.00537927
1 Orbiter Finance(OBT) ke BIF
Fr9.386667
1 Orbiter Finance(OBT) ke BND
$0.0041379
1 Orbiter Finance(OBT) ke BSD
$0.003183
1 Orbiter Finance(OBT) ke JMD
$0.51039405
1 Orbiter Finance(OBT) ke KHR
12.78311898
1 Orbiter Finance(OBT) ke KMF
Fr1.33686
1 Orbiter Finance(OBT) ke LAK
69.19565079
1 Orbiter Finance(OBT) ke LKR
රු0.97040121
1 Orbiter Finance(OBT) ke MDL
L0.054111
1 Orbiter Finance(OBT) ke MGA
Ar14.3378235
1 Orbiter Finance(OBT) ke MOP
P0.025464
1 Orbiter Finance(OBT) ke MVR
0.0490182
1 Orbiter Finance(OBT) ke MWK
MK5.52603813
1 Orbiter Finance(OBT) ke MZN
MT0.20355285
1 Orbiter Finance(OBT) ke NPR
रु0.4510311
1 Orbiter Finance(OBT) ke PYG
22.573836
1 Orbiter Finance(OBT) ke RWF
Fr4.618533
1 Orbiter Finance(OBT) ke SBD
$0.02619609
1 Orbiter Finance(OBT) ke SCR
0.04593069
1 Orbiter Finance(OBT) ke SRD
$0.1225455
1 Orbiter Finance(OBT) ke SVC
$0.02781942
1 Orbiter Finance(OBT) ke SZL
L0.05525688
1 Orbiter Finance(OBT) ke TMT
m0.0111405
1 Orbiter Finance(OBT) ke TND
د.ت0.009418497
1 Orbiter Finance(OBT) ke TTD
$0.02154891
1 Orbiter Finance(OBT) ke UGX
Sh11.127768
1 Orbiter Finance(OBT) ke XAF
Fr1.807944
1 Orbiter Finance(OBT) ke XCD
$0.0085941
1 Orbiter Finance(OBT) ke XOF
Fr1.807944
1 Orbiter Finance(OBT) ke XPF
Fr0.327849
1 Orbiter Finance(OBT) ke BWP
P0.04281135
1 Orbiter Finance(OBT) ke BZD
$0.00639783
1 Orbiter Finance(OBT) ke CVE
$0.30505872
1 Orbiter Finance(OBT) ke DJF
Fr0.563391
1 Orbiter Finance(OBT) ke DOP
$0.20469873
1 Orbiter Finance(OBT) ke DZD
د.ج0.41566797
1 Orbiter Finance(OBT) ke FJD
$0.00725724
1 Orbiter Finance(OBT) ke GNF
Fr27.676185
1 Orbiter Finance(OBT) ke GTQ
Q0.02438178
1 Orbiter Finance(OBT) ke GYD
$0.66575628
1 Orbiter Finance(OBT) ke ISK
kr0.401058

Sumber Daya Orbiter Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Orbiter Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Orbiter Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Orbiter Finance

Berapa nilai Orbiter Finance (OBT) hari ini?
Harga live OBT dalam USD adalah 0.003183 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OBT ke USD saat ini?
Harga OBT ke USD saat ini adalah $ 0.003183. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Orbiter Finance?
Kapitalisasi pasar OBT adalah $ 15.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OBT?
Suplai beredar OBT adalah 4.90B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OBT?
OBT mencapai harga ATH sebesar 0.03263069868224823 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OBT?
OBT mencapai harga ATL 0.002567331013242694 USD.
Berapa volume perdagangan OBT?
Volume perdagangan 24 jam live OBT adalah $ 827.40K USD.
Akankah harga OBT naik lebih tinggi tahun ini?
OBT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OBT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:54:59 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Orbiter Finance (OBT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator OBT ke USD

Jumlah

OBT
OBT
USD
USD

1 OBT = 0.003183 USD

Perdagangkan OBT

OBT/USDC
$0.00318
$0.00318
+0.34%
OBT/USDT
$0.003183
$0.003183
+0.47%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,542.27

$3,327.33

$156.98

$1.0421

$1.0004

$101,542.27

$3,327.33

$156.98

$2.2203

$1.0392

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$31.17

$0.0748

