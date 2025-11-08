Prediksi Harga Space Nation (OIK) (USD)

Dapatkan prediksi harga Space Nation untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan OIK dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Space Nation % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0119 $0.0119 $0.0119 +3.47% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Space Nation untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Space Nation (OIK) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Space Nation berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.0119 pada tahun 2025. Prediksi Harga Space Nation (OIK) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Space Nation berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.012495 pada tahun 2026. Prediksi Harga Space Nation (OIK) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan OIK pada tahun 2027 adalah $ 0.013119 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Space Nation (OIK) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan OIK pada tahun 2028 adalah $ 0.013775 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Space Nation (OIK) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OIK pada tahun 2029 adalah $ 0.014464 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Space Nation (OIK) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target OIK pada tahun 2030 adalah $ 0.015187 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Space Nation (OIK) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Space Nation berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.024739. Prediksi Harga Space Nation (OIK) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Space Nation berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.040297. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0119 0.00%

2026 $ 0.012495 5.00%

2027 $ 0.013119 10.25%

2028 $ 0.013775 15.76%

2029 $ 0.014464 21.55%

2030 $ 0.015187 27.63%

2031 $ 0.015947 34.01%

2032 $ 0.016744 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.017581 47.75%

2034 $ 0.018460 55.13%

2035 $ 0.019383 62.89%

2036 $ 0.020353 71.03%

2037 $ 0.021370 79.59%

2038 $ 0.022439 88.56%

2039 $ 0.023561 97.99%

2040 $ 0.024739 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Space Nation Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.0119 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.011901 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.011911 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.011948 0.41% Prediksi Harga Space Nation (OIK) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk OIK pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.0119 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Space Nation (OIK) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk OIK, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.011901 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Space Nation (OIK) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk OIK, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.011911 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Space Nation (OIK) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk OIK adalah $0.011948 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Space Nation Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0119$ 0.0119 $ 0.0119 Perubahan Harga (24 Jam) +3.47% Kap. Pasar $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Suplai Peredaran 270.26M 270.26M 270.26M Volume (24 Jam) $ 54.46K$ 54.46K $ 54.46K Volume (24 Jam) -- Harga OIK terbaru adalah $ 0.0119. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.47%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 54.46K. Selanjutnya, suplai beredar OIK adalah 270.26M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 3.21M. Lihat Harga OIK Live

Cara Membeli Space Nation (OIK) Mencoba untuk membeli OIK? Anda sekarang dapat membeli OIK melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Space Nation dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli OIK Sekarang

Harga Lampau Space Nation Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Space Nation, harga Space Nation saat ini adalah 0.01187USD. Suplai Space Nation(OIK) yang beredar adalah 0.00 OIK , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $3.21M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.07% $ -0.00102 $ 0.01294 $ 0.01128

7 Hari -0.47% $ -0.010740 $ 0.0275 $ 0.01084

30 Days -0.43% $ -0.009 $ 0.03882 $ 0.01084 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Space Nation telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.00102 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Space Nation trading pada harga tertinggi $0.0275 dan terendah $0.01084 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.47% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut OIK di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Space Nation telah mengalami perubahan -0.43% , mencerminkan sekitar $-0.009 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa OIK dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Space Nation lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga OIK Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Space Nation (OIK )? Modul Prediksi Harga Space Nation adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga OIK di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Space Nation pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan OIK, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Space Nation. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan OIK. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum OIK untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Space Nation.

Mengapa Prediksi Harga OIK Penting?

Prediksi Harga OIK sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi OIK sekarang? Menurut prediksi Anda, OIK akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga OIK bulan depan? Menurut alat prediksi harga Space Nation (OIK), prakiraan harga OIK akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 OIK pada tahun 2026? Harga 1 Space Nation (OIK) hari ini adalah $0.0119 . Menurut modul prediksi di atas, OIK akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga OIK pada tahun 2027? Space Nation (OIK) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 OIK pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga OIK pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Space Nation (OIK) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga OIK pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Space Nation (OIK) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 OIK pada tahun 2030? Harga 1 Space Nation (OIK) hari ini adalah $0.0119 . Menurut modul prediksi di atas, OIK akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga OIK untuk tahun 2040? Space Nation (OIK) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 OIK pada tahun 2040. Daftar Sekarang