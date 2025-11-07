BursaDEX+
Harga live Space Nation hari ini adalah 0.01127 USD. Lacak informasi harga aktual OIK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OIK dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Space Nation hari ini adalah 0.01127 USD. Lacak informasi harga aktual OIK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OIK dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Space Nation(OIK)

Harga Live 1 OIK ke USD:

$0.01132
$0.01132$0.01132
-2.99%1D
USD
Grafik Harga Live Space Nation (OIK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:47:59 (UTC+8)

Informasi Harga Space Nation (OIK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01084
$ 0.01084$ 0.01084
Low 24 Jam
$ 0.01457
$ 0.01457$ 0.01457
High 24 Jam

$ 0.01084
$ 0.01084$ 0.01084

$ 0.01457
$ 0.01457$ 0.01457

$ 0.1858532899761135
$ 0.1858532899761135$ 0.1858532899761135

$ 0.013291617781540007
$ 0.013291617781540007$ 0.013291617781540007

+2.36%

-2.98%

-54.63%

-54.63%

Harga aktual Space Nation (OIK) adalah $ 0.01127. Selama 24 jam terakhir, OIK diperdagangkan antara low $ 0.01084 dan high $ 0.01457, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOIK adalah $ 0.1858532899761135, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.013291617781540007.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OIK telah berubah sebesar +2.36% selama 1 jam terakhir, -2.98% selama 24 jam, dan -54.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Space Nation (OIK)

No.1466

$ 3.05M
$ 3.05M$ 3.05M

$ 69.30K
$ 69.30K$ 69.30K

$ 11.27M
$ 11.27M$ 11.27M

270.26M
270.26M 270.26M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

27.02%

ETH

Kapitalisasi Pasar Space Nation saat ini adalah $ 3.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 69.30K. Suplai beredar OIK adalah 270.26M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.27M.

Riwayat Harga Space Nation (OIK) USD

Pantau perubahan harga Space Nation untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003489-2.98%
30 Days$ -0.01272-53.03%
60 Hari$ -0.02328-67.39%
90 Hari$ -0.0389-77.54%
Perubahan Harga Space Nation Hari Ini

Hari ini, OIK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0003489 (-2.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Space Nation 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01272 (-53.03%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Space Nation 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OIK terlihat mengalami perubahan $ -0.02328 (-67.39%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Space Nation 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0389 (-77.54%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Space Nation (OIK)?

Lihat halaman Riwayat Harga Space Nation sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Space Nation (OIK)

Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop.

At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.

Space Nation tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Space Nation Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OIK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Space Nation di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Space Nation dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Space Nation (USD)

Berapa nilai Space Nation (OIK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Space Nation (OIK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Space Nation.

Cek prediksi harga Space Nation sekarang!

Tokenomi Space Nation (OIK)

Memahami tokenomi Space Nation (OIK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OIK sekarang!

Cara membeli Space Nation (OIK)

Ingin mengetahui cara membeli Space Nation? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Space Nation di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Space Nation

Berapa nilai Space Nation (OIK) hari ini?
Harga live OIK dalam USD adalah 0.01127 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OIK ke USD saat ini?
Harga OIK ke USD saat ini adalah $ 0.01127. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Space Nation?
Kapitalisasi pasar OIK adalah $ 3.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OIK?
Suplai beredar OIK adalah 270.26M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OIK?
OIK mencapai harga ATH sebesar 0.1858532899761135 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OIK?
OIK mencapai harga ATL 0.013291617781540007 USD.
Berapa volume perdagangan OIK?
Volume perdagangan 24 jam live OIK adalah $ 69.30K USD.
Akankah harga OIK naik lebih tinggi tahun ini?
OIK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OIK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:47:59 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

