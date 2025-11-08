Prediksi Harga Pyth Network (PYTH) (USD)

Dapatkan prediksi harga Pyth Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan PYTH dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli PYTH

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Pyth Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.1072 $0.1072 $0.1072 +7.84% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Pyth Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Pyth Network (PYTH) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Pyth Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.1072 pada tahun 2025. Prediksi Harga Pyth Network (PYTH) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Pyth Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.112560 pada tahun 2026. Prediksi Harga Pyth Network (PYTH) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PYTH pada tahun 2027 adalah $ 0.118188 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Pyth Network (PYTH) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PYTH pada tahun 2028 adalah $ 0.124097 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Pyth Network (PYTH) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PYTH pada tahun 2029 adalah $ 0.130302 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Pyth Network (PYTH) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PYTH pada tahun 2030 adalah $ 0.136817 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Pyth Network (PYTH) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Pyth Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.222861. Prediksi Harga Pyth Network (PYTH) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Pyth Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.363017. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1072 0.00%

2026 $ 0.112560 5.00%

2027 $ 0.118188 10.25%

2028 $ 0.124097 15.76%

2029 $ 0.130302 21.55%

2030 $ 0.136817 27.63%

2031 $ 0.143658 34.01%

2032 $ 0.150841 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.158383 47.75%

2034 $ 0.166302 55.13%

2035 $ 0.174617 62.89%

2036 $ 0.183348 71.03%

2037 $ 0.192515 79.59%

2038 $ 0.202141 88.56%

2039 $ 0.212248 97.99%

2040 $ 0.222861 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Pyth Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.1072 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.107214 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.107302 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.107640 0.41% Prediksi Harga Pyth Network (PYTH) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PYTH pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.1072 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Pyth Network (PYTH) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PYTH, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.107214 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Pyth Network (PYTH) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PYTH, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.107302 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Pyth Network (PYTH) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PYTH adalah $0.107640 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Pyth Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.1072$ 0.1072 $ 0.1072 Perubahan Harga (24 Jam) +7.84% Kap. Pasar $ 615.82M$ 615.82M $ 615.82M Suplai Peredaran 5.75B 5.75B 5.75B Volume (24 Jam) $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Volume (24 Jam) -- Harga PYTH terbaru adalah $ 0.1072. Perubahan 24 jamnya sebesar +7.84%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 2.13M. Selanjutnya, suplai beredar PYTH adalah 5.75B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 615.82M. Lihat Harga PYTH Live

Cara Membeli Pyth Network (PYTH) Mencoba untuk membeli PYTH? Anda sekarang dapat membeli PYTH melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Pyth Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli PYTH Sekarang

Harga Lampau Pyth Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Pyth Network, harga Pyth Network saat ini adalah 0.1071USD. Suplai Pyth Network(PYTH) yang beredar adalah 0.00 PYTH , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $615.82M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.14% $ 0.013300 $ 0.1182 $ 0.0913

7 Hari -0.00% $ -0.000200 $ 0.1182 $ 0.0852

30 Days -0.33% $ -0.053299 $ 0.1607 $ 0.0473 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Pyth Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.013300 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.14% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Pyth Network trading pada harga tertinggi $0.1182 dan terendah $0.0852 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PYTH di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Pyth Network telah mengalami perubahan -0.33% , mencerminkan sekitar $-0.053299 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PYTH dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Pyth Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PYTH Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Pyth Network (PYTH )? Modul Prediksi Harga Pyth Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PYTH di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Pyth Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PYTH, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Pyth Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PYTH. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PYTH untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Pyth Network.

Mengapa Prediksi Harga PYTH Penting?

Prediksi Harga PYTH sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PYTH sekarang? Menurut prediksi Anda, PYTH akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PYTH bulan depan? Menurut alat prediksi harga Pyth Network (PYTH), prakiraan harga PYTH akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PYTH pada tahun 2026? Harga 1 Pyth Network (PYTH) hari ini adalah $0.1072 . Menurut modul prediksi di atas, PYTH akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PYTH pada tahun 2027? Pyth Network (PYTH) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PYTH pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PYTH pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Pyth Network (PYTH) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PYTH pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Pyth Network (PYTH) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PYTH pada tahun 2030? Harga 1 Pyth Network (PYTH) hari ini adalah $0.1072 . Menurut modul prediksi di atas, PYTH akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PYTH untuk tahun 2040? Pyth Network (PYTH) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PYTH pada tahun 2040. Daftar Sekarang