Apa yang dimaksud dengan Pyth Network (PYTH)

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world's largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Prediksi Harga Pyth Network (USD)

Berapa nilai Pyth Network (PYTH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pyth Network (PYTH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pyth Network.

Tokenomi Pyth Network (PYTH)

Memahami tokenomi Pyth Network (PYTH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PYTH sekarang!

Sumber Daya Pyth Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pyth Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pyth Network Berapa nilai Pyth Network (PYTH) hari ini? Harga live PYTH dalam USD adalah 0.091 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PYTH ke USD saat ini? $ 0.091 . Cobalah Harga PYTH ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Pyth Network? Kapitalisasi pasar PYTH adalah $ 523.25M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PYTH? Suplai beredar PYTH adalah 5.75B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PYTH? PYTH mencapai harga ATH sebesar 1.150148439943238 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PYTH? PYTH mencapai harga ATL 0.05634958524202685 USD . Berapa volume perdagangan PYTH? Volume perdagangan 24 jam live PYTH adalah $ 659.35K USD . Akankah harga PYTH naik lebih tinggi tahun ini? PYTH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PYTH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

