BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Pyth Network hari ini adalah 0.091 USD. Lacak informasi harga aktual PYTH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PYTH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Pyth Network hari ini adalah 0.091 USD. Lacak informasi harga aktual PYTH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PYTH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PYTH

Info Harga PYTH

Penjelasan PYTH

Whitepaper PYTH

Situs Web Resmi PYTH

Tokenomi PYTH

Prakiraan Harga PYTH

Riwayat PYTH

Panduan Membeli PYTH

Konverter PYTH ke Mata Uang Fiat

Spot PYTH

Futures USDT-M PYTH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Pyth Network

Harga Pyth Network(PYTH)

Harga Live 1 PYTH ke USD:

$0.091
$0.091$0.091
+1.44%1D
USD
Grafik Harga Live Pyth Network (PYTH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:26:01 (UTC+8)

Informasi Harga Pyth Network (PYTH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0877
$ 0.0877$ 0.0877
Low 24 Jam
$ 0.0952
$ 0.0952$ 0.0952
High 24 Jam

$ 0.0877
$ 0.0877$ 0.0877

$ 0.0952
$ 0.0952$ 0.0952

$ 1.150148439943238
$ 1.150148439943238$ 1.150148439943238

$ 0.05634958524202685
$ 0.05634958524202685$ 0.05634958524202685

+1.11%

+1.44%

-10.17%

-10.17%

Harga aktual Pyth Network (PYTH) adalah $ 0.091. Selama 24 jam terakhir, PYTH diperdagangkan antara low $ 0.0877 dan high $ 0.0952, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPYTH adalah $ 1.150148439943238, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05634958524202685.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PYTH telah berubah sebesar +1.11% selama 1 jam terakhir, +1.44% selama 24 jam, dan -10.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pyth Network (PYTH)

No.94

$ 523.25M
$ 523.25M$ 523.25M

$ 659.35K
$ 659.35K$ 659.35K

$ 910.00M
$ 910.00M$ 910.00M

5.75B
5.75B 5.75B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,982,983.824137
9,999,982,983.824137 9,999,982,983.824137

57.49%

0.01%

SOL

Kapitalisasi Pasar Pyth Network saat ini adalah $ 523.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 659.35K. Suplai beredar PYTH adalah 5.75B, dan total suplainya sebesar 9999982983.824137. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 910.00M.

Riwayat Harga Pyth Network (PYTH) USD

Pantau perubahan harga Pyth Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001292+1.44%
30 Days$ -0.0668-42.34%
60 Hari$ -0.0749-45.15%
90 Hari$ -0.0336-26.97%
Perubahan Harga Pyth Network Hari Ini

Hari ini, PYTH tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001292 (+1.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Pyth Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0668 (-42.34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Pyth Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PYTH terlihat mengalami perubahan $ -0.0749 (-45.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Pyth Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0336 (-26.97%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Pyth Network (PYTH)?

Lihat halaman Riwayat Harga Pyth Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Pyth Network (PYTH)

The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere.

Pyth Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pyth Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PYTH ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Pyth Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pyth Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pyth Network (USD)

Berapa nilai Pyth Network (PYTH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pyth Network (PYTH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pyth Network.

Cek prediksi harga Pyth Network sekarang!

Tokenomi Pyth Network (PYTH)

Memahami tokenomi Pyth Network (PYTH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PYTH sekarang!

Cara membeli Pyth Network (PYTH)

Ingin mengetahui cara membeli Pyth Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pyth Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PYTH ke Mata Uang Lokal

1 Pyth Network(PYTH) ke VND
2,394.665
1 Pyth Network(PYTH) ke AUD
A$0.14014
1 Pyth Network(PYTH) ke GBP
0.06916
1 Pyth Network(PYTH) ke EUR
0.07826
1 Pyth Network(PYTH) ke USD
$0.091
1 Pyth Network(PYTH) ke MYR
RM0.38038
1 Pyth Network(PYTH) ke TRY
3.83838
1 Pyth Network(PYTH) ke JPY
¥13.923
1 Pyth Network(PYTH) ke ARS
ARS$132.07467
1 Pyth Network(PYTH) ke RUB
7.39284
1 Pyth Network(PYTH) ke INR
8.06897
1 Pyth Network(PYTH) ke IDR
Rp1,516.66606
1 Pyth Network(PYTH) ke PHP
5.37082
1 Pyth Network(PYTH) ke EGP
￡E.4.30339
1 Pyth Network(PYTH) ke BRL
R$0.48685
1 Pyth Network(PYTH) ke CAD
C$0.12831
1 Pyth Network(PYTH) ke BDT
11.10291
1 Pyth Network(PYTH) ke NGN
130.93444
1 Pyth Network(PYTH) ke COP
$348.65831
1 Pyth Network(PYTH) ke ZAR
R.1.58158
1 Pyth Network(PYTH) ke UAH
3.82746
1 Pyth Network(PYTH) ke TZS
T.Sh.223.587
1 Pyth Network(PYTH) ke VES
Bs20.657
1 Pyth Network(PYTH) ke CLP
$85.813
1 Pyth Network(PYTH) ke PKR
Rs25.72024
1 Pyth Network(PYTH) ke KZT
47.86873
1 Pyth Network(PYTH) ke THB
฿2.9484
1 Pyth Network(PYTH) ke TWD
NT$2.82009
1 Pyth Network(PYTH) ke AED
د.إ0.33397
1 Pyth Network(PYTH) ke CHF
Fr0.0728
1 Pyth Network(PYTH) ke HKD
HK$0.70707
1 Pyth Network(PYTH) ke AMD
֏34.7984
1 Pyth Network(PYTH) ke MAD
.د.م0.8463
1 Pyth Network(PYTH) ke MXN
$1.69078
1 Pyth Network(PYTH) ke SAR
ريال0.34125
1 Pyth Network(PYTH) ke ETB
Br13.96759
1 Pyth Network(PYTH) ke KES
KSh11.75356
1 Pyth Network(PYTH) ke JOD
د.أ0.064519
1 Pyth Network(PYTH) ke PLN
0.33488
1 Pyth Network(PYTH) ke RON
лв0.4004
1 Pyth Network(PYTH) ke SEK
kr0.86996
1 Pyth Network(PYTH) ke BGN
лв0.15379
1 Pyth Network(PYTH) ke HUF
Ft30.42403
1 Pyth Network(PYTH) ke CZK
1.91828
1 Pyth Network(PYTH) ke KWD
د.ك0.027846
1 Pyth Network(PYTH) ke ILS
0.29757
1 Pyth Network(PYTH) ke BOB
Bs0.6279
1 Pyth Network(PYTH) ke AZN
0.1547
1 Pyth Network(PYTH) ke TJS
SM0.83902
1 Pyth Network(PYTH) ke GEL
0.24661
1 Pyth Network(PYTH) ke AOA
Kz83.0284
1 Pyth Network(PYTH) ke BHD
.د.ب0.034216
1 Pyth Network(PYTH) ke BMD
$0.091
1 Pyth Network(PYTH) ke DKK
kr0.58786
1 Pyth Network(PYTH) ke HNL
L2.39148
1 Pyth Network(PYTH) ke MUR
4.186
1 Pyth Network(PYTH) ke NAD
$1.58067
1 Pyth Network(PYTH) ke NOK
kr0.9282
1 Pyth Network(PYTH) ke NZD
$0.16107
1 Pyth Network(PYTH) ke PAB
B/.0.091
1 Pyth Network(PYTH) ke PGK
K0.38857
1 Pyth Network(PYTH) ke QAR
ر.ق0.33124
1 Pyth Network(PYTH) ke RSD
дин.9.24014
1 Pyth Network(PYTH) ke UZS
soʻm1,083.33316
1 Pyth Network(PYTH) ke ALL
L7.63217
1 Pyth Network(PYTH) ke ANG
ƒ0.16289
1 Pyth Network(PYTH) ke AWG
ƒ0.1638
1 Pyth Network(PYTH) ke BBD
$0.182
1 Pyth Network(PYTH) ke BAM
KM0.15379
1 Pyth Network(PYTH) ke BIF
Fr268.359
1 Pyth Network(PYTH) ke BND
$0.1183
1 Pyth Network(PYTH) ke BSD
$0.091
1 Pyth Network(PYTH) ke JMD
$14.59185
1 Pyth Network(PYTH) ke KHR
365.46146
1 Pyth Network(PYTH) ke KMF
Fr38.22
1 Pyth Network(PYTH) ke LAK
1,978.26083
1 Pyth Network(PYTH) ke LKR
රු27.74317
1 Pyth Network(PYTH) ke MDL
L1.55701
1 Pyth Network(PYTH) ke MGA
Ar409.9095
1 Pyth Network(PYTH) ke MOP
P0.728
1 Pyth Network(PYTH) ke MVR
1.4014
1 Pyth Network(PYTH) ke MWK
MK157.7121
1 Pyth Network(PYTH) ke MZN
MT5.81945
1 Pyth Network(PYTH) ke NPR
रु12.8947
1 Pyth Network(PYTH) ke PYG
645.372
1 Pyth Network(PYTH) ke RWF
Fr132.041
1 Pyth Network(PYTH) ke SBD
$0.74802
1 Pyth Network(PYTH) ke SCR
1.36955
1 Pyth Network(PYTH) ke SRD
$3.5035
1 Pyth Network(PYTH) ke SVC
$0.79534
1 Pyth Network(PYTH) ke SZL
L1.57976
1 Pyth Network(PYTH) ke TMT
m0.3185
1 Pyth Network(PYTH) ke TND
د.ت0.269269
1 Pyth Network(PYTH) ke TTD
$0.61607
1 Pyth Network(PYTH) ke UGX
Sh318.136
1 Pyth Network(PYTH) ke XAF
Fr51.688
1 Pyth Network(PYTH) ke XCD
$0.2457
1 Pyth Network(PYTH) ke XOF
Fr51.688
1 Pyth Network(PYTH) ke XPF
Fr9.373
1 Pyth Network(PYTH) ke BWP
P1.22395
1 Pyth Network(PYTH) ke BZD
$0.18291
1 Pyth Network(PYTH) ke CVE
$8.72144
1 Pyth Network(PYTH) ke DJF
Fr16.107
1 Pyth Network(PYTH) ke DOP
$5.85221
1 Pyth Network(PYTH) ke DZD
د.ج11.87914
1 Pyth Network(PYTH) ke FJD
$0.20748
1 Pyth Network(PYTH) ke GNF
Fr791.245
1 Pyth Network(PYTH) ke GTQ
Q0.69706
1 Pyth Network(PYTH) ke GYD
$19.03356
1 Pyth Network(PYTH) ke ISK
kr11.466

Sumber Daya Pyth Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pyth Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Pyth Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pyth Network

Berapa nilai Pyth Network (PYTH) hari ini?
Harga live PYTH dalam USD adalah 0.091 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PYTH ke USD saat ini?
Harga PYTH ke USD saat ini adalah $ 0.091. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pyth Network?
Kapitalisasi pasar PYTH adalah $ 523.25M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PYTH?
Suplai beredar PYTH adalah 5.75B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PYTH?
PYTH mencapai harga ATH sebesar 1.150148439943238 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PYTH?
PYTH mencapai harga ATL 0.05634958524202685 USD.
Berapa volume perdagangan PYTH?
Volume perdagangan 24 jam live PYTH adalah $ 659.35K USD.
Akankah harga PYTH naik lebih tinggi tahun ini?
PYTH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PYTH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:26:01 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Pyth Network (PYTH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PYTH ke USD

Jumlah

PYTH
PYTH
USD
USD

1 PYTH = 0.091 USD

Perdagangkan PYTH

PYTH/USDT
$0.091
$0.091$0.091
+1.56%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,275.39
$101,275.39$101,275.39

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.90
$3,319.90$3,319.90

+0.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.14
$156.14$156.14

+0.14%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1162
$1.1162$1.1162

+30.09%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,275.39
$101,275.39$101,275.39

-0.71%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.90
$3,319.90$3,319.90

+0.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.14
$156.14$156.14

+0.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2207
$2.2207$2.2207

-0.61%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0286
$1.0286$1.0286

+1.23%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.81
$30.81$30.81

+105.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1123
$0.1123$0.1123

+124.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004038
$0.0004038$0.0004038

+169.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013334
$0.013334$0.013334

+1,233.40%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.614
$4.614$4.614

+361.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008275
$0.008275$0.008275

+287.76%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1123
$0.1123$0.1123

+124.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002276
$0.0000002276$0.0000002276

+51.73%