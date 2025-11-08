Prediksi Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) (USD)

Dapatkan prediksi harga PROJECT RESCUE untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan RESCUE dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli RESCUE

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga PROJECT RESCUE % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.1882 $0.1882 $0.1882 +2.28% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga PROJECT RESCUE untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, PROJECT RESCUE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.1882 pada tahun 2025. Prediksi Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, PROJECT RESCUE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.19761 pada tahun 2026. Prediksi Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan RESCUE pada tahun 2027 adalah $ 0.207490 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan RESCUE pada tahun 2028 adalah $ 0.217865 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RESCUE pada tahun 2029 adalah $ 0.228758 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RESCUE pada tahun 2030 adalah $ 0.240196 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga PROJECT RESCUE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.391254. Prediksi Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga PROJECT RESCUE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.637311. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.1882 0.00%

2026 $ 0.19761 5.00%

2027 $ 0.207490 10.25%

2028 $ 0.217865 15.76%

2029 $ 0.228758 21.55%

2030 $ 0.240196 27.63%

2031 $ 0.252205 34.01%

2032 $ 0.264816 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.278057 47.75%

2034 $ 0.291959 55.13%

2035 $ 0.306557 62.89%

2036 $ 0.321885 71.03%

2037 $ 0.337980 79.59%

2038 $ 0.354879 88.56%

2039 $ 0.372623 97.99%

2040 $ 0.391254 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga PROJECT RESCUE Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.1882 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.188225 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.188380 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.188973 0.41% Prediksi Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk RESCUE pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.1882 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk RESCUE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.188225 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk RESCUE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.188380 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk RESCUE adalah $0.188973 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga PROJECT RESCUE Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.1882$ 0.1882 $ 0.1882 Perubahan Harga (24 Jam) +2.28% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 72.12K$ 72.12K $ 72.12K Volume (24 Jam) -- Harga RESCUE terbaru adalah $ 0.1882. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.28%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 72.12K. Selanjutnya, suplai beredar RESCUE adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga RESCUE Live

Cara Membeli PROJECT RESCUE (RESCUE) Mencoba untuk membeli RESCUE? Anda sekarang dapat membeli RESCUE melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli PROJECT RESCUE dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli RESCUE Sekarang

Harga Lampau PROJECT RESCUE Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live PROJECT RESCUE, harga PROJECT RESCUE saat ini adalah 0.188USD. Suplai PROJECT RESCUE(RESCUE) yang beredar adalah 0.00 RESCUE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.02% $ 0.003099 $ 0.1903 $ 0.1801

7 Hari -0.11% $ -0.0247 $ 0.2144 $ 0.1774

30 Days 0.25% $ 0.037700 $ 0.2216 $ 0.1438 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, PROJECT RESCUE telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.003099 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.02% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, PROJECT RESCUE trading pada harga tertinggi $0.2144 dan terendah $0.1774 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.11% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut RESCUE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, PROJECT RESCUE telah mengalami perubahan 0.25% , mencerminkan sekitar $0.037700 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa RESCUE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga PROJECT RESCUE lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga RESCUE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga PROJECT RESCUE (RESCUE )? Modul Prediksi Harga PROJECT RESCUE adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga RESCUE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap PROJECT RESCUE pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan RESCUE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga PROJECT RESCUE. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan RESCUE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum RESCUE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan PROJECT RESCUE.

Mengapa Prediksi Harga RESCUE Penting?

Prediksi Harga RESCUE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi RESCUE sekarang? Menurut prediksi Anda, RESCUE akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga RESCUE bulan depan? Menurut alat prediksi harga PROJECT RESCUE (RESCUE), prakiraan harga RESCUE akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 RESCUE pada tahun 2026? Harga 1 PROJECT RESCUE (RESCUE) hari ini adalah $0.1882 . Menurut modul prediksi di atas, RESCUE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga RESCUE pada tahun 2027? PROJECT RESCUE (RESCUE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 RESCUE pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga RESCUE pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PROJECT RESCUE (RESCUE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga RESCUE pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PROJECT RESCUE (RESCUE) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 RESCUE pada tahun 2030? Harga 1 PROJECT RESCUE (RESCUE) hari ini adalah $0.1882 . Menurut modul prediksi di atas, RESCUE akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga RESCUE untuk tahun 2040? PROJECT RESCUE (RESCUE) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 RESCUE pada tahun 2040. Daftar Sekarang