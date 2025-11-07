BursaDEX+
Harga live PROJECT RESCUE hari ini adalah 0.1843 USD. Lacak informasi harga aktual RESCUE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RESCUE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RESCUE

Info Harga RESCUE

Penjelasan RESCUE

Whitepaper RESCUE

Situs Web Resmi RESCUE

Tokenomi RESCUE

Prakiraan Harga RESCUE

Riwayat RESCUE

Panduan Membeli RESCUE

Konverter RESCUE ke Mata Uang Fiat

Logo PROJECT RESCUE

Harga PROJECT RESCUE(RESCUE)

Harga Live 1 RESCUE ke USD:

$0.1843
-0.27%1D
USD
Grafik Harga Live PROJECT RESCUE (RESCUE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:28:59 (UTC+8)

Informasi Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1835
Low 24 Jam
$ 0.1881
High 24 Jam

$ 0.1835
$ 0.1881
$ 0.8680709587324534
$ 0.009358123976666423
-0.17%

-0.27%

-14.80%

-14.80%

Harga aktual PROJECT RESCUE (RESCUE) adalah $ 0.1843. Selama 24 jam terakhir, RESCUE diperdagangkan antara low $ 0.1835 dan high $ 0.1881, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRESCUE adalah $ 0.8680709587324534, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.009358123976666423.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RESCUE telah berubah sebesar -0.17% selama 1 jam terakhir, -0.27% selama 24 jam, dan -14.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PROJECT RESCUE (RESCUE)

No.5351

$ 0.00
$ 76.89K
$ 18.43M
0.00
100,000,000
35,458,333
0.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar PROJECT RESCUE saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 76.89K. Suplai beredar RESCUE adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 35458333. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.43M.

Riwayat Harga PROJECT RESCUE (RESCUE) USD

Pantau perubahan harga PROJECT RESCUE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000499-0.27%
30 Days$ +0.0333+22.05%
60 Hari$ -0.1673-47.59%
90 Hari$ -0.0642-25.84%
Perubahan Harga PROJECT RESCUE Hari Ini

Hari ini, RESCUE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000499 (-0.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PROJECT RESCUE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0333 (+22.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PROJECT RESCUE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RESCUE terlihat mengalami perubahan $ -0.1673 (-47.59%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PROJECT RESCUE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0642 (-25.84%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PROJECT RESCUE (RESCUE)?

Lihat halaman Riwayat Harga PROJECT RESCUE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue menggabungkan keahlian tanggap bencana selama puluhan tahun dengan teknologi blockchain mutakhir dan keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk memperkenalkan $RESCUE, sebuah token yang: Mendukung operasi penyelamatan global dan upaya kesiapsiagaan bencana. Memberdayakan individu untuk berinvestasi dalam inisiatif dunia nyata yang berdampak dengan tujuan untuk membangun komunitas yang lebih aman dan lebih tangguh. Membina komunitas global yang disatukan oleh visi keselamatan dan ketahanan.

PROJECT RESCUE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PROJECT RESCUE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RESCUE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PROJECT RESCUE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PROJECT RESCUE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PROJECT RESCUE (USD)

Berapa nilai PROJECT RESCUE (RESCUE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PROJECT RESCUE (RESCUE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PROJECT RESCUE.

Cek prediksi harga PROJECT RESCUE sekarang!

Tokenomi PROJECT RESCUE (RESCUE)

Memahami tokenomi PROJECT RESCUE (RESCUE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RESCUE sekarang!

Cara membeli PROJECT RESCUE (RESCUE)

Ingin mengetahui cara membeli PROJECT RESCUE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PROJECT RESCUE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RESCUE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya PROJECT RESCUE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PROJECT RESCUE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi PROJECT RESCUE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PROJECT RESCUE

Berapa nilai PROJECT RESCUE (RESCUE) hari ini?
Harga live RESCUE dalam USD adalah 0.1843 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RESCUE ke USD saat ini?
Harga RESCUE ke USD saat ini adalah $ 0.1843. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PROJECT RESCUE?
Kapitalisasi pasar RESCUE adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RESCUE?
Suplai beredar RESCUE adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RESCUE?
RESCUE mencapai harga ATH sebesar 0.8680709587324534 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RESCUE?
RESCUE mencapai harga ATL 0.009358123976666423 USD.
Berapa volume perdagangan RESCUE?
Volume perdagangan 24 jam live RESCUE adalah $ 76.89K USD.
Akankah harga RESCUE naik lebih tinggi tahun ini?
RESCUE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RESCUE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting PROJECT RESCUE (RESCUE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

