Prediksi Harga SatLayer (SLAY) (USD)

Dapatkan prediksi harga SatLayer untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan SLAY dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga SatLayer % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.007374 $0.007374 $0.007374 +3.52% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga SatLayer untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga SatLayer (SLAY) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, SatLayer berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007374 pada tahun 2025. Prediksi Harga SatLayer (SLAY) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, SatLayer berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007742 pada tahun 2026. Prediksi Harga SatLayer (SLAY) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SLAY pada tahun 2027 adalah $ 0.008129 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga SatLayer (SLAY) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan SLAY pada tahun 2028 adalah $ 0.008536 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga SatLayer (SLAY) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SLAY pada tahun 2029 adalah $ 0.008963 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga SatLayer (SLAY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SLAY pada tahun 2030 adalah $ 0.009411 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga SatLayer (SLAY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga SatLayer berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.015330. Prediksi Harga SatLayer (SLAY) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga SatLayer berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.024970. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.007374 0.00%

2026 $ 0.007742 5.00%

2027 $ 0.008129 10.25%

2028 $ 0.008536 15.76%

2029 $ 0.008963 21.55%

2030 $ 0.009411 27.63%

2031 $ 0.009881 34.01%

2032 $ 0.010375 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.010894 47.75%

2034 $ 0.011439 55.13%

2035 $ 0.012011 62.89%

2036 $ 0.012612 71.03%

2037 $ 0.013242 79.59%

2038 $ 0.013904 88.56%

2039 $ 0.014600 97.99%

2040 $ 0.015330 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga SatLayer Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.007374 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.007375 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.007381 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.007404 0.41% Prediksi Harga SatLayer (SLAY) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SLAY pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.007374 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga SatLayer (SLAY) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk SLAY, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007375 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga SatLayer (SLAY) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk SLAY, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007381 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga SatLayer (SLAY) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SLAY adalah $0.007404 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga SatLayer Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.007374$ 0.007374 $ 0.007374 Perubahan Harga (24 Jam) +3.52% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 57.23K$ 57.23K $ 57.23K Volume (24 Jam) -- Harga SLAY terbaru adalah $ 0.007374. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.52%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 57.23K. Selanjutnya, suplai beredar SLAY adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga SLAY Live

Harga Lampau SatLayer Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live SatLayer, harga SatLayer saat ini adalah 0.007374USD. Suplai SatLayer(SLAY) yang beredar adalah 0.00 SLAY , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000223 $ 0.007456 $ 0.00708

7 Hari -0.34% $ -0.003946 $ 0.01211 $ 0.00708

30 Days -0.69% $ -0.016756 $ 0.02436 $ 0.00708 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, SatLayer telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000223 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, SatLayer trading pada harga tertinggi $0.01211 dan terendah $0.00708 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.34% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SLAY di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, SatLayer telah mengalami perubahan -0.69% , mencerminkan sekitar $-0.016756 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SLAY dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga SatLayer lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SLAY Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga SatLayer (SLAY )? Modul Prediksi Harga SatLayer adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SLAY di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap SatLayer pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SLAY, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga SatLayer. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SLAY. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SLAY untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan SatLayer.

Mengapa Prediksi Harga SLAY Penting?

Prediksi Harga SLAY sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SLAY sekarang? Menurut prediksi Anda, SLAY akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SLAY bulan depan? Menurut alat prediksi harga SatLayer (SLAY), prakiraan harga SLAY akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SLAY pada tahun 2026? Harga 1 SatLayer (SLAY) hari ini adalah $0.007374 . Menurut modul prediksi di atas, SLAY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga SLAY pada tahun 2027? SatLayer (SLAY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SLAY pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga SLAY pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, SatLayer (SLAY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SLAY pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, SatLayer (SLAY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 SLAY pada tahun 2030? Harga 1 SatLayer (SLAY) hari ini adalah $0.007374 . Menurut modul prediksi di atas, SLAY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SLAY untuk tahun 2040? SatLayer (SLAY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SLAY pada tahun 2040.