Tokenomi SatLayer (SLAY)
Tokenomi & Analisis Harga SatLayer (SLAY)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk SatLayer (SLAY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi SatLayer (SLAY)
Sistem keuangan baru yang dibangun di atas Bitcoin: SatLayer adalah lapisan ekonomi untuk Bitcoin, menjadikan aset terbaik kini sepenuhnya dapat diprogram. Bitcoin bukan lagi emas yang menganggur. SatLayer memanfaatkan primitif restaking untuk mengembangkan Bitcoin menjadi aset cadangan aktif, yang menambatkan sistem DeFi dan RWA yang aman dan hemat modal. Sebagai mitra restaking Bitcoin untuk Sui dan Berachain — dan mitra restaking eksklusif Babylon Labs — SatLayer berkolaborasi dengan proyek-proyek penghasil pendapatan teratas untuk mengembangkan kasus penggunaan seperti asuransi on-chain dan likuiditas, yang mendorong imbal hasil yang nyata dan berkelanjutan.
Tokenomi SatLayer (SLAY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi SatLayer (SLAY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token SLAY yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token SLAY yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi SLAY, jelajahi harga live token SLAY!
Cara Membeli SLAY
Tertarik untuk menambahkan SatLayer (SLAY) ke portofolio Anda?
Riwayat Harga SatLayer (SLAY)
Menganalisis riwayat harga SLAY membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga SLAY
Ingin mengetahui arah SLAY? Halaman prediksi harga SLAY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
