Prediksi Harga SoFi Technologies (SOFION) (USD)

Dapatkan prediksi harga SoFi Technologies untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan SOFION dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga SoFi Technologies % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $26.13 $26.13 $26.13 -0.98% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga SoFi Technologies untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga SoFi Technologies (SOFION) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, SoFi Technologies kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 26.13 pada tahun 2026. Prediksi Harga SoFi Technologies (SOFION) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, SoFi Technologies kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 27.4365 pada tahun 2027. Prediksi Harga SoFi Technologies (SOFION) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, SOFION diproyeksikan mencapai $ 28.8083 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga SoFi Technologies (SOFION) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, SOFION diproyeksikan mencapai $ 30.2487 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga SoFi Technologies (SOFION) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target SOFION pada tahun 2030 adalah $ 31.7611 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga SoFi Technologies (SOFION) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga SoFi Technologies berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 51.7356. Prediksi Harga SoFi Technologies (SOFION) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga SoFi Technologies berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 84.2718. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 26.13 0.00%

2027 $ 27.4365 5.00%

2028 $ 28.8083 10.25%

2029 $ 30.2487 15.76%

2030 $ 31.7611 21.55%

2031 $ 33.3492 27.63%

2032 $ 35.0166 34.01%

2033 $ 36.7675 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 38.6059 47.75%

2035 $ 40.5362 55.13%

2036 $ 42.5630 62.89%

2037 $ 44.6911 71.03%

2038 $ 46.9257 79.59%

2039 $ 49.2720 88.56%

2040 $ 51.7356 97.99%

2050 $ 84.2718 222.51% Prediksi Harga SoFi Technologies Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 17, 2026(Hari ini) $ 26.13 0.00%

January 18, 2026(Besok) $ 26.1335 0.01%

January 24, 2026(Minggu Ini) $ 26.1550 0.10%

February 16, 2026(30 Days) $ 26.2373 0.41% Prediksi Harga SoFi Technologies (SOFION) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SOFION pada January 17, 2026(Hari ini) , adalah $26.13 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga SoFi Technologies (SOFION) Besok Untuk January 18, 2026(Besok), prediksi harga untuk SOFION, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $26.1335 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga SoFi Technologies (SOFION) Minggu Ini Pada January 24, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk SOFION, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $26.1550 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga SoFi Technologies (SOFION) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SOFION adalah $26.2373 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga SoFi Technologies Saat Ini Harga Saat Ini $ 26.13$ 26.13 $ 26.13 Perubahan Harga (24 Jam) -0.98% Kap. Pasar $ 279.95$ 279.95 $ 279.95 Suplai Peredaran 10.71 10.71 10.71 Volume (24 Jam) $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volume (24 Jam) -- Harga SOFION terbaru adalah $ 26.13. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.98%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.15M. Selanjutnya, suplai beredar SOFION adalah 10.71 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 279.95. Lihat Harga SOFION Live

Harga Lampau SoFi Technologies Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live SoFi Technologies, harga SoFi Technologies saat ini adalah 26.14USD. Suplai SoFi Technologies(SOFION) yang beredar adalah 10.71 SOFION , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $279.95 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.359999 $ 26.77 $ 26.03

7 Hari 0.31% $ 6.1200 $ 27.32 $ 20

30 Days 0.31% $ 6.1200 $ 27.32 $ 20 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, SoFi Technologies telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.359999 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, SoFi Technologies trading pada harga tertinggi $27.32 dan terendah $20 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.31% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SOFION di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, SoFi Technologies telah mengalami perubahan 0.31% , mencerminkan sekitar $6.1200 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SOFION dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga SoFi Technologies lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SOFION Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga SoFi Technologies (SOFION )? Modul Prediksi Harga SoFi Technologies adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SOFION di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap SoFi Technologies pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SOFION, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga SoFi Technologies. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SOFION. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SOFION untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan SoFi Technologies.

Mengapa Prediksi Harga SOFION Penting?

Prediksi Harga SOFION sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SOFION sekarang? Menurut prediksi Anda, SOFION akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SOFION bulan depan? Menurut alat prediksi harga SoFi Technologies (SOFION), prakiraan harga SOFION akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SOFION pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 SoFi Technologies (SOFION) adalah $26.13 . Berdasarkan model prediksi di atas, SOFION diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga SOFION di tahun 2028? SoFi Technologies (SOFION) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per SOFION pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SOFION di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, SoFi Technologies (SOFION) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga SOFION di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, SoFi Technologies (SOFION) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SOFION untuk tahun 2040? SoFi Technologies (SOFION) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SOFION pada tahun 2040.