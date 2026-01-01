BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live SoFi Technologies hari ini adalah 26.06 USD. Kapitalisasi pasar SOFION adalah 279.0914596106 USD. Lacak informasi harga aktual SOFION ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live SoFi Technologies hari ini adalah 26.06 USD. Kapitalisasi pasar SOFION adalah 279.0914596106 USD. Lacak informasi harga aktual SOFION ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SOFION

Info Harga SOFION

Penjelasan SOFION

Situs Web Resmi SOFION

Tokenomi SOFION

Prakiraan Harga SOFION

Riwayat SOFION

Panduan Membeli SOFION

Konverter SOFION ke Mata Uang Fiat

Spot SOFION

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo SoFi Technologies

Harga SoFi Technologies(SOFION)

Harga Live 1 SOFION ke USD:

$26.06
$26.06$26.06
-1.25%1D
USD
Grafik Harga Live SoFi Technologies (SOFION)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:46:27 (UTC+8)

Harga SoFi Technologies Hari Ini

Harga live SoFi Technologies (SOFION) hari ini adalah $ 26.06, dengan perubahan 1.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOFION ke USD saat ini adalah $ 26.06 per SOFION.

SoFi Technologies saat ini berada di peringkat #3651 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 279.09, dengan suplai yang beredar 10.71 SOFION. Selama 24 jam terakhir, SOFION diperdagangkan antara $ 26.03 (low) dan $ 26.77 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 28.28337145513217, sementara all-time low aset ini adalah $ 26.111913640013036.

Dalam kinerja jangka pendek, SOFION bergerak -0.80% dalam satu jam terakhir dan +30.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.17M.

Informasi Pasar SoFi Technologies (SOFION)

No.3651

$ 279.09
$ 279.09$ 279.09

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

$ 1.69K
$ 1.69K$ 1.69K

10.71
10.71 10.71

64.73813161
64.73813161 64.73813161

ETH

Kapitalisasi Pasar SoFi Technologies saat ini adalah $ 279.09, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.17M. Suplai beredar SOFION adalah 10.71, dan total suplainya sebesar 64.73813161. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.69K.

Riwayat Harga SoFi Technologies USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 26.03
$ 26.03$ 26.03
Low 24 Jam
$ 26.77
$ 26.77$ 26.77
High 24 Jam

$ 26.03
$ 26.03$ 26.03

$ 26.77
$ 26.77$ 26.77

$ 28.28337145513217
$ 28.28337145513217$ 28.28337145513217

$ 26.111913640013036
$ 26.111913640013036$ 26.111913640013036

-0.80%

-1.25%

+30.30%

+30.30%

Riwayat Harga SoFi Technologies (SOFION) USD

Pantau perubahan harga SoFi Technologies untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.3299-1.25%
30 Days$ +6.06+30.30%
60 Hari$ +6.06+30.30%
90 Hari$ +6.06+30.30%
Perubahan Harga SoFi Technologies Hari Ini

Hari ini, SOFION tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.3299 (-1.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SoFi Technologies 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +6.06 (+30.30%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SoFi Technologies 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SOFION terlihat mengalami perubahan $ +6.06 (+30.30%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SoFi Technologies 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +6.06 (+30.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SoFi Technologies (SOFION)?

Lihat halaman Riwayat Harga SoFi Technologies sekarang.

Analisis AI untuk SoFi Technologies

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk SoFi Technologies, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga SoFi Technologies?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga saham SoFi Technologies:

1. Kinerja keuangan – laba kuartalan, pertumbuhan pendapatan, dan metrik profitabilitas
2. Pertumbuhan pengguna – akuisisi anggota baru dan tingkat interaksi pengguna dengan platform
3. Lingkungan suku bunga – memengaruhi margin pinjaman dan biaya pinjaman
4. Perubahan regulasi – peraturan perbankan dan persyaratan kepatuhan fintech
5. Sentimen pasar terhadap saham fintech dan perusahaan bertumbuh
6. Persaingan dari bank tradisional dan platform fintech lainnya
7. Keberhasilan ekspansi produk – penawaran baru seperti layanan perbankan, investasi, dan asuransi

Mengapa orang ingin tahu harga SoFi Technologies hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga SoFi Technologies hari ini karena mereka sedang memantau kinerja investasi mereka, membuat keputusan beli/jual, atau mempertimbangkan titik masuk. Sebagai saham fintech dengan eksposur kripto, SOFI menarik para pedagang yang memantau volatilitas harian untuk mencari peluang keuntungan serta para investor jangka panjang.

Prediksi Harga untuk SoFi Technologies

Prediksi Harga SoFi Technologies (SOFION) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SOFION pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga SoFi Technologies (SOFION) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga SoFi Technologies berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga SoFi Technologies yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SOFION pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga SoFi Technologies.

Cara membeli & berinvestasi SoFi Technologies di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan SoFi Technologies? Pembelian SOFION dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli SoFi Technologies. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian SoFi Technologies (SOFION) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari 10.71 token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan SoFi Technologies akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli SoFi Technologies (SOFION)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan SoFi Technologies

Dengan memiliki SoFi Technologies, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli SoFi Technologies (SOFION) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan SoFi Technologies (SOFION)

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

Sumber Daya SoFi Technologies

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SoFi Technologies, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi SoFi Technologies
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SoFi Technologies

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:46:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SoFi Technologies (SOFION)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

SoFi Technologies Berita Populer

Grant Cardone Bertaruh pada Real Estat Bitcoin saat Trump Merencanakan Perombakan Perumahan — Apa yang Diharapkan

Grant Cardone Bertaruh pada Real Estat Bitcoin saat Trump Merencanakan Perombakan Perumahan — Apa yang Diharapkan

January 17, 2026
Harga Ethereum Mencapai Zona Kunci vs. Bitcoin—Apakah Rotasi Altcoin Akhirnya Dimulai?

Harga Ethereum Mencapai Zona Kunci vs. Bitcoin—Apakah Rotasi Altcoin Akhirnya Dimulai?

January 17, 2026
CEO Galaxy Novogratz Mendesak Kemajuan Saat Coinbase Menolak RUU Kripto

CEO Galaxy Novogratz Mendesak Kemajuan Saat Coinbase Menolak RUU Kripto

January 17, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi SoFi Technologies Selengkapnya

SOFION USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada SOFION dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures SOFION USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar SoFi Technologies (SOFION) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SoFi Technologies secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SOFION/USDT
$26.06
$26.06$26.06
-1.28%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Monero

Monero

XMR
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company

KOON

$71.08
$71.08$71.08

+18.46%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.26
$11.26$11.26

+87.66%

Super Micro Computer

Super Micro Computer

SMCION

$32.78
$32.78$32.78

+63.90%

Chipotle

Chipotle

CMGON

$40.15
$40.15$40.15

+33.83%

US Aggregate Bond

US Aggregate Bond

AGGON

$101.74
$101.74$101.74

+13.04%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

IIICC

IIICC

IIICC

$0.0000017800
$0.0000017800$0.0000017800

+456.25%

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0000000005920
$0.0000000005920$0.0000000005920

+384.05%

IdleTradeX

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.00000007598
$0.00000007598$0.00000007598

+148.78%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.26
$11.26$11.26

+87.66%

Super Micro Computer

Super Micro Computer

SMCION

$32.78
$32.78$32.78

+63.90%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SOFION ke USD

Jumlah

SOFION
SOFION
USD
USD

1 SOFION = 26.06 USD