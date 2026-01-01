Harga SoFi Technologies Hari Ini

Harga live SoFi Technologies (SOFION) hari ini adalah $ 26.06, dengan perubahan 1.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOFION ke USD saat ini adalah $ 26.06 per SOFION.

SoFi Technologies saat ini berada di peringkat #3651 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 279.09, dengan suplai yang beredar 10.71 SOFION. Selama 24 jam terakhir, SOFION diperdagangkan antara $ 26.03 (low) dan $ 26.77 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 28.28337145513217, sementara all-time low aset ini adalah $ 26.111913640013036.

Dalam kinerja jangka pendek, SOFION bergerak -0.80% dalam satu jam terakhir dan +30.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.17M.

Informasi Pasar SoFi Technologies (SOFION)

Peringkat No.3651 Kapitalisasi Pasar $ 279.09$ 279.09 $ 279.09 Volume (24 Jam) $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.69K$ 1.69K $ 1.69K Suplai Peredaran 10.71 10.71 10.71 Total Suplai 64.73813161 64.73813161 64.73813161 Blockchain Publik ETH

