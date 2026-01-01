Prediksi Harga SoundHound AI (SOUNON) (USD)

Dapatkan prediksi harga SoundHound AI untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan SOUNON dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli SOUNON

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga SoundHound AI % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $11.14 $11.14 $11.14 +39.25% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga SoundHound AI untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga SoundHound AI (SOUNON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, SoundHound AI kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 11.14 pada tahun 2026. Prediksi Harga SoundHound AI (SOUNON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, SoundHound AI kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 11.6970 pada tahun 2027. Prediksi Harga SoundHound AI (SOUNON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, SOUNON diproyeksikan mencapai $ 12.2818 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga SoundHound AI (SOUNON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, SOUNON diproyeksikan mencapai $ 12.8959 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga SoundHound AI (SOUNON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target SOUNON pada tahun 2030 adalah $ 13.5407 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga SoundHound AI (SOUNON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga SoundHound AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 22.0564. Prediksi Harga SoundHound AI (SOUNON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga SoundHound AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 35.9276. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 11.14 0.00%

2027 $ 11.6970 5.00%

2028 $ 12.2818 10.25%

2029 $ 12.8959 15.76%

2030 $ 13.5407 21.55%

2031 $ 14.2177 27.63%

2032 $ 14.9286 34.01%

2033 $ 15.6750 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 16.4588 47.75%

2035 $ 17.2817 55.13%

2036 $ 18.1458 62.89%

2037 $ 19.0531 71.03%

2038 $ 20.0058 79.59%

2039 $ 21.0061 88.56%

2040 $ 22.0564 97.99%

2050 $ 35.9276 222.51% Prediksi Harga SoundHound AI Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 17, 2026(Hari ini) $ 11.14 0.00%

January 18, 2026(Besok) $ 11.1415 0.01%

January 24, 2026(Minggu Ini) $ 11.1506 0.10%

February 16, 2026(30 Days) $ 11.1857 0.41% Prediksi Harga SoundHound AI (SOUNON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk SOUNON pada January 17, 2026(Hari ini) , adalah $11.14 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga SoundHound AI (SOUNON) Besok Untuk January 18, 2026(Besok), prediksi harga untuk SOUNON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $11.1415 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga SoundHound AI (SOUNON) Minggu Ini Pada January 24, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk SOUNON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $11.1506 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga SoundHound AI (SOUNON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk SOUNON adalah $11.1857 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga SoundHound AI Saat Ini Harga Saat Ini $ 11.14$ 11.14 $ 11.14 Perubahan Harga (24 Jam) +39.25% Kap. Pasar $ 22.24$ 22.24 $ 22.24 Suplai Peredaran 2.00 2.00 2.00 Volume (24 Jam) $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Volume (24 Jam) -- Harga SOUNON terbaru adalah $ 11.14. Perubahan 24 jamnya sebesar +39.25%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 2.67M. Selanjutnya, suplai beredar SOUNON adalah 2.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 22.24. Lihat Harga SOUNON Live

Cara Membeli SoundHound AI (SOUNON) Mencoba untuk membeli SOUNON? Anda sekarang dapat membeli SOUNON melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli SoundHound AI dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli SOUNON Sekarang

Harga Lampau SoundHound AI Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live SoundHound AI, harga SoundHound AI saat ini adalah 11.12USD. Suplai SoundHound AI(SOUNON) yang beredar adalah 2.00 SOUNON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $22.24 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.39% $ 3.1300 $ 11.47 $ 8

7 Hari 0.39% $ 3.1300 $ 11.47 $ 8

30 Days 0.39% $ 3.1300 $ 11.47 $ 8 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, SoundHound AI telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $3.1300 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.39% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, SoundHound AI trading pada harga tertinggi $11.47 dan terendah $8 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.39% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut SOUNON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, SoundHound AI telah mengalami perubahan 0.39% , mencerminkan sekitar $3.1300 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa SOUNON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga SoundHound AI lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga SOUNON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga SoundHound AI (SOUNON )? Modul Prediksi Harga SoundHound AI adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga SOUNON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap SoundHound AI pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan SOUNON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga SoundHound AI. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan SOUNON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum SOUNON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan SoundHound AI.

Mengapa Prediksi Harga SOUNON Penting?

Prediksi Harga SOUNON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi SOUNON sekarang? Menurut prediksi Anda, SOUNON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga SOUNON bulan depan? Menurut alat prediksi harga SoundHound AI (SOUNON), prakiraan harga SOUNON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 SOUNON pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 SoundHound AI (SOUNON) adalah $11.14 . Berdasarkan model prediksi di atas, SOUNON diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga SOUNON di tahun 2028? SoundHound AI (SOUNON) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per SOUNON pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga SOUNON di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, SoundHound AI (SOUNON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga SOUNON di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, SoundHound AI (SOUNON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga SOUNON untuk tahun 2040? SoundHound AI (SOUNON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 SOUNON pada tahun 2040. Daftar Sekarang