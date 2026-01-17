Tokenomi SoundHound AI (SOUNON)

Tokenomi SoundHound AI (SOUNON)

Telusuri wawasan utama tentang SoundHound AI (SOUNON), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 05:14:46 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga SoundHound AI (SOUNON)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk SoundHound AI (SOUNON), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 22.28
$ 22.28$ 22.28
Total Suplai:
$ 2.00
$ 2.00$ 2.00
Suplai yang Beredar:
$ 2.00
$ 2.00$ 2.00
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 22.28
$ 22.28$ 22.28
All-Time High:
$ 11.47
$ 11.47$ 11.47
All-Time Low:
$ 10.871723512047659
$ 10.871723512047659$ 10.871723512047659
Harga Saat Ini:
$ 11.14
$ 11.14$ 11.14

Informasi SoundHound AI (SOUNON)

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

Situs Web Resmi:
https://app.ondo.finance/assets/SOUNon
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0x966db065199a3edea2228c6e5eb6ac49ff251acc

Tokenomi SoundHound AI (SOUNON): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi SoundHound AI (SOUNON) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token SOUNON yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token SOUNON yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi SOUNON, jelajahi harga live token SOUNON!

Cara Membeli SOUNON

Tertarik untuk menambahkan SoundHound AI (SOUNON) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli SOUNON, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga SoundHound AI (SOUNON)

Menganalisis riwayat harga SOUNON membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga SOUNON

Ingin mengetahui arah SOUNON? Halaman prediksi harga SOUNON kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi