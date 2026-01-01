Harga SoundHound AI Hari Ini

Harga live SoundHound AI (SOUNON) hari ini adalah $ 11.16, dengan perubahan 39.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SOUNON ke USD saat ini adalah $ 11.16 per SOUNON.

SoundHound AI saat ini berada di peringkat #3700 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22.32, dengan suplai yang beredar 2.00 SOUNON. Selama 24 jam terakhir, SOUNON diperdagangkan antara $ 8 (low) dan $ 11.47 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 12.091097734558065, sementara all-time low aset ini adalah $ 10.871723512047659.

Dalam kinerja jangka pendek, SOUNON bergerak -1.16% dalam satu jam terakhir dan +39.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 2.60M.

Informasi Pasar SoundHound AI (SOUNON)

Kapitalisasi Pasar SoundHound AI saat ini adalah $ 22.32, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.60M. Suplai beredar SOUNON adalah 2.00, dan total suplainya sebesar 2. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.32.