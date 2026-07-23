Prediksi Harga SUI (SUI) 2026-2050

Dapatkan prediksi harga SUI untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan SUI dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli SUI

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga SUI % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.7625 $0.7625 $0.7625 USD Aktual Prediksi Harga Saat Ini SUI pada 2027 SUI pada 2028 SUI pada 2029 SUI pada 2030 $0.7625 $0.800625 $0.84065625 $0.8826890625 $0.9268235156250001

Prediksi Harga SUI Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Berdasarkan input prakiraan saat ini, model ini memproyeksikan jalur harga jangka pendek selama 30 hari ke depan. Tabel di bawah ini menguraikan perkiraan level harga untuk hari ini, besok, minggu ini, dan dalam rentang waktu 30 hari. Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan July 23, 2026(Hari ini) $ 0.7625 0.00%

July 24, 2026(Besok) $ 0.762604 0.01%

July 30, 2026(Minggu Ini) $ 0.763231 0.10%

August 22, 2026(30 Days) $ 0.765633 0.41% Prediksi Harga SUI (SUI) Hari Ini Prediksi harga untuk SUI pada July 23, 2026(Hari ini) adalah $0.7625. Estimasi ini didasarkan pada input prakiraan saat ini dan memberikan gambaran cepat tentang kemungkinan pergerakan harga dalam 24 jam ke depan. Pelajari selengkapnya tentang harga live SUI hari ini. Prediksi Harga SUI (SUI) Besok Untuk July 24, 2026(Besok), proyeksi harga untuk SUI adalah $0.762604, menggunakan input pertumbuhan tahunan sebesar 5%. Hal ini membantu menyusun patokan dasar hari berikutnya berdasarkan rangkaian asumsi yang sama. Prediksi Harga SUI (SUI) Minggu Ini Pada July 30, 2026(Minggu Ini), proyeksi harga untuk SUI adalah $0.763231, berdasarkan input pertumbuhan tahunan yang sama sebesar 5%. Laporan mingguan ini merangkum perkiraan arah dalam beberapa hari mendatang berdasarkan skenario pertumbuhan yang stabil. Prediksi Harga SUI (SUI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan hingga August 22, 2026(30 Days), proyeksi harga untuk SUI adalah $0.765633. Estimasi ini menerapkan input pertumbuhan tahunan yang sama sebesar 5% untuk memperkirakan kemungkinan posisi harga setelah satu bulan.

Prediksi Harga SUI Jangka Panjang: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050 Berdasarkan modul prakiraan harga jangka panjang, SUI mungkin menjadi $0.7625 pada 2026, $0.800625 pada 2027, $0.840768 pada 2028, $0.882807 pada 2029, $0.926947 pada 2030, $1.5105 pada 2040, dan $2.4611 pada 2050. Gulir ke bawah untuk melihat tabel lengkap target harga tahunan dan proyeksi ROI untuk SUI. 2026 2027 2028 2029 2030 2040 2050 Bulan Min. Harga Rata-Rata Harga Maks. Harga ROI Jul 2026 $ 0.68625 $ 0.7625 $ 0.83875 10.00%

Aug 2026 $ 0.689099 $ 0.765666 $ 0.842232 10.46%

Sep 2026 $ 0.691868 $ 0.768742 $ 0.845617 10.90%

Oct 2026 $ 0.694741 $ 0.771934 $ 0.849128 11.36%

Nov 2026 $ 0.697533 $ 0.775036 $ 0.852540 11.81%

Dec 2026 $ 0.700429 $ 0.778255 $ 0.856080 12.27%

Analisis Harga SUI (SUI) Berdasarkan Indikator Pasar Utama

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SUI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 Hari 1 Jam 4 Jam 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 13 Netral 2 Beli 11 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 0 Beli 8 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.7748 0.7711 R2 0.7711 0.7677 R1 0.7659 0.7656 PP 0.7622 0.7622 S1 0.757 0.7588 S2 0.7533 0.7567 S3 0.7481 0.7533 Moving Averages SUI saat ini diperdagangkan pada $0.7625 , dengan moving average jangka pendek MA50 pada 0.7363 dan EMA50 pada 0.7727. Ini menunjukkan adanya tren Netral, selama harga tetap dekat dibandingkan dengan level-level ini. Moving average jangka panjang, MA200 pada 0.9975 dan EMA200 pada 1.1178, yang menentukan arah pasar yang lebih luas. Jika harga kembali menyentuh zona MA200/EMA200, zona tersebut dianggap sebagai support ketika $0.7625 berada di atas 0.9975 dan 1.1178, resistance ketika $0.7625 berada di bawah zona tersebut, dan netral ketika harga berada di antara keduanya. Ringkasan: Moving average saat ini menunjukkan tren pasar Netral. RSI RSI(14) adalah 53.719 dan momentumnya adalah Netral. RSI di atas 60 biasanya menandakan bias naik yang lebih kuat, RSI di bawah 40 menunjukkan momentum yang lebih lemah, dan nilai antara 40–60 biasanya mencerminkan lingkungan yang cenderung stagnan. Jika RSI tetap berada dalam rentang saat ini, tren harian kemungkinan akan berlanjut. Ringkasan: RSI menunjukkan tren pasar Netral berdasarkan momentum saat ini. Bollinger Bands Sinyal BOLL(20,2) saat ini Netral dan Beli pada rentang waktu harian. Ringkasan: Indikator Bollinger Bands menunjukkan adanya bias Netral. KDJ Indikator KDJ(9,3,3) menunjukkan K pada 73.8538, D pada 72.1343, dan J pada 77.2928, yang mengindikasikan momentumnya adalah bullish. Ketika selisih K–D positif (K > D), itu menandakan beli; ketika negatif (K < D), itu menandakan jual; ketika mendekati nol, itu netral. Ringkasan: KDJ menunjukkan tren pasar Beli berdasarkan momentum dan selisih antara K dan D. StochRSI StochRSI menunjukkan K pada 84.96 dan D pada 90.659, yang mengindikasikan bahwa momentumnya adalah memudar. Jika StochRSI tetap berada dalam rentang ini, pergerakan harga kemungkinan akan tetap mengikuti tren saat ini. Ringkasan: StochRSI menunjukkan tren pasar Jual, yang mengindikasikan apakah momentum akan berlanjut atau memudar. Titik Pivot Titik Pivot Klasik menunjukkan PP pada 0.7622, R1 pada 0.7659, dan S1 pada 0.757, yang mengindikasikan level support dan resistance utama. Titik Pivot Fibonacci menempatkan PP pada 0.7622, dengan R2 pada 0.7677 dan S2 pada 0.7567. Jika harga menembus level ini, fokus akan beralih ke rentang pasar berikutnya. Ringkasan: Titik pivot menunjukkan tren pasar Beli.

Faktor-Faktor Utama yang Mendorong Prakiraan Harga SUI

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi prediksi harga SUI biasanya menggabungkan sentimen makro dengan faktor pendorong khusus koin tersebut. SUI mungkin bergerak seiring dengan arus risk-on/risk-off kripto yang lebih luas, tetapi prakiraan harga juga bergantung pada kedalaman likuiditas, dukungan market maker, dan arus pemilik aset yang besar. Tokenomi (vesting, jadwal pembukaan, emisi), listing, pertumbuhan ekosistem, penyediaan produk, kemitraan, dan berita utama terkait keamanan atau regulasi dapat secara signifikan mengubah ekspektasi dan mendorong penyesuaian harga yang lebih tajam dibandingkan dengan aset berkapitalisasi besar.

Berapa nilai SUI Anda dalam 1 tahun?

Gunakan alat kami untuk memprediksi nilai SUI (SUI) Anda pada masa depan selama 1 tahun ke depan. Dengan memasukkan jumlah investasi Anda dan tingkat pertumbuhan tahunan yang diharapkan, Anda dapat dengan mudah menghitung proyeksi imbal hasil investasi Anda.

Jumlah Investasi $ 100 $ 1,000 $ 5,000 Tahun Target 2027 Tingkat Pertumbuhan Tahunan % Proyeksi Laba pada 2027 $ 50.00 Estimasi ROI 5.00% Beli SUI

Bagaimana Mekanisme Proyeksi Harga SUI (SUI) Alat ini menunjukkan skenario harga "bagaimana jika" untuk SUI berdasarkan tingkat pertumbuhan yang Anda masukkan. Datanya langsung diperbarui menggunakan harga terbaru. 1. Simulasi Yield Jangka Pendek Masukkan perkiraan perubahan yield jangka pendek Anda sebesar 5% (positif atau negatif). Hal ini memungkinkan Anda untuk menyimulasikan volatilitas pasar dan dengan cepat menilai laba atau rugi untuk SUI dalam berbagai kondisi. 2. Proyeksi Pertumbuhan Jangka Panjang Untuk perencanaan jangka panjang, sistem menerapkan tingkat pertumbuhan tahunan default sebesar 5%. Hal ini membantu Anda mengevaluasi potensi kepemilikan SUI dalam skenario pertumbuhan pasar yang stabil. 3. Hitung Imbal Hasil Investasi Cukup masukkan jumlah investasi Anda dan tingkat pertumbuhan tahunan yang diharapkan. Kalkulator ini langsung mengukur tujuan investasi Anda, memproyeksikan nilai kepemilikan SUI Anda pada masa depan. 4. Estimasi Nilai & ROI Berdasarkan input Anda, lihat secara instan proyeksi total nilai aset dan Return on Investment (ROI) di berbagai rentang waktu, yang memberikan dukungan berbasis data untuk strategi kepemilikan Anda. Penting: Ini adalah kalkulator skenario, bukan prediksi yang pasti, dan tidak boleh dianggap sebagai saran keuangan.

Tanya-Jawab: Berapa nilai SUI pada tahun 2026? Berdasarkan tingkat 5% yang Anda masukkan, kalkulator ini memproyeksikan SUI pada sekitar 0.7625 USD pada 2026. Ini adalah proyeksi skenario yang diperbarui secara instan saat Anda mengubah persentase input. Ini bukan prakiraan pasar yang dijamin akurat. Berapa nilai $1 SUI pada tahun 2030? Dengan input 5% Anda, 1 USD SUI hari ini diproyeksikan akan menjadi sekitar 1.22 USD pada tahun 2030. Ini dihitung dengan menerapkan tingkat yang Anda pilih pada harga hari ini dari waktu ke waktu, jadi mengubah persentase input juga akan mengubah hasil 1 USD . Berapa nilai 1 SUI pada 2026? Dengan menggunakan tingkat 5% yang Anda masukkan, proyeksi harga untuk 1 SUI pada 2026 adalah 0.7625 USD . Angka ini sepenuhnya dipengaruhi oleh persentase input Anda, jadi angka ini akan disesuaikan setiap kali Anda mengubah asumsinya. Berapa nilai SUI pada tahun 2040? Untuk tahun 2040, hasilnya adalah proyeksi jangka panjang berdasarkan tingkat 5% yang Anda pilih. Dengan asumsi tersebut, SUI diproyeksikan sekitar 1.5096 USD pada tahun 2040. Karena hal ini mencakup jangka waktu bertahun-tahun, perubahan kecil pada persentase input dapat menghasilkan output yang sangat berbeda—anggaplah ini sebagai skenario "bagaimana jika", bukan sebagai kepastian. Prediksi harga SUI hari ini Angka hari ini yang ditampilkan di halaman ini adalah harga acuan saat ini ( 0.7625 USD ) ditambah jalur proyeksi berdasarkan input 5% Anda. Jika Anda mengubah persentase input, kurva proyeksi akan langsung diperbarui, sementara harga live tetap menjadi gambaran pasar saat ini. Prediksi Harga SUI Besok Angka besok dihitung dengan memperluas asumsi 5% Anda selama rentang waktu yang lebih pendek dari harga hari ini ( 0.7625 USD ). Nilai proyeksi yang ditampilkan ( 0.762604 USD ) akan berubah jika Anda menyesuaikan persentase input karena ini adalah skenario berdasarkan tingkat yang Anda pilih—bukan prediksi pasar yang pasti. Prediksi harga SUI 24 jam ke depan Estimasi 24 jam berikutnya adalah proyeksi berbasis tingkat yang diperoleh dari input 5% Anda dan harga saat ini ( 0.7625 USD ). Ini diperbarui secara dinamis ketika Anda mengubah persentase input dan harus dibaca sebagai skenario arah, karena pergerakan seharian yang sebenarnya dapat dipengaruhi oleh volatilitas dan berita. Prediksi Harga SUI Beberapa Hari ke Depan Untuk beberapa hari ke depan, proyeksi terus menerapkan asumsi 5% Anda ke depan mulai dari 0.7625 USD . Output (seperti 0.763231 USD ) bertujuan menampilkan perkembangan tingkat pilihan Anda seiring waktu, dan akan diperbarui secara instan saat persentase input berubah. Prediksi Harga SUI 2030 Nilai tahun 2030 yang ditampilkan adalah hasil penerapan asumsi 5% Anda selama kurang lebih 4 tahun dari sekarang. Dengan input tersebut, kalkulator akan memproyeksikan 0.926823 USD pada tahun 2030. Dengan mengubah persentase input, angka tahun 2030 akan langsung berubah. Apakah SUI selanjutnya akan naik atau turun? Dalam jangka pendek, SUI sering kali mengikuti gabungan sentimen pasar, volatilitas, dan likuiditas. Jika momentum tetap positif, harga mungkin akan mengalami tren naik; tetapi jika volatilitas melonjak atau sentimen risk-off kembali, harga mungkin akan mengalami pullback (koreksi). Bagaimana prediksi SUI untuk 30 hari ke depan? Dengan menggunakan asumsi 5% Anda, kalkulator ini memproyeksikan SUI pada sekitar 0.765633 USD dalam 30 hari ke depan. Angka 30 hari diperbarui secara dinamis ketika persentase input atau harga pasar berubah, jadi anggaplah itu sebagai skenario "bagaimana jika" dan bukan hasil yang pasti, terutama selama periode volatilitas tinggi. Apakah SUI adalah pembelian yang bagus pada 2026? 5% Anda, kalkulator memproyeksikan SUI pada sekitar 0.7625 USD pada 2026. Namun demikian, proyeksi saja tidak seharusnya menjadi penentu keputusan. Pandangan yang lebih seimbang adalah dengan menggabungkan: Sinyal teknis: kekuatan tren, volatilitas, dan risiko drawdown dari pergerakan harga pada masa lalu; Fundamental: aktivitas ekosistem (pengguna, transaksi, biaya), momentum pengembang, dan pendorong permintaan riil; Kondisi pasar: siklus likuiditas dan sentimen kripto yang lebih luas. Apakah SUI merupakan "pembelian yang bagus" pada 2026 bergantung pada asumsi dan toleransi risiko Anda. Dengan menggunakan skenarioAnda, kalkulator memproyeksikan SUI pada sekitarpada 2026. Namun demikian, proyeksi saja tidak seharusnya menjadi penentu keputusan. Pandangan yang lebih seimbang adalah dengan menggabungkan: Jika Anda mempertimbangkan untuk masuk ke pasar ini pada 2026, perlakukan prakiraan tersebut sebagai skenario "bagaimana jika", bukan kepastian, dan sesuaikan risiko Anda dengan hal tersebut. Daftar Sekarang

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