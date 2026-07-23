SUI adalah blockchain generasi berikutnya yang dirancang untuk memproses transaksi digital dengan kecepatan dan efisiensi yang melampaui sebelumnya. Tidak seperti blockchain tradisional yang menangani transaksi secara berurutan, arsitektur objek-sentris unik milik SUI memungkinkan beberapa transaksi diproses secara bersamaan, sehingga mengubah sistem dari jalan satu jalur menjadi jalan raya multi-jalur untuk aktivitas kripto.

SUI dibuat oleh mantan insinyur Meta yang mengerjakan proyek blockchain Facebook menggunakan bahasa pemrograman Move untuk meningkatkan keamanan dan kecepatan. Jaringan ini diluncurkan pada bulan Mei 2023 dan segera menarik perhatian karena menyelesaikan masalah nyata yang membuat pengguna kripto frustrasi: transaksi lambat dan biaya tinggi.

Cara Kerja Blockchain SUI

SUI beroperasi melalui pemrosesan paralel yang memungkinkan ribuan transaksi terjadi sekaligus. Blockchain tradisional mirip dengan restoran dengan satu koki, sementara SUI berfungsi seperti beberapa koki yang bekerja secara bersamaan dalam koordinasi yang sempurna.

Blockchain ini menggunakan mekanisme konsensus delegated proof-of-stake (DPoS) yang mengharuskan validator melakukan staking token SUI untuk mengamankan jaringan. Peningkatan terkini menghadirkan mesin Mysticeti yang memangkas waktu konsensus hingga 80% menjadi sekitar 390 milidetik. Hal ini menjadikan SUI salah satu blockchain tercepat di pasaran yang ideal untuk game, DeFi, dan aplikasi aktual yang memerlukan konfirmasi instan.

Prediksi Harga Koin SUI

Per bulan September 2025, SUI diperdagangkan antara $3,89 dan $3,92 dengan kapitalisasi pasar sekitar $13,9 miliar, sehingga termasuk sebagai 15 mata uang kripto teratas. Token ini mencapai all-time high senilai $5,35 pada Januari 2025.

Momentum bullish didukung oleh meningkatnya adopsi DeFi dengan peningkatan Total Value Locked sebesar 44,3%, ekspansi kemitraan game, dan meningkatnya minat institusional. Pengajuan ETF yang mencakup SUI telah memicu kenaikan harga yang melebihi 3%. Namun, pasar mata uang kripto tetap volatil, sehingga Anda disarankan untuk melakukan riset menyeluruh dan berinvestasi secara hati-hati.

Analisis Harga Kripto SUI

SUI telah menunjukkan ketahanan sejak low di $0,37 pada bulan Oktober 2023 dengan support yang kuat di sekitar $3,19 dan level resistance di $3,47, $3,73, dan $3,93. Volume perdagangan harian sering kali melebihi $1,4 miliar, sehingga mencerminkan aktivitas pasar yang kuat.

Data 24 jam terbaru menunjukkan 2.872 pembeli versus 1.198 penjual, sehingga menyoroti sentimen pasar yang positif. Indikator utama, termasuk Relative Strength Index (RSI) dan moving average, menunjukkan momentum netral hingga bullish. Kepentingan institusional, seperti trust Grayscale, menunjukkan akumulasi smart money.

SUI vs Mata Uang Kripto Lainnya

SUI membedakan dirinya melalui beberapa keunggulan utama. Sementara Ethereum menangani sekitar 15 transaksi per detik, SUI mendukung hingga 297.000 TPS melalui eksekusi paralel, sehingga melampaui pesaing seperti Solana.

Desain objek-sentrisnya memungkinkan aset digital ada sebagai objek independen dengan aturan tertanam, sehingga mengurangi kerentanan smart contract dan menyederhanakan pengembangan aplikasi. Data aliran modal menunjukkan hampir 27% dana yang keluar dari Solana pindah ke SUI, sehingga menandakan kepercayaan investor terhadap potensinya.

Di Mana Tempat untuk Membeli SUI?

Bursa MEXC menyediakan platform yang aman dan efisien untuk perdagangan SUI. Manfaatnya meliputi biaya kompetitif, likuiditas mendalam, dukungan pelanggan 24/7, dan kompatibilitas dengan dompet populer. Daftar proyek awal di MEXC memberi pengguna akses sebelum bursa mainstream, sementara antarmuka intuitifnya memudahkan pemantauan dan perdagangan SUI.

Cara Membeli Kripto SUI

Daftar di MEXC: Buat akun di platform Selesaikan verifikasi: Kirimkan dokumen identifikasi sebagaimana diperlukan Danai akun Anda: Gunakan transfer bank, kartu debit, atau transfer mata uang kripto lainnya Pilih pasangan trading: Pilih SUI/USDT Pasang order: Market order dieksekusi secara instan; limit order dieksekusi pada harga yang ditetapkan oleh pengguna Simpan aset Anda dengan aman: Gunakan alat keamanan MEXC untuk menjaga keamanan kripto Anda

Strategi dollar-cost averaging, yaitu membeli dalam jumlah kecil secara rutin, sering kali direkomendasikan bagi pemula.