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Harga live SUI hari ini adalah 0.7611 IDR. Kapitalisasi pasar SUI adalah 3,066,621,724.4030430789 IDR. Lacak informasi harga aktual SUI ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live SUI hari ini adalah 0.7611 IDR. Kapitalisasi pasar SUI adalah 3,066,621,724.4030430789 IDR. Lacak informasi harga aktual SUI ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga SUI(SUI)

Harga Live 1 SUI ke IDR:

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IDR
Grafik Harga Live SUI (SUI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:30:52 (UTC+8)

Harga SUI Hari Ini

Harga live SUI (SUI) hari ini adalah Rp 0.7611, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUI ke IDR saat ini adalah Rp 0.7611 per SUI.

SUI saat ini berada di peringkat #26 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 3.07B, dengan suplai yang beredar 4.03B SUI. Selama 24 jam terakhir, SUI diperdagangkan antara Rp 0.7527 (low) dan Rp 0.7794 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 95,568.77035534243944144, sementara all-time low aset ini adalah Rp 6,506.2451686251337815042.

Dalam kinerja jangka pendek, SUI bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan +0.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 1.34M.

Informasi Pasar SUI (SUI)

No.26

Rp 3.07B
Rp 3.07BRp 3.07B

Rp 1.34M
Rp 1.34MRp 1.34M

Rp 7.61B
Rp 7.61BRp 7.61B

4.03B
4.03B 4.03B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

40.29%

0.14%

SUI

Kapitalisasi Pasar SUI saat ini adalah Rp 3.07B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 1.34M. Suplai beredar SUI adalah 4.03B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 7.61B.

Riwayat Harga SUI IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.7527
Rp 0.7527Rp 0.7527
Low 24 Jam
Rp 0.7794
Rp 0.7794Rp 0.7794
High 24 Jam

Rp 0.7527
Rp 0.7527Rp 0.7527

Rp 0.7794
Rp 0.7794Rp 0.7794

Rp 95,568.77035534243944144
Rp 95,568.77035534243944144Rp 95,568.77035534243944144

Rp 6,506.2451686251337815042
Rp 6,506.2451686251337815042Rp 6,506.2451686251337815042

+0.02%

--

+0.03%

+0.03%

Riwayat Harga SUI (SUI) IDR

Pantau perubahan harga SUI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp +0.0324+4.44%
60 HariRp -0.3016-28.39%
90 HariRp -0.1815-19.26%
Perubahan Harga SUI Hari Ini

Hari ini, SUI tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SUI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp +0.0324 (+4.44%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SUI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SUI terlihat mengalami perubahan Rp -0.3016 (-28.39%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SUI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.1815 (-19.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SUI (SUI)?

Lihat halaman Riwayat Harga SUI sekarang.

Analisis untuk SUI

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga SUI terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Tren pasar SUI hari ini: bullish atau bearish?

Sentimen pasar SUI secara keseluruhan saat ini: bearish, bullish 45% | bearish 55%;

Dimensi IndikatorKesimpulan ModelProporsi/Ambang BatasRingkasan Singkat
KDJDead CrossK < DMomentum jangka pendek mendingin, suhu menurun.
StochRSI< 20Zona OversoldPenurunan jangka pendek terlalu cepat, waspadai potensi rebound.
Grup EMA0 Beli0-20% JualSemua MA sejajar turun, jangka pendek signifikan di bawah jangka panjang.
Titik PivotS1 ≤ Harga < PivotAntara S1-PivotBaru saja meninggalkan pivot tengah, posisi cukup rendah.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum bearish mulai muncul.
Grup MA1-2 Beli20-40% JualSebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
BOLL (20,2)Tengah < Harga ≤ AtasDi antara band tengah dan atasRelatif kuat, tetapi tidak ekstrem.
RSI (14)Netral30‑70Dalam rentang normal, potensi pergerakan masih ada.

SUI_USDT berada di bawah pusat harga 0,7672 pada periode 4 jam, dengan harga saat ini 0,7653 yang sangat dekat dengan level pivot. Harga bergerak dalam rentang sempit antara S1 dan pusat harga, menunjukkan pola konvergensi dalam struktur jangka pendek. Kelompok MA menunjukkan sinyal beli, sementara kelompok EMA masih berfluktuasi di sekitar garis nol, sehingga terjadi perbedaan arah antar indikator. Pasar belum membentuk tren satu arah, dengan kekuatan bullish dan bearish tersebar secara seimbang di sekitar level pivot. MACD mencatat persilangan bearish, menandakan adanya potensi momentum turun yang mulai muncul. RSI berada di zona netral, tidak mencapai nilai ekstrem overbought maupun oversold. Nilai KDJ dan StochRSI mengindikasikan penurunan volatilitas jangka pendek, dengan momentum yang tampak lebih tersebar. Indikator cepat dan lambat berjalan secara bertingkat tanpa adanya sinyal resonansi yang sinkron, sehingga aktivitas perdagangan di pasar cenderung menurun. Di sisi atas, level R1 pada 0,7777 berjarak 1,6% dari harga saat ini, menjadi rintangan utama yang patut diperhatikan. Pusat harga 0,7672 berada 0,25% di atas harga saat ini, menjadi titik perebutan langsung. Di sisi bawah, level S1 pada 0,7596 berjarak 0,7% dari harga saat ini, memberikan dukungan awal. Level S2 pada 0,7491 berada lebih jauh sebagai referensi pertahanan sekunder. Saat ini, harga berada di antara S1 dan R1, sehingga ruang geraknya terbatas.

Konten ini dihasilkan oleh AI berdasarkan data pasar pada masa lalu dan saat ini. Konten tersebut hanya ditujukan sebagai informasi dan bukan merupakan saran investasi.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga SUI?

Beberapa faktor kunci yang memengaruhi harga token SUI:

1. Adopsi dan penggunaan jaringan – Semakin banyak dApps dan pengguna yang aktif, semakin tinggi permintaan.
2. Perkembangan teknis dan pembaruan pada blockchain Sui.
3. Sentimen pasar terhadap blockchain Layer 1 dan industri kripto secara keseluruhan.
4. Dinamika pasokan token serta imbal hasil staking.
5. Pengumuman kemitraan dan pertumbuhan ekosistem.
6. Persaingan dari platform kontrak pintar lainnya.
7. Berita regulasi yang memengaruhi pasar kripto.
8. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa.

Mengapa orang ingin tahu harga SUI hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga SUI hari ini karena mereka membutuhkan data pasar real-time untuk pengambilan keputusan perdagangan, manajemen portofolio, dan penentuan waktu investasi. Sebagai mata uang kripto yang aktif, harga SUI terus berfluktuasi akibat volatilitas pasar, berita, dan volume perdagangan. Para investor melacak harga harian untuk memaksimalkan keuntungan, meminimalkan kerugian, dan tetap terinformasi tentang tren pasar yang memengaruhi kepemilikan mereka.

Prediksi Harga untuk SUI

Prediksi Harga SUI (SUI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SUI pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga SUI (SUI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga SUI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga SUI yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SUI pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga SUI.

Tentang SUI

SUI adalah aset digital yang beroperasi pada platform desentralisasi, menyediakan sarana untuk transaksi antar peer dan fungsi kontrak pintar. Ini dirancang untuk memfasilitasi pembuatan dan eksekusi kontrak pintar, yang merupakan kontrak yang menjalankan dirinya sendiri dengan syarat-syarat perjanjian langsung ditulis ke dalam kode. SUI menggunakan mekanisme konsensus yang dikenal sebagai Proof-of-Stake (PoS), yang memungkinkan pemegang aset untuk memvalidasi transaksi dan membuat blok baru. Penggunaan utama aset kripto ini adalah dalam ekosistemnya sendiri, di mana ia berfungsi sebagai token asli untuk berbagai operasi dan aplikasi. Model pasokan dan penerbitan SUI telah ditentukan sebelumnya dan dikendalikan secara algoritmik, menjamin transparansi dan dapat diprediksi.

Cara membeli & berinvestasi SUI di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan SUI? Pembelian SUI dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli SUI. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian SUI (SUI) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan SUI akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli SUI (SUI)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan SUI

Dengan memiliki SUI, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

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    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

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Dengan membeli SUI (SUI) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

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Apa yang dimaksud dengan SUI (SUI)

SUI adalah blockchain generasi berikutnya yang dirancang untuk memproses transaksi digital dengan kecepatan dan efisiensi yang melampaui sebelumnya. Tidak seperti blockchain tradisional yang menangani transaksi secara berurutan, arsitektur objek-sentris unik milik SUI memungkinkan beberapa transaksi diproses secara bersamaan, sehingga mengubah sistem dari jalan satu jalur menjadi jalan raya multi-jalur untuk aktivitas kripto.

SUI dibuat oleh mantan insinyur Meta yang mengerjakan proyek blockchain Facebook menggunakan bahasa pemrograman Move untuk meningkatkan keamanan dan kecepatan. Jaringan ini diluncurkan pada bulan Mei 2023 dan segera menarik perhatian karena menyelesaikan masalah nyata yang membuat pengguna kripto frustrasi: transaksi lambat dan biaya tinggi.

Cara Kerja Blockchain SUI

SUI beroperasi melalui pemrosesan paralel yang memungkinkan ribuan transaksi terjadi sekaligus. Blockchain tradisional mirip dengan restoran dengan satu koki, sementara SUI berfungsi seperti beberapa koki yang bekerja secara bersamaan dalam koordinasi yang sempurna.

Blockchain ini menggunakan mekanisme konsensus delegated proof-of-stake (DPoS) yang mengharuskan validator melakukan staking token SUI untuk mengamankan jaringan. Peningkatan terkini menghadirkan mesin Mysticeti yang memangkas waktu konsensus hingga 80% menjadi sekitar 390 milidetik. Hal ini menjadikan SUI salah satu blockchain tercepat di pasaran yang ideal untuk game, DeFi, dan aplikasi aktual yang memerlukan konfirmasi instan.

Prediksi Harga Koin SUI

Per bulan September 2025, SUI diperdagangkan antara $3,89 dan $3,92 dengan kapitalisasi pasar sekitar $13,9 miliar, sehingga termasuk sebagai 15 mata uang kripto teratas. Token ini mencapai all-time high senilai $5,35 pada Januari 2025.

Momentum bullish didukung oleh meningkatnya adopsi DeFi dengan peningkatan Total Value Locked sebesar 44,3%, ekspansi kemitraan game, dan meningkatnya minat institusional. Pengajuan ETF yang mencakup SUI telah memicu kenaikan harga yang melebihi 3%. Namun, pasar mata uang kripto tetap volatil, sehingga Anda disarankan untuk melakukan riset menyeluruh dan berinvestasi secara hati-hati.

Analisis Harga Kripto SUI

SUI telah menunjukkan ketahanan sejak low di $0,37 pada bulan Oktober 2023 dengan support yang kuat di sekitar $3,19 dan level resistance di $3,47, $3,73, dan $3,93. Volume perdagangan harian sering kali melebihi $1,4 miliar, sehingga mencerminkan aktivitas pasar yang kuat.

Data 24 jam terbaru menunjukkan 2.872 pembeli versus 1.198 penjual, sehingga menyoroti sentimen pasar yang positif. Indikator utama, termasuk Relative Strength Index (RSI) dan moving average, menunjukkan momentum netral hingga bullish. Kepentingan institusional, seperti trust Grayscale, menunjukkan akumulasi smart money.

SUI vs Mata Uang Kripto Lainnya

SUI membedakan dirinya melalui beberapa keunggulan utama. Sementara Ethereum menangani sekitar 15 transaksi per detik, SUI mendukung hingga 297.000 TPS melalui eksekusi paralel, sehingga melampaui pesaing seperti Solana.

Desain objek-sentrisnya memungkinkan aset digital ada sebagai objek independen dengan aturan tertanam, sehingga mengurangi kerentanan smart contract dan menyederhanakan pengembangan aplikasi. Data aliran modal menunjukkan hampir 27% dana yang keluar dari Solana pindah ke SUI, sehingga menandakan kepercayaan investor terhadap potensinya.

Di Mana Tempat untuk Membeli SUI?

Bursa MEXC menyediakan platform yang aman dan efisien untuk perdagangan SUI. Manfaatnya meliputi biaya kompetitif, likuiditas mendalam, dukungan pelanggan 24/7, dan kompatibilitas dengan dompet populer. Daftar proyek awal di MEXC memberi pengguna akses sebelum bursa mainstream, sementara antarmuka intuitifnya memudahkan pemantauan dan perdagangan SUI.

Cara Membeli Kripto SUI

  1. Daftar di MEXC: Buat akun di platform
  2. Selesaikan verifikasi: Kirimkan dokumen identifikasi sebagaimana diperlukan
  3. Danai akun Anda: Gunakan transfer bank, kartu debit, atau transfer mata uang kripto lainnya
  4. Pilih pasangan trading: Pilih SUI/USDT
  5. Pasang order: Market order dieksekusi secara instan; limit order dieksekusi pada harga yang ditetapkan oleh pengguna
  6. Simpan aset Anda dengan aman: Gunakan alat keamanan MEXC untuk menjaga keamanan kripto Anda

Strategi dollar-cost averaging, yaitu membeli dalam jumlah kecil secara rutin, sering kali direkomendasikan bagi pemula.

Whitepaper

Sumber Daya SUI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SUI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SUI
Explorer Blok

Kategori :

Binance LaunchpoolLayer 1 (L1)Made in USA

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Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-23 11:30:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SUI (SUI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi SUI Selengkapnya

SUI USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada SUI dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures SUI USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar SUI (SUI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume SUI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
SUI/USDT
Rp13,623.212106
Rp13,623.212106Rp13,623.212106
0.00%
0.00% (USDT)
SUI/USDC
Rp13,621.426392
Rp13,621.426392Rp13,621.426392
0.00%
0.00% (USDT)
SUI/EUR
Rp11,889.283812
Rp11,889.283812Rp11,889.283812
0.00%
0.00% (USDT)
SUI/USD1
Rp13,644.640674
Rp13,644.640674Rp13,644.640674
0.00%
0.00% (USDT)

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Rp175.60711476
Rp175.60711476Rp175.60711476

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Rp395.7142224
Rp395.7142224Rp395.7142224

+216.57%

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Rp106,232.12586
Rp106,232.12586Rp106,232.12586

-25.63%

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Rp8,183.927262
Rp8,183.927262Rp8,183.927262

+52.76%

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BANK

Rp4,065.3564924
Rp4,065.3564924Rp4,065.3564924

+23.31%

AIXDROP

AIXDROP

AIXDROP

Rp14.2362477222
Rp14.2362477222Rp14.2362477222

+28.62%

Zama Protocol

Zama Protocol

ZAMA

Rp907.142712
Rp907.142712Rp907.142712

+21.67%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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