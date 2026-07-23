Harga SUI(SUI)
Harga live SUI (SUI) hari ini adalah Rp 0.7611, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUI ke IDR saat ini adalah Rp 0.7611 per SUI.
SUI saat ini berada di peringkat #26 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 3.07B, dengan suplai yang beredar 4.03B SUI. Selama 24 jam terakhir, SUI diperdagangkan antara Rp 0.7527 (low) dan Rp 0.7794 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 95,568.77035534243944144, sementara all-time low aset ini adalah Rp 6,506.2451686251337815042.
Dalam kinerja jangka pendek, SUI bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan +0.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 1.34M.
No.26
40.29%
0.14%
SUI
Kapitalisasi Pasar SUI saat ini adalah Rp 3.07B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 1.34M. Suplai beredar SUI adalah 4.03B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 7.61B.
+0.02%
--
+0.03%
+0.03%
Pantau perubahan harga SUI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (IDR)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|--
|--
|30 Days
|Rp +0.0324
|+4.44%
|60 Hari
|Rp -0.3016
|-28.39%
|90 Hari
|Rp -0.1815
|-19.26%
Hari ini, SUI tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp +0.0324 (+4.44%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SUI terlihat mengalami perubahan Rp -0.3016 (-28.39%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.1815 (-19.26%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SUI (SUI)?
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Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga SUI terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.
Sentimen pasar SUI secara keseluruhan saat ini: bearish, bullish 45% | bearish 55%;
|Dimensi Indikator
|Kesimpulan Model
|Proporsi/Ambang Batas
|Ringkasan Singkat
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Momentum jangka pendek mendingin, suhu menurun.
|StochRSI
|< 20
|Zona Oversold
|Penurunan jangka pendek terlalu cepat, waspadai potensi rebound.
|Grup EMA
|0 Beli
|0-20% Jual
|Semua MA sejajar turun, jangka pendek signifikan di bawah jangka panjang.
|Titik Pivot
|S1 ≤ Harga < Pivot
|Antara S1-Pivot
|Baru saja meninggalkan pivot tengah, posisi cukup rendah.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum bearish mulai muncul.
|Grup MA
|1-2 Beli
|20-40% Jual
|Sebagian besar MA mengarah ke bawah, susunan bearish.
|BOLL (20,2)
|Tengah < Harga ≤ Atas
|Di antara band tengah dan atas
|Relatif kuat, tetapi tidak ekstrem.
|RSI (14)
|Netral
|30‑70
|Dalam rentang normal, potensi pergerakan masih ada.
SUI_USDT berada di bawah pusat harga 0,7672 pada periode 4 jam, dengan harga saat ini 0,7653 yang sangat dekat dengan level pivot. Harga bergerak dalam rentang sempit antara S1 dan pusat harga, menunjukkan pola konvergensi dalam struktur jangka pendek. Kelompok MA menunjukkan sinyal beli, sementara kelompok EMA masih berfluktuasi di sekitar garis nol, sehingga terjadi perbedaan arah antar indikator. Pasar belum membentuk tren satu arah, dengan kekuatan bullish dan bearish tersebar secara seimbang di sekitar level pivot. MACD mencatat persilangan bearish, menandakan adanya potensi momentum turun yang mulai muncul. RSI berada di zona netral, tidak mencapai nilai ekstrem overbought maupun oversold. Nilai KDJ dan StochRSI mengindikasikan penurunan volatilitas jangka pendek, dengan momentum yang tampak lebih tersebar. Indikator cepat dan lambat berjalan secara bertingkat tanpa adanya sinyal resonansi yang sinkron, sehingga aktivitas perdagangan di pasar cenderung menurun. Di sisi atas, level R1 pada 0,7777 berjarak 1,6% dari harga saat ini, menjadi rintangan utama yang patut diperhatikan. Pusat harga 0,7672 berada 0,25% di atas harga saat ini, menjadi titik perebutan langsung. Di sisi bawah, level S1 pada 0,7596 berjarak 0,7% dari harga saat ini, memberikan dukungan awal. Level S2 pada 0,7491 berada lebih jauh sebagai referensi pertahanan sekunder. Saat ini, harga berada di antara S1 dan R1, sehingga ruang geraknya terbatas.
Konten ini dihasilkan oleh AI berdasarkan data pasar pada masa lalu dan saat ini. Konten tersebut hanya ditujukan sebagai informasi dan bukan merupakan saran investasi.
Pada tahun 2040, harga SUI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.
SUI adalah aset digital yang beroperasi pada platform desentralisasi, menyediakan sarana untuk transaksi antar peer dan fungsi kontrak pintar. Ini dirancang untuk memfasilitasi pembuatan dan eksekusi kontrak pintar, yang merupakan kontrak yang menjalankan dirinya sendiri dengan syarat-syarat perjanjian langsung ditulis ke dalam kode. SUI menggunakan mekanisme konsensus yang dikenal sebagai Proof-of-Stake (PoS), yang memungkinkan pemegang aset untuk memvalidasi transaksi dan membuat blok baru. Penggunaan utama aset kripto ini adalah dalam ekosistemnya sendiri, di mana ia berfungsi sebagai token asli untuk berbagai operasi dan aplikasi. Model pasokan dan penerbitan SUI telah ditentukan sebelumnya dan dikendalikan secara algoritmik, menjamin transparansi dan dapat diprediksi.
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SUI adalah blockchain generasi berikutnya yang dirancang untuk memproses transaksi digital dengan kecepatan dan efisiensi yang melampaui sebelumnya. Tidak seperti blockchain tradisional yang menangani transaksi secara berurutan, arsitektur objek-sentris unik milik SUI memungkinkan beberapa transaksi diproses secara bersamaan, sehingga mengubah sistem dari jalan satu jalur menjadi jalan raya multi-jalur untuk aktivitas kripto.
SUI dibuat oleh mantan insinyur Meta yang mengerjakan proyek blockchain Facebook menggunakan bahasa pemrograman Move untuk meningkatkan keamanan dan kecepatan. Jaringan ini diluncurkan pada bulan Mei 2023 dan segera menarik perhatian karena menyelesaikan masalah nyata yang membuat pengguna kripto frustrasi: transaksi lambat dan biaya tinggi.
SUI beroperasi melalui pemrosesan paralel yang memungkinkan ribuan transaksi terjadi sekaligus. Blockchain tradisional mirip dengan restoran dengan satu koki, sementara SUI berfungsi seperti beberapa koki yang bekerja secara bersamaan dalam koordinasi yang sempurna.
Blockchain ini menggunakan mekanisme konsensus delegated proof-of-stake (DPoS) yang mengharuskan validator melakukan staking token SUI untuk mengamankan jaringan. Peningkatan terkini menghadirkan mesin Mysticeti yang memangkas waktu konsensus hingga 80% menjadi sekitar 390 milidetik. Hal ini menjadikan SUI salah satu blockchain tercepat di pasaran yang ideal untuk game, DeFi, dan aplikasi aktual yang memerlukan konfirmasi instan.
Per bulan September 2025, SUI diperdagangkan antara $3,89 dan $3,92 dengan kapitalisasi pasar sekitar $13,9 miliar, sehingga termasuk sebagai 15 mata uang kripto teratas. Token ini mencapai all-time high senilai $5,35 pada Januari 2025.
Momentum bullish didukung oleh meningkatnya adopsi DeFi dengan peningkatan Total Value Locked sebesar 44,3%, ekspansi kemitraan game, dan meningkatnya minat institusional. Pengajuan ETF yang mencakup SUI telah memicu kenaikan harga yang melebihi 3%. Namun, pasar mata uang kripto tetap volatil, sehingga Anda disarankan untuk melakukan riset menyeluruh dan berinvestasi secara hati-hati.
SUI telah menunjukkan ketahanan sejak low di $0,37 pada bulan Oktober 2023 dengan support yang kuat di sekitar $3,19 dan level resistance di $3,47, $3,73, dan $3,93. Volume perdagangan harian sering kali melebihi $1,4 miliar, sehingga mencerminkan aktivitas pasar yang kuat.
Data 24 jam terbaru menunjukkan 2.872 pembeli versus 1.198 penjual, sehingga menyoroti sentimen pasar yang positif. Indikator utama, termasuk Relative Strength Index (RSI) dan moving average, menunjukkan momentum netral hingga bullish. Kepentingan institusional, seperti trust Grayscale, menunjukkan akumulasi smart money.
SUI membedakan dirinya melalui beberapa keunggulan utama. Sementara Ethereum menangani sekitar 15 transaksi per detik, SUI mendukung hingga 297.000 TPS melalui eksekusi paralel, sehingga melampaui pesaing seperti Solana.
Desain objek-sentrisnya memungkinkan aset digital ada sebagai objek independen dengan aturan tertanam, sehingga mengurangi kerentanan smart contract dan menyederhanakan pengembangan aplikasi. Data aliran modal menunjukkan hampir 27% dana yang keluar dari Solana pindah ke SUI, sehingga menandakan kepercayaan investor terhadap potensinya.
Bursa MEXC menyediakan platform yang aman dan efisien untuk perdagangan SUI. Manfaatnya meliputi biaya kompetitif, likuiditas mendalam, dukungan pelanggan 24/7, dan kompatibilitas dengan dompet populer. Daftar proyek awal di MEXC memberi pengguna akses sebelum bursa mainstream, sementara antarmuka intuitifnya memudahkan pemantauan dan perdagangan SUI.
Strategi dollar-cost averaging, yaitu membeli dalam jumlah kecil secara rutin, sering kali direkomendasikan bagi pemula.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SUI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
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