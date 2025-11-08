Prediksi Harga TrueFiToken (TRU) (USD)

Dapatkan prediksi harga TrueFiToken untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan TRU dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga TrueFiToken untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga TrueFiToken (TRU) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, TrueFiToken berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.01776 pada tahun 2025. Prediksi Harga TrueFiToken (TRU) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, TrueFiToken berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.018648 pada tahun 2026. Prediksi Harga TrueFiToken (TRU) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TRU pada tahun 2027 adalah $ 0.019580 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga TrueFiToken (TRU) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan TRU pada tahun 2028 adalah $ 0.020559 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga TrueFiToken (TRU) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TRU pada tahun 2029 adalah $ 0.021587 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga TrueFiToken (TRU) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target TRU pada tahun 2030 adalah $ 0.022666 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga TrueFiToken (TRU) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga TrueFiToken berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.036921. Prediksi Harga TrueFiToken (TRU) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga TrueFiToken berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.060141.

2026 $ 0.018648 5.00%

2027 $ 0.019580 10.25%

2028 $ 0.020559 15.76%

2029 $ 0.021587 21.55%

2030 $ 0.022666 27.63%

2031 $ 0.023800 34.01%

2032 $ 0.024990 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.026239 47.75%

2034 $ 0.027551 55.13%

2035 $ 0.028929 62.89%

2036 $ 0.030375 71.03%

2037 $ 0.031894 79.59%

2038 $ 0.033489 88.56%

2039 $ 0.035163 97.99%

2040 $ 0.036921 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga TrueFiToken Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.01776 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.017762 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.017777 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.017832 0.41% Prediksi Harga TrueFiToken (TRU) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk TRU pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.01776 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga TrueFiToken (TRU) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk TRU, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017762 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga TrueFiToken (TRU) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk TRU, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.017777 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga TrueFiToken (TRU) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk TRU adalah $0.017832 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga TrueFiToken Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.01776$ 0.01776 $ 0.01776 Perubahan Harga (24 Jam) +4.84% Kap. Pasar $ 23.61M$ 23.61M $ 23.61M Suplai Peredaran 1.33B 1.33B 1.33B Volume (24 Jam) $ 654.14K$ 654.14K $ 654.14K Volume (24 Jam) -- Harga TRU terbaru adalah $ 0.01776. Perubahan 24 jamnya sebesar +4.84%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 654.14K. Selanjutnya, suplai beredar TRU adalah 1.33B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 23.61M. Lihat Harga TRU Live

Harga Lampau TrueFiToken Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live TrueFiToken, harga TrueFiToken saat ini adalah 0.01776USD. Suplai TrueFiToken(TRU) yang beredar adalah 0.00 TRU , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $23.61M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.08% $ 0.001249 $ 0.01861 $ 0.01576

7 Hari -0.04% $ -0.000820 $ 0.01901 $ 0.01483

30 Days -0.32% $ -0.008720 $ 0.02819 $ 0.00497 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, TrueFiToken telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001249 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.08% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, TrueFiToken trading pada harga tertinggi $0.01901 dan terendah $0.01483 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.04% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut TRU di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, TrueFiToken telah mengalami perubahan -0.32% , mencerminkan sekitar $-0.008720 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa TRU dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga TrueFiToken lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga TRU Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga TrueFiToken (TRU )? Modul Prediksi Harga TrueFiToken adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga TRU di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap TrueFiToken pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan TRU, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga TrueFiToken. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan TRU. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum TRU untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan TrueFiToken.

Mengapa Prediksi Harga TRU Penting?

Prediksi Harga TRU sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi TRU sekarang? Menurut prediksi Anda, TRU akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga TRU bulan depan? Menurut alat prediksi harga TrueFiToken (TRU), prakiraan harga TRU akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 TRU pada tahun 2026? Harga 1 TrueFiToken (TRU) hari ini adalah $0.01776 . Menurut modul prediksi di atas, TRU akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga TRU pada tahun 2027? TrueFiToken (TRU) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TRU pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga TRU pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, TrueFiToken (TRU) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga TRU pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, TrueFiToken (TRU) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 TRU pada tahun 2030? Harga 1 TrueFiToken (TRU) hari ini adalah $0.01776 . Menurut modul prediksi di atas, TRU akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga TRU untuk tahun 2040? TrueFiToken (TRU) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 TRU pada tahun 2040.