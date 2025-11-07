Apa yang dimaksud dengan TrueFiToken (TRU)

TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders. TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders.

Berapa nilai TrueFiToken (TRU) hari ini? Harga live TRU dalam USD adalah 0.01601 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TRU ke USD saat ini? $ 0.01601 . Berapa kapitalisasi pasar TrueFiToken? Kapitalisasi pasar TRU adalah $ 21.28M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TRU? Suplai beredar TRU adalah 1.33B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TRU? TRU mencapai harga ATH sebesar 1.03732783 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TRU? TRU mencapai harga ATL 0.008489429018087483 USD . Berapa volume perdagangan TRU? Volume perdagangan 24 jam live TRU adalah $ 355.44K USD .

