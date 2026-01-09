Harga TRU Anjlok: Token Kehilangan Seluruh Nilainya Pasca Peretasan Truebit Senilai $26 Juta

Token asli proyek infrastruktur berbasis Ethereum Truebit, TRU, anjlok hampir 100% setelah eksploitasi smart contract menguras lebih dari $26,4 juta dari protokol tersebut. Serangan dimulai dengan transaksi on-chain yang mencurigakan dan dengan cepat mengakibatkan pengurasan likuiditas penuh.

Khususnya, penyerang mengeksploitasi kesalahan matematis dalam kontrak minting Truebit, yang secara salah menghargai TRU mendekati nol. Bug tersebut memungkinkan penyerang untuk mencetak token TRU dalam jumlah besar dengan biaya hampir nol.

Penyerang kemudian menjualnya kembali ke dalam pool. Setiap siklus menarik lebih banyak ETH ETH $3.094 Volatilitas 24j: 0,7% Kapitalisasi pasar: $373,45 M Vol. 24j: $21,40 M keluar dari protokol. Data on-chain menunjukkan penyerang juga membayar suap builder kecil untuk memastikan transaksi cepat dan mencegah intervensi.

Peneliti keamanan Weilin Li secara independen mengkonfirmasi bahwa eksploitasi tersebut didasarkan pada kelemahan smart contract yang berusia lima tahun. Tidak ada kunci pribadi yang dikompromikan dan sistem gagal murni karena kesalahan matematis.

$26,4 Juta Dikuras dalam ETH

Berdasarkan data on-chain, peretas membagi 8.535 ETH dana curian ke dalam dua dompet. Satu menerima sekitar 4.267 ETH, sementara yang lain mengumpulkan sekitar 4.001 ETH.

Setelah likuiditas dihilangkan, struktur pasar TRU langsung runtuh. Sebelum eksploitasi, TRU diperdagangkan mendekati $0,16. Namun, anjlok lebih dari 99% menjadi sekitar $0,00 setelah kasus tersebut.

Pada saat penulisan, TRU diperdagangkan sekitar $0,034. Altcoin saat ini hampir seluruh kapitalisasi pasarnya terhapus, menurut data CoinMarketCap.

Tim Truebit Merespons

Truebit mengakui insiden tersebut di X dan menyatakan bahwa mereka bekerja sama dengan penegak hukum untuk menangani situasi tersebut. Pada saat penulisan, tidak ada rencana pemulihan atau detail penggantian yang dikonfirmasi.

Insiden ini menandai peretasan kripto besar pertama tahun 2026, setelah setahun yang menyaksikan beberapa eksploitasi DeFi. Pada tahun 2025, protokol seperti Balancer mengalami kerugian besar karena kerentanan smart contract.

Postingan TRU Price Crash: Token Loses All Value Post $26M Truebit Hack pertama kali muncul di Coinspeaker.